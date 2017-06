Portugal scheidet aus - DFB-Team reicht 0:1

Erlebe

deinen Sport

live CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Portugal hat bei der U21-EM in Polen das Halbfinale verpasst. Der Finalist von 2015 gewann zum Abschluss der Gruppenphase zwar mit 4:2 (2:1) gegen EM-Neuling Mazedonien, hätte aber nur mir einem Sieg mit drei Toren Unterschied noch eine Chance gehabt, als bester Gruppenzweiter die K.o.-Runde zu erreichen.

Damit steht gleichzeitig fest, dass sich Deutschland am Samstag gegen Italien (20.45/ARD) eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten kann und dennoch sicher im Halbfinale steht.

In Parallelspiel feierten die bereits als Gruppensieger feststehenden Spanier beim 1:0 (1:0) gegen Serbien den dritten Sieg im dritten Spiel.

Portugal beendete die Vorrunde auf Platz zwei, allerdings ziehen nur die drei Gruppensieger und der beste Zweite in die Runde der letzten Vier ein. Portugal hat sechs Punkte und 7:5 Tore auf dem Konto und ist damit schlechter als die Slowakei (Sechs Punkte, 6:3 Tore) in Gruppe A. Die Slowaken müssen somit weiter warten.

In Gdynia drückten die die Portugiesen von Beginn an aufs Tempo. Edgar Ié (2.) und der künftige Leipziger Bruma mit seinem zweiten Turniertor (22.) trafen zum schnellen 2:0, ehe Enis Bardhi (40.) den Anschluss schaffte. Nach der Pause erhöhte Daniel Podence (57.), Mazedoniens Kire Markoski (80.) verkürzte, Brumas 4:2 (90.+1) kam zu spät. Portugals Diogo Jota (90.+2) sah noch die Rote Karte.

In Bydgoszcz erzielte Denis Suarez (38.) den Siegtreffer für Spanien, das nach der Gelb-Roten Karte gegen Uros Djurdjevic (41.) mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielte. Mikel Merino (Borussia Dortmund) und Borja Mayoral (VfL Wolfsburg) standen bei Spanien in der Startelf, Jesus Vallejo (Eintracht Frankfurt) saß nur auf der Bank. Bei Serbien spielten Milos Veljkovic (Werder Bremen) und Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt) von Beginn an.