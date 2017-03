Deutsche Achse in der Reparaturwerkstatt

Freitag, 03.03.2017

Liverpools wilder Herbst mit deutscher Achse

Anfang und auch Mitte November war es, als in Liverpool noch geträumt wurde. Euphorisch war die Stimmung im Norden der Stadt, dort, wo das Stadion an der Anfield Road zwischen Backsteinbauten emporragt und auch überall sonst, wo es Liverpool-Fans gibt. Seit 1990 hat dieser einst so erfolgsverwöhnte Verein die englische Meisterschaft nicht mehr gewinnen können und nun sorgte Jürgen Klopp für eine siegessichere Stimmung, die es bei den Reds in diesem Jahrhundert noch nicht oft gab.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mit 6:1 hatte Liverpool gerade den FC Watford besiegt und die Tabellenführung erobert und Klopp wurde für seinen Fußball gefeiert. Unter deutscher Kontrolle standen damals aber nicht nur die Abteilungen Taktik und Aufstellung, sondern auch die Abteilung defensive Umsetzung auf dem Platz. Loris Karius, Joel Matip, Emre Can - eine deutsche Achse gab der Hintermannschaft der Reds in diesem wildem, euphorisierenden Herbst Stabilität wie Sicherheit.

Keine vier Monate und einen trostlosen, grauen Winter später beträgt Liverpools Rückstand auf den neuen Tabellenführer FC Chelsea 14 Punkte und die deutsche Achse befindet sich (genau wie einige andere Mannschaftsteile) in der Reparaturwerkstatt. Die Einzelteile wurden beschädigt, anderweitig verarbeitet oder mussten wegen Sicherheitsbedenken gar in der Garage bleiben.

Seite 1: Liverpools wilder Herbst mit deutscher Achse

Seite 2: Loris Karius patzt und muss in die Garage

Seite 3: Emre Can und die Suche nach der effizientesten Position

Seite 4: Der zuverlässigste Baustein Joel Matip