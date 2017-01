Cole: Hazard wird Chelseas bester Spieler sein

Mittwoch, 25.01.2017

Hazard wurde bereits zweimal zu Chelseas Spieler des Jahres ernannt, seitdem er 2012 aus Lille kam. Er konnte in seiner Zeit an der Stamford Bridge bereits die Premier League, den EFL-Cup und die Europa League gewinnen.

Obwohl er in der Saison 15/16, in der er nur sechs Tore in 43 Spielen erzielen konnte, eine eher schwache Leistung gezeigt hat, denkt Cole, dass der Belgier noch oft vom Klub geehrt werden wird.

"Ich glaube, er wird als Chelseas bester Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen", sagte Cole CFC Fan TV. "Er ist sicherlich der talentierteste Allround-Fußballer, mit dem ich zusammen gespielt habe und er ist ein Held für die Fans. Ich hoffe, er bleibt bis zum Ende seiner Karriere bei Chelsea."

Hazard konnte in dieser Saison bereits neun Tore in 21 Partien erzielen.

Eden Hazard im Steckbrief