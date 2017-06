Alle Infos zur Premier-League-Saison 2017/18

Montag, 12.06.2017

Wann startet die Premier-League-Saison 2017/18?

Die Saison 2017/18 ist die 26. Premier-League-Saison und beginnt am 12. August. In der Premier League gibt es, im Gegensatz zu Deutschland, keine Winterpause, deshalb wird auch der komplette Januar für Spiele genutzt. Der 38. und letzte Spieltag der Premier League findet am 13. Mai 2018 statt.

Schon vor dem Start der Premier League wird die Saison in England traditionell mit dem Community Shield, vergleichbar mit dem deutschen Supercup, eröffnet. Das Duell zwischen Meister FC Chelsea und FA-Cup-Sieger FC Arsenal findet bereits am 6. August statt. Anpfiff ist um 17.00 Uhr im Londoner Wembley Stadion.

Datum Event 6. August 2017 Community Shield 12. August 2017 Start Premier-League Saison 2017/18 13. Mai 2018 38. Spieltag der Saison 2017/18

Wo finde ich den Spielplan der Premier League?

Der Spielplan für die Saison 2017/18 wurde noch nicht von der FA veröffentlicht. Geplant ist eine Veröffentlichung des kompletten Spielplans am 14. Juni 2017. Wie in den vergangenen Jahren werden in der Saison 380 Partien gespielt.

Premier League live auf DAZN

In Deutschland kann die Premier League nur online live verfolgt werden. Der Streamingdienst DAZN hat seit der Saison 2016/17 die exklusiven Rechte für die Premier League. Dabei wird je eine Partie pro Anstoß-Block live gezeigt. Zudem können alle Spiele im Re-Live ab 0.00 Uhr des Folgetages angesehen werden. Darüber hinaus bietet "das Netflix des Sports" auch Highlight-Clips aller Spiele an. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und verfügt neben der Premier League über zahlreiche weitere Fußball-Angebote sowie Darts, Spitzentennis der WTA oder auch ausgewählte Handball-Highlights. Der Livestream kann darüber hinaus in einem Gratismonat getestet werden.

Welche Deutschen spielen in der Premier League?

In der Saison 2017/18 spielen insgesamt 13 Deutsche in der Premier League. Am erfolgreichsten war in der vergangenen Saison Leroy Sane mit Manchester City, in der Abschlusstabelle konnten die Citizens den dritten Platz erreichen. Nur eine Position dahinter landeten Emre Can und Loris Karius mit dem FC Liverpool. Beim FC Arsenal sind gleich drei Deutsche aktiv. Mesut Özil und Shkodran Mustafi sind aktuelle Nationalspieler, Per Mertesacker spielte bis zum WM-Titel 2014 für Deutschland. Beim Überraschungsmeister von 2016, Leicester City, steht Torhüter Ron-Robert Zieler unter Vertrag. Abgestiegen ist dagegen Jan Kirchhoff mit dem AFC Sunderland.

Neu in die Premier League kommen durch den Aufstieg von Huddersfield Town gleich fünf deutsche Akteure. Michael Hefele, Chris Löwe, Christopher Schindler sowie Colin Quaner kommen aus Deutschland, Elias Kachunga besitzt neben der kongolesischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Zudem steht mit Uwe Hünemeier bei Brighton and Hove Albion ein weiterer Deutscher im Kader eines Aufsteigers.

Verein Spieler Position Manchester City Leroy Sane Angriff FC Liverpool Loris Karius Tor FC Liverpool Emre Can Mittelfeld FC Arsenal Mesut Özil Mittelfeld FC Arsenal Shkodran Mustafi Abwehr FC Arsenal Per Mertesacker Abwehr Leicester City Ron-Robert Zieler Tor Brighton & Hove Albion Uwe Hünemeier Abwehr Huddersfield Town Michael Hefele Abwehr Huddersfield Town Chris Löwe Abwehr Huddersfield Town Christopher Schindler Abwehr Huddersfield Town Colin Quaner Angriff Huddersfield Town Elias Kachunga Angriff

Welche deutschen Trainer sind in der Premier League tätig?

