Ferdinand: United braucht Messi oder CR7

Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton Premier League Everton -

Burnley Premier League Newcastle -

Liverpool

Manchester United will um den Champions-League-Titel mitspielen. Doch trotz eines guten Kaders bremst Rio Ferdinand die Euphorie. "Du brauchst mehr, um die Champions League zu gewinnen. Du brauchst einen Superstar in deinem Team", so der frühere Innenverteidiger gegenüber BT Sport.

Denn mit Blick auf die große Konkurrenz werde es ManUnited nicht leicht haben. "Wenn man sich das Team von Real Madrid anschaut, das in den letzten Jahren gewonnen hat, hatte es einen Cristiano Ronaldo. Barcelona hatte Messi und Neymar", macht der Engländer deutlich.

Trotzdem stecke auch im Team von Trainer Jose Mourinho enormes Potential. "Du brauchst einen Star-Spieler. ManUnited hat Profis, die das werden könnten, aber wir müssen sehen, wer das sein wird und ob er solch ein Level erreichen kann", so Ferdinand weiter.

Am Mittwochabend stellten die Red Devils ihre Klasse in der Königsklasse erneut unter Beweis. Gegen ZSKA Moskau gewann man souverän mit 4:1. Überragender Akteur war wieder einmal Neuzugang Romelu Lukaku, der einen Doppelpack schnürte.