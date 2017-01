FA Cup: Lineker schießt gegen Klopp

Samstag, 28.01.2017

"Ich verstehe nicht, warum Klopp mit seiner Reserve spielt, obwohl Liverpool in keinem europäischen Wettbewerb vertreten ist", schrieb Lineker bei Twitter.

"Das zeigt, dass er nicht das nötige Wissen und den Respekt gegenüber dem englischen Fußball hat", fügte er an.

Jürgen Klopp verzichtete in seiner Startaufstellung unter anderem auf James Milner, Philippe Coutinho, Joel Matip, Jordan Henderson, Emre Can, Adam Lallana und Daniel Sturridge.

Kalte Dusche für die Reds

Bereits in der ersten Minute bahnte sich das Debakel an, als Richard Stearman nach einem Freistoß von Helder Costa den Ball am Fünfereck ins Tor drückte.

Der zweite Treffer der Gäste fiel in Folge eines Konters: Costa schickte den Österreicher Andreas Weimann und der vollendete noch vor der Halbzeit zum 0:2 aus Liverpooler Sicht.

In der zweiten Halbzeit kamen die Reds zwar noch durch einen späten Treffer von Divock Origi heran, am Ende schied Liverpool aber mit 1:2 aus.

Liverpool im Überblick