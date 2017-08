Nächster Titel! Real gewinnt UEFA Supercup

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Der Champions-League-Sieger Real Madrid hat den UEFA Supercup verteidigt. Die Königlichen setzten sich in Mazedonien gegen den Europa-League-Sieger Manchester United mit 2:1 (1:0) durch.

Vor 36.000 Zuschauern in der Filip II Arena von Skopje brachte Casemiro Real in der 24. Minute in Führung. In der 52. verdoppelte Isco. Romelu Lukaku gelang für United nur noch der Anschlusstreffer (62.).

Insgesamt war es für Real der 25. internationale Titel. Real traf darüber hinaus im 66. Pflichtspiel in Folge und baute damit seinen Rekord von Vereinen der fünf großen Ligen Europas weiter aus. Zinedine Zidane ist der erste, der den Supercup zweimal als Spieler und zweimal als Trainer gewinnt.

Für United-Coach Jose Mourinho war es das dritte Spiel als Trainer im UEFA Supercup, so viele bestritten zuvor nur Alex Ferguson, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti. Gewonnen hat der Portugiese den Titel noch nie. Kapitän Antonio Valencia absolviert sein 50. Europapokalspiel.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Real-Trainer Zidane verändert seine Aufstellung im Vergleich zum Champions-League-Finale auf einer Position. Statt Cristiano Ronaldo, der wegen des Confed Cups einen verlängerten Urlaub genoss, beginnt Bale.

Bei Manchester United stehen die drei Neuzugänge Lindelöf, Matic und Lukaku in der Startelf. Dieses Trio und Lingard verdrängen Blind, Fellaini, Rashford und Mata, die im Europa-League-Finale begannen. Außerdem steht statt Romero der nominelle Stammkeeper de Gea im Tor.

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco (74. Vazquez) - Benzema (83. Ronaldo), Bale (74. Asensio)

Manchester United: De Gea - Lindelöf, Smalling, Darmian - Valencia, Herrera (56. Fellaini), Matic, Pogba, Lingard (46. Rashford) - Mkhitaryan, Lukaku

2.: Marcelo flankt aus dem linken Halbfeld in die Mitte, wo sich Bale gegen Matic durchsetzt. Sein Abschluss mit dem Außenrist geht aber links oben vorbei.

16.: Mit einer Flanke von links setzt Kroos Casemiro in der Mitte in Szene. Der Brasilianer gewinnt etwa fünf Meter vor dem Tor das Kopfballduell gegen Darmian, scheitert dann aber an der Latte.

24., 1:0, Casemiro: Carvajal chippt den Ball von halbrechts über die United-Defensive. Casemiro entwischt Lindelöf und schiebt den Ball dann rechts unten ein.

48.: Knapp vor dem Strafraum lässt Lindelöf seinem Gegenspieler Kroos zu viel Platz. Der Deutsche zieht ab, scheitert aber an einem glänzend parierenden De Gea.

52., 2:0, Isco: Links im Strafraum spielen Isco und Bale einen traumhaften Doppelpass. Problemlos schiebt Isco den Ball dann flach in die rechte Ecke.

54.: Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld kommt Pogba knapp sechs Meter vor dem Tor völlig unbedrängt zum Kopfball, setzt diesen aber viel zu zentral. Navas lässt den Ball nach vorne klatschen, wo Lukaku steht. Statt den Ball einfach zu versenken, jagt er ihn weit über das Tor.

61.: Mit einem starken Pass schickt Casemiro Bale rechts in den Strafraum. Aus spitzem Winkel nagelt er den Ball an die Unterkante der Latte.

62., 2:1, Lukaku: Matic zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss kommt zwar zentral aufs Tor, Navas lässt ihn trotzdem nach vorne prallen. Diesmal nutzt Lukaku den Abstauber.

81.: Mkhitaryan schickt Rashford links in den Strafraum. Er visiert die rechte, untere Ecke an, scheitert aber an einem stark reagierenden Navas.

90.+1: Fellaini köpft eine Valencia-Flanke von rechts stark aufs Tor. Navas zeigt aber eine gute Flugeinlage und pariert.

90.+1.: Asensio steht nach einem Zuspiel von Vazquez knapp zehn Meter vor dem Tor völlig frei. Mit einem unfassbaren Reflex entschärft De Gea den Abschluss aber.

Fazit: Real spielt einen deutlich reiferen und kontrollierteren Fußball als United. Die Engländer halten nur phasenweise dagegen und bäumen sich erst spät auf. Absolut verdient gewinnt Real den UEFA Supercup.

Der Star des Spiels: Casemiro. Eine einwandfreie Vorstellung des defensiven Mittelfeldspielers. Casemiro brachte Real in Führung und bewies außerdem Passsicherheit, Zweikampfstärke und Kreativität (etwa bei seinem Pass auf Bale in der 61. Minute).

Der Flop des Spiels: Victor Lindelöf. Der Schwede bewies immer wieder Schwächen im Stellungsspiel, ließ etwa Casemiro vor dem 1:0 entwischen. Später hinderte er Kroos nicht an einem Distanzschuss. Lindelöf gewann nur knapp über zehn Prozent seiner direkten Duelle, am Aufbauspiel seiner Mannschaft beteiligte er sich kaum.

Der Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien). Ernsthaft gefordert wurde der Schiedsrichter nur beim 1:0 von Real. Torschütze Casemiro stand dabei womöglich haarscharf im Abseits. Da die Szene aber nicht abschließend aufzulösen ist, ist die Entscheidung, den Treffer zählen zu lassen, vertretbar. Ansonsten bewies Rocchi eine gute Spielführung und hielt sich angenehm im Hintergrund.

Das fiel auf: