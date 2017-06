Alle Infos zur U21-Europameisterschaft

Sonntag, 04.06.2017

Was ist die U21-EM?

Die U21-EM ist ein Turnier der UEFA, bei dem sich die besten Nachwuchs-Nationalmannschaften messen. Teilnahmeberechtigt am immer in ungeraden Jahren stattfindenden Event sind Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1994 geboren wurden. An der Qualifikation nahmen 52 Nationen teil, beim Turnier selbst sind dann 12 Teams dabei. Außer Gastgeber Polen mussten sich alle anderen Mannschaften qualifizieren.

Wann findet die U21-EM statt?

Dieses Ereignis öffnet ihre Pforten am Freitag, den 16.06.2017, um 18 Uhr mit dem zweimaligen Sieger England und Titelverteidiger Schweden in Kielce. Die beiden Halbfinalspiele finden am 27.06 um 18 Uhr bzw. um 21 Uhr statt. Das Finale steigt anschließend am 30.06. in Krakau.

Nach welchem Modus wird die U21-EM ausgetragen?

Zunächst wird eine Vorrunde mit drei Vierergruppen ausgetragen. Alle Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte ziehen ins Halbfinale ein, wo es im K.o.-System weitergeht. Sollte nach der Gruppenphase Punktgleichheit herrschen, zählt zunächst der direkte Vergleich inklusive des direkten Torverhältnisses. Anschließend wird die größere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften herangezogen.

Wer nimmt an der U21-EM statt?

Nach den Qualifikations-Gruppenspielen bot sich für vier der Gruppenzweiten mit der besten Bilanz die Möglichkeit in den Playoff-Spielen noch ein EM-Ticket zu ergattern, welche sich letztlich Spanien und Serben sicherten.

Land Qualifikation Polen Gastgeber Tschechien Sieger Gr. 1 Italien Sieger Gr. 2 Mazedonien Sieger Gr. 3 Portugal Sieger Gr. 4 Dänemark Sieger Gr. 5 Schweden Sieger Gr. 6 Deutschland Sieger Gr. 7 Slowakei Sieger Gr. 8 England Sieger Gr.9 Spanien Playoff-Sieger Serbien Playoff-Sieger

In welchen Städten wird die U21-EM ausgetragen?

Stadt Stadion Fassungsvermögen Spiele Lublin Arena Lublin 15.500 Gruppenspiele Gr. A Kielce Kalporter Arena 15.550 Gruppenspiele Gr. A Bydgoszcz Zdzislaw-Krzyszkowiak-Stadion 20.247 Gruppenspiele Gr. B Gdynia GOSiR-Stadion 15.139 Gruppenspiele Gr. B Tychy

Stadion Miejski 15.150 Gruppenspiele Gr.C

Halbfinale Krakau Cracovia-Stadion 15.114 Gruppenspiele Gr. C

Halbfinale

Finale



Wo kann ich die U21-EM im TV sehen?

Die ARD zeigt am 24. Juni die Begegnung Deutschland gegen Italien sowie ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung, beim ZDF sind live die anderen beiden deutschen Vorrundenspiele und ein mögliches Finale zu sehen. Sport1 wird hingegen zahlreiche Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung übertragen, sowie mindestens ein Halbfinale ohne deutsche Beteiligung und das Finale, sollte sich Deutschland nicht dafür qualifizieren.

Das deutsche Aufgebot für die U21-EM.

Der endgültige Kader soll am 6. Juni bekanntgeben werden. Das vorläufige Aufgebot ist folgendes:

Tor: Julian Pollersbeck (1.FC Kaiserslautern), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden), Odisseas Vlachodimos (Panathinaikos Athen)

Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Mitchell Weiser, Niklas Stark (beide Hertha BSC), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Waldemar Anton (Hannover 96), Thilo Kehrer (Schalke 04), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Jeremy Toljan (1899 Hoffenheim), Lukas Klünter (1.FC Köln)

Mittelfeld: Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Dominik Kohr (FC Augsburg), Serge Gnabry (Werder Bremen), Max Meyer (Schalke 04), Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim)

Angriff: Davie Selke (RB Leipzig), Maximilian Philipp, Janik Haberer (beide SC Freiburg), Felix Platte (Darmstadt 98), Levin Öztunali (Mainz 05)

Spielplan, Tabellen und Anstoßzeiten

Gruppe A



Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 16. Juni 2017 18 Uhr Kielce Schweden England -:- 16. Juni 2017 20.45 Uhr Lublin Polen Slowakei -:- 19. Juni 2017 18 Uhr Kielce Slowakei England -:- 19. Juni 2017 20.45 Uhr Lublini Polen Schweden -:- 22. Juni 2017 20.45 Uhr Lublin Slowakei Schweden -:- 22. Juni 2017 20.45 Uhr Kielce England Polen -:-



Tabelle Gruppe A

Platz Team Tore Punkte 1 England 0:0 0 2 Polen 0:0 0 3 Slowakei 0:0 0 4 Schweden 0:0 0

Gruppe B

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 17. Juni 2017 18 Uhr Bydgoszcz Portugal Serbien -:- 17. Juni 2017 20.45 Uhr Gdynia Spanien Mazedonien -:- 20. Juni 2017 18 Uhr Bydgoszcz Serbien Mazedonien -:- 20. Juni 2017 20.45 Uhr Gdynia Portugal Spanien -:- 23. Juni 2017 20.45 Uhr Gdynia Mazedonien Portugal -:- 23. Juni 2017 20.45 Uhr Bydgoszcz Serbien Spanien -:-

Tabelle Gruppe B

Platz Team Tore Punkte 1 Mazedonien 0:0 0 2 Portugal 0:0 0 3 Serbien 0:0 0 4 Spanien 0:0 0

Gruppe C

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 18. Juni 2017 18 Uhr Tychy Deutschland Tschechien -:- 18. Juni 2017 20.45 Uhr Krakau Dänemark Italien -:- 21. Juni 2017 18 Uhr Tychy Tschechien Italien -:- 21. Juni 2017 20.45 Uhr Krakau Deutschland Dänemark -:- 24. Juni 2017 20.45 Uhr Tychy Tschechien Dänemark -:- 24. Juni 2017 20.45 Uhr Krakau Italien Deutschland -:-

Tabelle Gruppe C

Platz Team Tore Punkte 1 Tschechien 0:0 0 2 Dänemark 0:0 0 3 Deutschland 0:0 0 4 Italien 0:0 0

Halbfinale

Datum/Uhrzeit Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 27. Juni 2017 18 Uhr Tychy Sieger Gruppe A 2. Gr.B/C / 1. Gr.C -:- 27. Juni 2017 21 Uhr Krakau Sieger Gruppe B 2. Gr.A/1. Gr. C -:-

Finale

Datum/Uhrzeit Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 30. Juni 2017 20.45 Uhr Krakau Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 -:-



Wer waren die Sieger der bisherigen Turniere?

Seit 1978 konnten sich etliche Nationalmannschaften der U21-Junioren Europameister nennen. Italien und Spanien konnten sich im Finale jeweils vier Mal durchsetzen. Deutschland holte dagegen den Titel im Jahre 2009.