So läuft die Champions-League-Qualifikation 2017/18

Donnerstag, 25.05.2017

Modus der Champions-League-Qualifikation

Insgesamt gibt es erst drei Qualifikationsrunden und anschließend die Playoffs, wobei die Einteilung in die jeweiligen Qualifikationsrunden anhand der UEFA-Fünfjahreswertung ermittelt wird. Um ein Duell der stärksten Vereine in der ersten Runde zu verhindern, wurde der Klub-Koeffizient (KK) als Setzliste eingeführt. So werden Teams mit einem höheren KK Klubs mit einem geringeren KK zugelost.

Während der deutsche Vertreter erst in den Playoffs antreten muss, beginnt das Team aus Österreich bereits in der zweiten Qualifikationsrunde. Die Schweizer Mannschaft hingegen startet in der dritten Qualifikationsrunde.

Das sind die zehn Teilnehmer aus der ersten Qualifikationsrunde 2017/18:

The New Saints FC (Wales/Meister) - gesetzt

Linfield FC (Nordirland/Meister) - gesetzt

Víkingur Gøta (Färöer/Meister) - gesetzt

Hibernians Football Club (Malta/Meister) - gesetzt

FC Santa Coloma (Andorra/Meister) - Setzung unbekannt

SP La Florita (San Marino/Meister) - ungesetzt

Europa FC (Gibraltar/Meister) - ungesetzt

FC Infonet Tallinn (Estland/Meister) - ungesetzt

KF Trepca 89 (Kosovo/Meister) - ungesetzt

Meister armenische Liga - Setzung unbekannt

Das sind die neuen Teilnehmer der zweiten Qualifikationsrunde 2017/18:

Celtic Glasgow (Schottland/Meister) - gesetzt

FC Salzburg (Österreich/Meister) - gesetzt

FC Kopenhagen (Dänemark/Meister) - gesetzt

Ludogorez Rasgrad (Bulgarien/Meister) - gesetzt

BATE Baryssau (Weißrussland/Meister) - gesetzt

APOEL Nikosia (Zypern/Meister) - gesetzt

NK Maribor (Slowenien/Meister) - gesetzt

FK Qarabağ Ağdam (Aserbaidschan/Meister) - gesetzt

Malmö FF (Schweden/Meister) - gesetzt

FK Astana (Kasachstan/Meister) - gesetzt

FK Partizan Belgrad (Serbien/Meister) - gesetzt

HNK Rijeka (Kroatien/Meister) - gesetzt

Rosenborg Trondheim (Norwegen/Meister) - gesetzt

Hapoel Be'er Scheva (Israel/Meister) - gesetzt

Dundalk FC (Irland/Meister) - ungesetzt

Vardar Skopje (Meister Prva Makedonska Liga 2016/17) - ungesetzt

F91 Düdelingen (Meister BGL Ligue 2016/17) - ungesetzt

FK Kukësi (Meister Kategoria Superiore 2016/17) - ungesetzt

Meister aus Bosnien und Herzegowina - ungesetzt

IFK Mariehamn (Finnland/Meister) - ungesetzt

FK Spartaks Jūrmala (Lettland/Meister) - ungesetzt

FC Samtredia (Georgien/Meister) - ungesetzt

Meister der montenegrischen Liga

FH Hafnarfjörður (Island/Meister) - Setzung unbekannt

MŠK Žilina (Slowakei/Meister) - Setzung unbekannt

FK Žalgiris Vilnius (Meister A Lyga 2016) - Setzung unbekannt

FC Dacia Chișinău oder Sheriff Tiraspol - Setzung unbekannt

Honvéd Budapest oder Videoton FC - Setzung unbekannt

Meister der polnischen Liga - Setzung unbekannt

In der dritten Runde tritt eine Besonderheit in Kraft: Nationale Meister können nur gegen andere nationale Meister gelost werden. Zweit- und Drittplatzierte nur gegen andere Zweit- und Drittplatzierte. Wer in dieser Runde unterliegt, muss in die Playoffs der Europa League.

