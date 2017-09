Kane knallt APOEL weg - Klopp nur remis

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Championship Cardiff -

Borussia Dortmunds Gruppengegner Tottenham Hotspur hat dank Dreierpacker Harry Kane einen Kantersieg in Zypern eingefahren. Jürgen Klopps Liverpool kam in Moskau nicht über ein Remis hinaus, ein ehemaliger Bundesliga-Kicker traf für Manchester City. Die AS Monaco musste in Leipzigs Gruppe eine derbe Heimpleite hinnehmen. Alle Ergebnisse des 2. Spieltags der Champions League.

Dienstagsspiele

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Liverpool hat in der Champions League seit November 2009 im Spiel gegen Debrecen nicht mehr zu Null gespielt. In allen neun folgenden Partien fingen sich die Reds mindestens einen Gegentreffer.

Die Startaufstellung von Besiktas war im Schnitt sechs Jahre älter (!) als die von Gegner Leipzig.

Für Real Madrid hat nicht nur den ersten Sieg der Klubgeschichte in Dortmund eingetütet, sondern ist jetzt seit 29 Spielen in der Gruppenphase ohne Niederlage! Die letzte Pleite gab es 2012 - gegen Dortmund.

Gruppe E

Spartak Moskau - FC Liverpool 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Fernando (23.), 1:1 Coutinho (31.)

FC Sevilla - NK Maribor 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Ben Yedder (27.), 2:0 Ben Yedder (38.), 3:0 Ben Yedder (83./FE)

Gruppe F

Manchester City - Schachtjor Donezk 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 De Bruyne (48.), 2:0 Sterling (90.)

Bes. Vorkommnis: Agüero (Manchester City) vergibt Elfmeter (72.)

SSC Neapel - Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Insigne (7.), 2:0 Mertens (49.), 3:0 Callejon (70.), 3:1 Amrabat (90.+3)

Bes. Vorkommnis: Toornstra (Feyenoord) vergibt Elfmeter (68.)

Absurder Aussprache-Guide der UEFA © getty 1/27 Wenn der Fußball-Kommentator in der Champions League auf fremde Sprachen trifft, ist er schnell verwirrt. Die UEFA hat deshalb einen Aussprache-Guide veröffentlicht. SPOX zeigt, wie die UEFA will, dass man die Stars ihres Wettbewerbs nennt © getty 2/27 Alles, was jetzt kommt, wird tatsächlich so von der UEFA vorgeschlagen. Zum Beispiel Christian Police-sick © getty 3/27 ... Gesundheit? © getty 4/27 Derzeit noch im blauen Fußball-Trikot auf der Jagd nach Bällen, bald aber im roten Badeanzug auf der Jagd nach, naja, auf der Jagd halt © getty 5/27 Wie Willi Landgraf nur halt mit "o": Day-ooooooooooooo-lo-fay-ooooooooooooooooooo © getty 6/27 Pro-Tipp der UEFA: Zur perfekten Aussprache immer eine heiße Kartoffel in den Mund legen © getty 7/27 Wodurch unterscheidet sich der Linksverteidiger von Besiktas vom ersten Monat des österreichischen Kalenders? Richtig, durch zwei Punkte © getty 8/27 Ab sofort und frisch gepflückt beim Beeren-Dealer ihre Vertrauens: Die Forsh-berry © getty 9/27 Hier kommt die Goo-lah-chee-Kanone! © getty 10/27 Lorenzo, der Szene-Boy © getty 11/27 Man kennt ihn als den verlängerten Arm seines Trainers... © getty 12/27 Simon Kjaer: Überzeugt mit vorsichtigem Zweikampfverhalten © getty 13/27 Ein ganzer Berufszweig atmet auf. Was hätten wir nur ohne diese Hilfestellung getan?! V statt W. Absurd. Der SPOX-Redaktion fehlen die Worte © getty 14/27 Hat eine Großtante aus Yokohama: See-mon Min-yo-lay © getty 15/27 Je länger wir uns den Kollegen anschauen, desto mehr sind wir überzeigt, dass es "Nine-go-away" heißen sollte © getty 16/27 Eines der letzten großen Mysterien der slawischen Linguistik: Das Stumme "R". Falls es aber gesprochen wird, muss es groß gesprochen werden © getty 17/27 Auch in der Redaktion gibt's zahlreiche Fans des erfolgreichen Spinn-Offs von Breaking Bad: Better Call Sow-ool © getty 18/27 Vielleicht ist es gar nicht Man-well Noy-er, sondern Manuel Neuer? © getty 19/27 Sagt man das so? Das sagt man doch nicht so. Das braucht mir niemand sagen, dass man das so sagt! © getty 20/27 Woo-cash? WOO-CASH? Halt Stopp! © getty 21/27 Wir sind uns ziemlich sicher, dass man "Griez" nicht auf zwei Silben streckt. Aber hey, just sayin'... © getty 22/27 Mindestens vier "E"s sind bei Juve-Spielern übrigens obligatorisch (siehe auch: Kee-ell-ee-nee) © getty 23/27 Vorname: Townee © getty 24/27 Ilk-eye Gun-doch-wan Kenobi würde gerne gegen das Imperium ran © getty 25/27 Häuptling Mow-cheen-oo vom Stamm der Monegassen. Ein weiser Mann... © getty 26/27 Weeeeeeeeeeee! © getty 27/27 Seit Jahren glücklich verheiratet mit Vagner Love: Linda-love

Gruppe G

AS Monaco - FC Porto 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Aboubakar (31.), 0:2 Aboubakar (70.), 0:3 Layun (89.)

Besiktas - RB Leipzig 0:2 (2:0)

Tore: 1:0 Babel (11.), 0:2 Talisca (43.)

Gruppe H

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1) | Analyse

Tore: 0:1 Bale (18.), 0:2 Ronaldo (50.), 1:2 Aubameyang (54.), 1:3 Ronaldo (79.)

APOEL - Tottenham Hotspur 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Kane (39.), 0:2 Kane (62.), 0:3 Kane (68.)