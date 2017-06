England an der Spitze

Montag, 19.06.2017

Dritter ist Titelverteidiger Schweden (2), der gegen Polen (1) nicht über ein 2:2 (2:1) hinauskam und vor dem Aus steht. In Kielce drehten Alfie Mawson (50.) von Swansea City und Nathan Redmond (61.) vom FC Southampton die Partie zu Gunsten von U20-Weltmeister England. Martin Chrien von Viktoria Pilsen (23.) hatte zunächst die Führung der Slowakei erzielt, bei der Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach erneut eingewechselt wurde. Mit drei Punkten hat die Slowakei dennoch weiter Chancen auf das Halbfinale, das nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite erreichen.

England agierte besonders in der Anfangsphase harmlos, hatte aber auch Pech, dass gleich der erste Torschuss der Sloaken im Ziel landete. Nach der Pause spielte das Team von Coach Aidy Boothroyd dann wie ausgewechselt und rettete mit einem Kraftakt den letztlich verdienten Sieg.

Schweden nur mit Remis

In Lublin drehte Schweden zunächst ebenfalls einen Rückstand. Tore von Carlos Strandberg (36.) und Jacob Une Larsson (41.) brachten die Skandinavier in Führung, nachdem Polen durch Lukasz Moneta (6.) früh vorne lag. Ein verwandelter Foulelfmeter von Dawid Kownacki (90.+1) rettete dem Gastgeber zumindest das Remis.

Polen begann mit dem zuletzt von Benfica Lissabon an den VfL Bochum ausgeliehenen Mittelfeldspieler Pawel Dawidowicz in der Startelf zwar stark, verlor mit dem Ausgleich aber vorübergehend völlig die Kontrolle. Nach der Pause drängten die Hausherren noch einmal auf den Ausgleich und wurden in der Nachspielzeit belohnt.

