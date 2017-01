Letzte Chance für Pep - Topspiel im St. Mary's

Donnerstag, 26.01.2017

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers (Samstag, 13.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Das einzige Mal, dass sich diese Team in der vierten Runde des FA Cups trafen war 1951/52 - das ist schlappe 65 Jahre her. In jüngster Geschichte konnten die Wanderers keines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden, das beste Ergebnis war ein Remis und das letzte Mal, dass sie in der vierten Runde weiter kamen, war 2007/08 gegen Watford.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Liverpools Dorm ist derzeit nicht besonders stark und die letzten beiden Heimniederlagen im FA Cup kassierten die Reds gegen Bamsley (2008) und Reading (2010) - zwei niederklassige Mannschaften wie Wolverhampton.

Außerdem scheinen die Gäste kräftige Unterstützung bekommen: Wie die Birmingham Mail berichtet, werden 8.300 Gastfans erwartet.

Chelsea - Brentford (Samstag, 16 Uhr)

Chelsea hat mit dem FC Brentford auf dem Papier sicher das leichteste Los der Topvereine gezogen. In der dritten Runde überzeugte der Zweitligist aber und schoss Eastleigh mit 5:1 ab. Bemerkenswert dabei: Brentford erzielte alle fünf Tore in der ersten Halbzeit.

Im Normalfall sind die Blues allerdings mindestens eine Nummer zu groß für die Gäste. Überhaupt schied Chelsea in den letzten zwanzig Jahren im FA-Cup nur zwei Mal in der vierten Runde aus - und hat 13 der letzten 14 Pflichtspiele gewonnen.

Die Bees dagegen belegen in der Championship nur den 15. Platz und haben auch ihre letzten beiden Spiele verloren.

Crystal Palace - Manchester City (Samstag, 16 Uhr)

Pep Guardiola hat jüngst die Meisterschaft abgeschrieben, weshalb davon auszugehen ist, dass er im Pokal unbedingt weiter kommen will. Schon im Topspiel der letzten Pokalrunde gegen West Ham schickte er seine Topelf aufs Feld, die unterlegenen Hammers keine Chance ließ und deutlich gewann.

Gegen Crystal Palace haben die Skyblues elf der letzten zwölf Spiele gewonnen, insofern könnten durchaus auch jüngere Spieler zum Zug kommen. Leroy Sane wäre ein Kandidat, dem Spielpraxis sicher gut tun würde.

Für Unterhaltung ist bei FA-Cup-Spielen von Manchester City jedenfalls in der Regel gesorgt: In den letzten vier Pokalpartien sahen die Zuschauer 18 Tore.

FC Southampton - Arsenal London ( Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Der FC Southampton empfängt im nächsten Pokalwettbewerb den nächsten Hochkaräter, nachdem man mit zwei Siegen im League-Cup-Halbfinale den FC Liverpool ausgeschaltet hat.

Die Gunners dagegen präsentierten sich in der Liga zuletzt wieder in aufsteigender Form und haben in den letzten Jahren auch bewiesen, dass sie den FA Cup durchaus ernst nehmen. In zwei der letzten drei Jahre hieß der Pokalsieger Arsenal London.

Die Fans dürfen sich trotzdem auf einige Wechsel in den Startformationen einstellen, da die Pokalwettbewerbe traditionell zum Rotieren genutzt werden. Vielleicht kommt sogar Per Mertesacker nach seiner langen Verletzung zum ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Gunners erst kürzlich verlängert und will wieder eine Alternative für Arsene Wenger darstellen.

Manchester United - Wigan Athletic ( Sonntag, 17 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Am Sonntag treffen die Red Devils zum allerersten Mal im FA Cup auf Wigan Athletic - und es sieht schlecht aus für die Latics. Die letzten acht Spiele gegen United verlor Wigan und jatte dabei ein Torverhältnis von 1:28. Außerdem scheint das Kryptonit der Tics ein Spieler namens Wayne Rooney zu sein: er schoss zehn Tore in den 15 letzten Spielen zwischen den beiden Mannschaften.

Falls Manchester mit einer Top-Startaufstellung in die Partie gehen sollte, sieht es sehr schlecht für die Gäste aus. Doch selbst wenn die Stars geschont werden, ist und bleibt ManUtd eine andere Klasse. Wigan Athletic geht also als klarer Underdog in das Duell.

