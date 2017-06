Alle Infos zum UEFA Supercup

Freitag, 09.06.2017

Wer tritt im Europäischen Supercup an?

Erstmals wurde der UEFA Super Cup, der auch Europäischer Supercup genannt wird, 1973 von der UEFA organisiert. Seitdem wird er jedes Jahr ausgespielt.

Dabei treffen die beiden Sieger der wichtigsten Wettbewerbe im europäischen Fußball (Champions League und Europa League) aufeinander. Trotzdem ist der sportliche Wert des Super Cups deutlich unter dem der Champions League oder Europa League.

UEFA Super Cup: Wie viel Geld bekommt der Gewinner?

Auch wenn sportlich nicht der ganz große Reiz dahinter steckt, lohnt sich der UEFA Super Cup finanziell: Immerhin erhält der Gewinner drei Millionen Euro.

Wo kann ich den Supercup sehen?

In Deutschland wird der UEFA Super sowohl im Free-TV bei ZDF als auch im Pay-TV bei Sky gezeigt. Außerdem kann man den Supercup bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Wann und wo findet er UEFA Super Cup 2017 statt?

Am 08. August 2017 trifft Real Madrid um 20.45 Uhr im UEFA Supercups auf Manchester United. Das Spiel findet in der Philipp-ll-Arena in der Mazedonischen Hauptstadt Skopje statt.

UEFA Super Cup: Wie ist die Ausgangslage?

Real Madrid ist Sieger der diesjährigen Königsklasse. Sie haben neben der Champions League in der letzten Saison auch die Primera Division gewonnen. Damit gehen sie als Favorit in das Duell.

Auf der anderen Seite steht ein alter Bekannter: Jose Mourinho. Der Portugiese war von 2010 bis 2013 Trainer von Real Madrid, ehe er über den Umweg Chelsea vor der Saison 2016/17 bei Manchester United landete.

Mit United landete Mourinho in seiner Premierensaison auf dem sechsten Platz und gewann den Community Shield und den League Cup. Erstmals im Pflichtspiel-Rahmen kommt es für die Madrilenen zu einem Wiedersehen mit dem portugiesischen Coach Mourinho.

Wie liefen Uniteds bisherige Super Cup Spiele?

Bisher stand Manchester United dreimal im Finale des Supercups. Zwei Spiele davon verloren die Red Devils, nachdem sie in der Champions League triumphieren konnten (1999, 2008). Nachdem sie 1991 den UEFA CUp gewannen, entschieden sie den Super Cup für sich.

Wie liefen Reals bisherige Supercup Spiele?

Reals Bilanz liest sich besser als die von Manchester United. Die Königlichen standen fünfmal im Finale des Supercups und konnten den Titel dreimal gewinnen (2002, 2014, 2016). Somit kämpft Real dieses Jahr um die Titelverteidigung.

Wer hat in den letzten fünf Jahren den UEFA Super Cup gewonnen?

Sieger Begegnung Ergebnis Real Madrid Real Madrid - FC Sevilla (2016) 3:2 n.V. FC Barcelona FC Barcelona - FC Sevilla (2015) 5:4 n.V. Real Madrid Real Madrid - FC Sevilla (2014) 2:0 FC Bayern München FC Bayern München - FC Chelsea (2013) 2:2 n.V., 5:4 i.E Atletico Madrid FC Chelsea - Atletico Madrid (2012) 1:4

Wie endeten die letzten fünf Spiele zwischen beiden Teams?

Turnier Begegnung Ergebnis Champions League 2012/13 Manchester United - Real Madrid 1:2 Champions League 2012/13 Real Madrid - Manchester United 1:1 Champions League 2002/03 Manchester United - Real Madrid 4:3 Champions League 2002/03 Real Madrid - Manchester United 3:1 Champions League 1999/00 Manchester United - Real Madrid 1:1

Wie ist die Bilanz zwischen Real Madrid und Manchester United?

Spiele Siege Real Unentschieden Siege United 10 4 4 2

Alle Infos zur Partie zwischen Real Madrid und Manchester United