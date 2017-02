"Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt"

Mittwoch, 08.02.2017

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): "Wir waren kompakter als im Spiel gegen Schalke. 80 Minuten haben wir es sehr gut gemacht, aber wir müssen uns weiter verbessern."

Valerien Ismael (Trainer Wolfsburg): "Wir haben das zweite Mal in Folge eine stabile Leistung gezeigt. Wir haben versucht, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Insgesamt ein Kompliment an die Mannschaft, es war ein gutes Auswärtsspiel, darauf können wir aufbauen. Wir sind geduldig geblieben und hätten uns fast belohnt."

Philipp Lahm (FC Bayern) über sein Karriereende im Sommer: "Ich habe den Verantwortlichen Bescheid gesagt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen. Ich sehe meinen Führungsstil in der Art, dass ich jeden Tag versuche, mein Bestes zu geben. Ich glaube, dass ich fähig bin, das bis zum Ende der Saison auch abzuliefern. Aber nicht darüber hinaus. Deswegen ist für mich klar, dass ich am Ende der Saison aufhören werde. Die Entscheidung habe ich schon vor über einem Jahr angestoßen. Man muss sich immer wieder prüfen. Ich bin sicher, dass ich bis zum Ende der Saison noch meine Top-Leistung abrufen kann und auch ein Vorbild für die jungen Spieler sein kann. Ich liebe den Fußball und der Fußball hat mir sehr viel gegeben. Irgendwann ist alles zu Ende und das Ende will ich selbst bestimmen."

Rekordspieler des FC Bayern: Das sind die wahren Bayern-Legenden! © getty 1/21 Philipp Lahm bestritt gegen Wolfsburg sein 501. Pflichtspiel für den FC Bayern. Damit zieht er an einem Publikumsliebling vorbei - und verkürzt den Abstand zu einigen Legenden! Welche? Wir zeigen's Euch! /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm.html © getty 2/21 Platz 20: Claudio Pizarro (327 Pflichtspiele für den FC Bayern, 125 Tore). Übrigens: Uli Hoeneß, der seine Karriere aufgrund eines irreparablen Knorpelschadens mit nur 27 Jahren beenden musste, hat die Top 20 knapp verpasst: Er kommt auf 315 Pflichtspiele /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=2.html © getty 3/21 Platz 19: Paul Breitner (328 Spiele, 102 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=3.html © getty 4/21 Platz 18: Roland Wohlfarth (331 Spiele, 155 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=4.html © getty 5/21 Platz 17: Franck Ribery (339 Spiele, 108 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=5.html © getty 6/21 Platz 16: Hasan Salihamidzic (365 Spiele, 47 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=6.html © getty 7/21 Platz 15: Hans Pflügler (367 Spiele, 45 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=7.html © getty 8/21 Platz 14: Thomas Müller (378 Spiele, 156 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=8.html © imago 9/21 Platz 13: Karl-Heinz Rummenigge (396 Spiele, 196 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=9.html © imago 10/21 Platz 12: Franz Roth (409 Spiele, 90 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=10.html © getty 11/21 Platz 11: Lothar Matthäus (410 Spiele, 100 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=11.html © getty 12/21 Platz 10: Mehmet Scholl (469 Spiele, 117 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=12.html © imago 13/21 Platz 9: Bernd Dürnberger (477 Spiele, 49 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=13.html © getty 14/21 Platz 8: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele, 68 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=14.html © getty 15/21 Platz 7: Philipp Lahm (501 Spiele, 16 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=15.html © imago 16/21 Platz 6: Franz Beckenbauer (511 Spiele, 54 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=16.html © imago 17/21 Platz 5: Georg Schwarzenbeck (515 Spiele, 28 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=17.html © imago 18/21 Platz 4: Klaus Augenthaler (526 Spiele, 68 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=18.html © imago 19/21 Platz 3: Gerd Müller (535 Spiele, 476 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=19.html © imago 20/21 Platz 2: Sepp Maier (587 Spiele, 0 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=20.html © getty 21/21 Platz 1: Oliver Kahn (632 Spiele, 0 Tore) /de/sport/diashows/1702/fussball/fc-bayern-rekordspieler/fcb-rekordspieler-pflichtspiele-kahn-maier-mueller-schweinsteiger-lahm,seite=21.html

...zu einer Beschäftigung als Sportdirektor: "Es gab Gespräche und am Ende der Gespräche habe ich für mich beschlossen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, um danach beim FC Bayern einzusteigen. Details von unseren Gesprächen will ich nicht preisgeben. Eines war aber klar, ich hätte nicht sofort angefangen. Aber ich habe für mich entschieden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Darüber hinaus gibt es keine Planungen. Für mich steht fest, dass ich im Sommer Privatier bin. Wir werden sehen, was dann in Zukunft ist."

