Medien: Guardiola will Fünf-Jahres-Vertrag

Mittwoch, 25.01.2017

Guardiola und seine Citizens liegen in der Tabelle aktuell auf dem fünften Platz, zwölf Punkte hinter dem Führenden FC Chelsea. Nachdem beinahe 200 Millionen Euro in neun neue Spieler investiert wurden, stehen die Skyblues aber nicht dort, wo sie sein wollen. Nachdem Gerüchte aufkamen, dass der Coach das Emirates Stadium früher als erwartet verlassen könne, gehen die Spekulationen nun in eine neue Richtung.

Wie das englische Blatt von nahen Quellen erfahren haben möchte, fühlt sich der Spanier in Manchester dermaßen wohl, dass er Architekten von Barcelona kommen lässt, um sein Appartement individuell zu gestalten. Seine drei Kinder haben sich in der Schule mittlerweile gut eingelebt, sodass seinem Wunsch, City erst zu verlassen, wenn er den Klub komplett umgeformt hat, nichts mehr im Wege steht. Diese Aufgabe sieht er in drei Jahren nicht als erledigt an.