In der Saison 2017/18 sind zwei deutsche Trainer in der Premier League tätig. Jürgen Klopp geht beim FC Liverpool in seine dritte Saison als Trainer der Reds und spielt erstmals mit dem LFC in der Qualifikation zur Champions League. Nach Platz acht in seiner ersten Saison gelang in der vergangenen der Sprung auf Rang vier. Zudem hat Aufsteiger Huddersfield Town einen deutschen Übungsleiter. David Wagner ist seit dem 5. November 2015 Trainer der Terrier und führte sie nun erstmals in die Premier League. Dabei setzte sich Huddersfield in den Aufstiegs-Playoffs im Finale mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den favorisierten FC Reading durch.

Wer wurde Meister der Premier League 2016/17?

In der Saison 2016/17 hat sich der FC Chelsea zum fünften Mal den Premier-League-Titel und zum insgesamt sechsten Mal die englische Meisterschaft gesichert. Antonio Conte gelang es in seiner ersten Saison als Trainer der Blues direkt, die Londoner aus der Lethargie der Vorsaison, die mit Platz zehn abgeschlossen wurde, zu befreien. Die Meisterschaft sicherte sich Chelsea am 37. Spieltag vor den Tottenham Hotspur. Dritter wurde Manchester City, es folgten der FC Liverpool und der FC Arsenal.

Die Abschlusstabelle der Saison 2016/17

Platz Verein Tordifferenz Punkte 1 FC Chelsea 85:33 93 2 Tottenham Hotspur 86:26 86 3 Manchester City 80:39 78 4 FC Liverpool 78:42 76 5 FC Arsenal 77:44 75 6 Manchester United 54:29 69 7 FC Everton 62:44 61 8 FC Southampton 41:48 46 9 AFC Bournemouth 55:67 46 10 West Bromwich Albion 43:51 45 11 West Ham United 47:64 45 12 Leicester City 48:63 44 13 Stoke City 41:56 44 14 Crystal Palace 50:63 41 15 Swansea City 45:70 41 16 FC Burnley 39:55 40 17 FC Watford 40:68 40 18 Hull City 37:80 34 19 FC Middlesbrough 27:53 28 20 AFC Sunderland 29:69 24

Wer wurde Torschützenkönig der Premier League 2016/17?

Die meisten Tore der Saison 2016/17 erzielte Harry Kane von den Tottenham Hotspur. Trotz einer längeren Verletzungspause sicherte er sich den individuellen Titel mit 29 Toren. Damit verteidigte er seinen Titel aus der Vorsaison (25) und war erst der fünfte Spieler, dem dies gelang. Zudem war Kane mit 36 Scorerpunkten (29 Tore, sieben Vorlagen) auch Topscorer der Premier League. Im Torschützen-Ranking folgen auf den Engländer Romelu Lukaku vom FC Everton und Alexis Sanchez vom FC Arsenal.

Spieler Verein Tore Harry Kane Tottenham Hotspur 29 Romelu Lukaku FC Everton 25 Alexis Sanchez FC Arsenal 24 Diego Costa FC Chelsea 20 Sergio Agüero Manchester City 20

Alle Meister der Premier League

Seit Einführung der Premier League ist Manchester United mit 13 Titeln Rekordmeister. Insgesamt krönten sich die Red Devils 20 Mal zum englischen Titelträger und sind auch in dieser Statistik alleiniger Rekordmeister. In der Premier League war der FC Chelsea mit fünf Meisterschaften nach Manchester United am häufigsten erfolgreich. Zudem konnten der FC Arsenal (drei), Manchester City (zwei), die Blackburn Rovers und Leicester City (je ein Titel), den Siegerpokal in die Höhe recken.