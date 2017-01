Klopp: "Ein großes Statement"

Mittwoch, 25.01.2017

Coutinho war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Transfer zum spanischen Meister FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, unter anderem hatte sein Nationalmannschaftskamerad Neymar versucht, Coutinho nach Katalonien zu locken.

Kein Wunder also, dass Jürgen Klopp nach der Vertragsverlängerung auf der offiziellen Webseite des Vereins frohlockte: "Das sind wunderbare Neuigkeiten. Jeder, der es mit dem LFC hält, wird höchst erfreut sein, wenn er das hört. Ich denke, jeder weiß, welch toller Fußballer Phil ist. Da gibt es keine Diskussionen, aber nicht jeder sieht, welch unglaublich positiven Charakter er hat und welch großen Einfluss er in unserer Kabine ausübt. Ich kannte ihn schon, bevor ich nach Liverpool kam und ich kannte sein Talent. Seit ich hier bin, konnte ich nicht nur das aus der Nähe erleben, sondern auch seine Entwicklung. Er ist wirklich weltklasse. Absolut oberste Kategorie."

Langfristiges Projekt an der Anfield Road

Klopp selbst verlängerte im Sommer seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2022. Immer wieder betonte er, dass das Projekt der Reds langfristig ausgelegt sei und umso wichtiger ist es für ihn natürlich, dass ein Schlüsselspieler bereit ist, diesen Weg mitzugehen.

"Die Tatsache, dass er bleiben und Teil unserer Entwicklung sein möchte, zeigt seine persönliche Hingabe", so Klopp. "Er will sich verbessern und er will Teil von etwas ganz Besonderem sein. Wir sind voll von unserem Projekt überzeugt. Aber wenn ein Spieler von Phils Kaliber sich dazu bekennt, zeigt das sein Vertrauen. Er weiß, dass er seine Träume und Ziele hier verwirklichen kann. Das ist ein großes Statement."

Coutinho selbst gab das Lob zurück und betonte, Klopp habe bei seiner Entscheidung für die Reds eine wesentliche Rolle gespielt: "Jürgen ist ein toller Trainer. Wir alle können sehen, was er seit seiner Ankunft hier bewirkt hat und wie viel er in der Zukunft noch bewirken wird. Er ist ein Sieger. Nicht nur ich, auch alle anderen Spieler sind geehrt, dass wir für diesen tollen Verein und diesen tollen Trainer spielen dürfen. Dieses Gefühl hat einen positiven Einfluss auf uns."