Das sind die Teams, die erst in der dritten Runde eingreifen müssen:

Olympiakos Piräus (Griechenland/Meister) - gesetzt

FC Viitorul Constanta (Rumänien/Meister) - ungesetzt

Slavia Prag oder Viktoria Pilsen (Tschechien/Meister) - ungesetzt

Dynamo Kiew (Ukraine/Zweiter) - gesetzt

Ajax Amsterdam (Niederlande/Zweiter) - gesetzt

ZSKA Moskau (Russland/Zweiter) - gesetzt

Young Boys Bern (Schweiz/Zweiter) - ungesetzt

OGC Nizza (Frankreich/Dritter) - ungesetzt

FC Brügge (Belgien/Zweiter) - Setzung unbekannt

Steaua Bukarest (Rumänien/Zweiter) - Setzung unbekannt

Besiktas Istanbul oder Medipol Basaksehir FK (Türkei/Zweiter) - Setzung unbekannt

Slavia Prag oder Viktoria Pilsen (Tschechien/Zweiter) - Setzung unbekannt

Zweiter der griechischen Liga (AEK, PAOK, Panathinaikos oder Panionios Athen) - Setzung unbekannt

Es folgt die vierte und letzte Qualifikationsrunde, die von der UEFA Playoffs getauft wurde. Die 15 Teams, die sich durch die drei Qualifikationsrunden für die Playoffs qualifiziert haben, werden durch Vertreter der besten vier europäischen Teams ergänzt. In der Saison 2016/17 sind das folgende Teams:

FC Sevilla (Spanien/Vierter) - gesetzt

FC Liverpool (England/Vierter) gesetzt)

AS Rom oder SSC Neapel (Italien/Dritter) - gesetzt

TSG Hoffenheim (Bundesliga/Vierter) - ungesetzt

Hoffenheims mögliche Gegner in der Champions-League-Qualifikation

Dementsprechend könnte die TSG mit einem Qualifikanten sowohl ein vermeintlich leichtes Los ziehen, als auch einen wahren Kracher wie den FC Sevilla, den FC Liverpool, Celtic Glasgow oder Ajax Amsterdam bekommen.

Champions League 2017/18: Auslosung, Termine, Spielplan

Datum Ereignis 19. Juni 2017 Auslosung: 1. und 2. Qualifikationsrunde 27./28. Juni 2017 1. Qualifikationsrunde, Hinspiel 4./5. Juli 2017 1. Qualifikationsrunde, Rückspiel 11./12. Juli 2017 2. Qualifikationsrunde, Hinspiel 14. Juli 2017 Auslosung: 3. Qualifikationsrunde 18./19. Juli 2017 2. Qualifikationsrunde, Rückspiel 25./26. Juli 2017 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel 1./2. August 2017 3. Qualifikationsrunde, Rückspiel 4. August Auslosung: Playoff-Spiele 15./16. August Playoffs: Hinspiele 22./23. August Playoffs: Rückspiele

Champions-League-Qualifikanten aus der Bundesliga

Bis zur Saison 2010/11 stellte Deutschlands höchste Spielklasse zwei direkte Champions-League-Teams sowie einen Playoff-Teilnehmer. Seitdem sind aus der Bundesliga die ersten drei Teams direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Der Tabellenvierte, in der Saison 2016/17 die TSG 1899 Hoffenheim, startet in den Playoffs der Champions League.

Durch eine Reform der UEFA stellt die Bundesliga ab der Spielzeit 2018/19 vier feste Teilnehmer für die Gruppenphase der Champions League. Durch die Änderungs des Verbands entfällt für die vier am besten bewerteten Ligen Europas die Qualifikationsrunde. Im Moment betrifft diese Regelung die Primera Division, die Bundesliga, die Premier League und die Serie A. Abgesehen davon wird der Modus des Wettbewerbs nicht geändert.

So liefen die Playoffs aus deutscher Sicht in der Vergangenheit