"Türkischer Donnarumma" für ManCity?

Freitag, 19.05.2017

Der junge Torwart soll mit Vollendung seines 18. Lebensjahres nach England kommen. Vor allem auf der Torhüter-Position sucht City-Coach Pep Guardiola nach Alternativen, nachem Claudio Bravo nicht wie gewünscht seine Leistungen erbringen konnte und Joe Hart an den FC Turin verliehen wurde.

Özer wird medial oft als der "türkische Donnarumma" bezeichnet. Bei der U17-Europameisterschaft stand er für sein Land zwischen den Pfosten und ist der einzige Spieler in der Türkei, welcher in den 2000ern geboren wurde und bereits in den ersten beiden Ligen eingesetzt wurde (zwei Zweitliga-Einsätze).