Uli Hoeneß (Präsident FC Bayern) zu Lahms Karriereende: "Wir haben mit Philipp Lahm gesprochen, es gibt aber keinen Plan A, B oder C. Wir haben mit niemand anderem gesprochen. Es wird aber ab 1. Juli einen Sportdirektor geben. Es geht nicht um die Macht, die man in dieser Position hat, aber um die Verantwortung. Ich kann dazu nur sagen, dass er mir das nicht mitgeteilt hat. Deswegen kann ich im Moment dazu nichts sagen. Ich kann mich den Spekulationen nicht anschließen. Wenn eine Zeitung das ohne Nennung von Quellen raushaut, dann kann ich dazu nichts sagen. Ich habe gar keine Namen im Kopf, weil wir bisher nur mit Philipp Lahm gesprochen haben. Wenn sich das nicht realisieren lassen sollte, dann werden wir uns mit anderen Namen beschäftigen. Bevor das nicht einhundertprozentig endgültig geklärt ist, werden wir uns nicht mit anderen Namen beschäftigen."

Lothar Matthäus zu Lahms Karriereende: "Ich verstehe die Entscheidung nicht ganz. Wenn man vom FC Bayern ein Angebot als Sportdirektor bekommt, dann sollte man sich das mehr als überlegen. Es kommt vielleicht nur einmal im Leben. Der Fußball ist schnelllebig und ein Tagesgeschäft. Wer weiß, ob dann 2019 die Karten neu gemischt werden und dann Philipp Lahm im Kartenstapel noch vorhanden ist. Als Spieler ganz wegzugehen, das kam doch für viele überraschend."

Janos Radoki (Trainer Fürth): "Das war ein verdienter Sieg für Gladbach. Die Rote Karte war der Killer für unsere Idee. Am Anfang hat uns ein Stück weit der Mut gefehlt. Die Mannschaft hat gekämpft, aber Gladbach hat das souverän nach Hause gebracht."

Dieter Hecking (Trainer Mönchengladbach): "Auch gegen zehn Mann kann der Gegner mit dem Publikum zurückkommen. Die Mannschaft setzt viele Dinge schon sehr gut um. Aber wir können noch viele Sachen verbessern."

Markus Gisdol (Trainer HSV): "Wir waren heute stabil, haben gut und diszipliniert gespielt. Es war eine ansprechende Leistung unserer Mannschaft. Ich bin sehr glücklich, dass wir in der nächsten Runde stehen."

Peter Stöger (Trainer Köln): "Glückwunsch an den HSV. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht und sind gegen einen engagierten und zweikampfstarken Gegner nicht so gut ins Spiel gekommen. Deswegen geht der HSV-Sieg in Ordnung."

Gideon Jung (HSV): "Wir wollten ein gutes Spiel zeigen, das ist uns gelungen. Ein Tor zu schießen, ist natürlich ein super Gefühl - einfach unbeschreiblich. Es wurde schon oft gesagt, dass ich mal ein Tor schießen soll, heute hat es dann endlich geklappt. Ein bisschen Glück habe ich auch gehabt, weil ich noch weggerutscht bin, aber das braucht man manchmal. Heute hatte man das Gefühl, dass wir Fußball spielen können. Auch das Zusammenspiel mit Walace hat gut geklappt, viel davon macht man mit Gefühl."

Matthias Born (Trainer Walldorf): "Es war ein Pokalspiel, wie man es sich als Zuschauer wünscht. Uns hat das bisschen Glück zur Sensation gefehlt. Dennoch bin ich stolz auf die Truppe. Ich konnte keinen Klassenunterschied erkennen."

Die besten Bilder des Achtelfinals © getty 1/11 BAYERN MÜNCHEN - VFL WOLFSBURG 1:0: Douglas Costas abgefälschter Schuss brachte die Bayern in Führung /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund.html © getty 2/11 Unter der Woche noch Irritationen wegen Costas Wechsel-Aussagen - nun Freude pur mit Thiago /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=2.html © getty 3/11 Maximilian Arnold und Robert Lewandowski: In dieser Szene noch auf Augenhöhe /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=3.html © getty 4/11 Währenddessen auf der Bank. Scheint gar nicht so schlimm zu sein... /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=4.html © getty 5/11 Schon vor der Partie wurde Philipp Lahm für seine über 500 Einsätze für den deutschen Rekordmeister geehrt /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=5.html © getty 6/11 HAMBURGER SV - 1. FC KÖLN: 2:0 Peter Stöger und Markus Gisdol - vor dem Spiel hatten beide Trainer noch gut Lachen /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=6.html © getty 7/11 Gideon Jung (l.) sorgte mit einem kuriosen Treffer für die Hamburger Führung /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=7.html © getty 8/11 Artoms Rudnevs blieb gegen seinen Ex-Klub relativ blass /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=8.html © getty 9/11 Johan Djourou hatte die gegnerische Offensive um Yuya Osako im Griff /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=9.html © getty 10/11 Bobby Wood machte mit seinem Tor den Deckel auf den Hamburger Sieg /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=10.html © getty 11/11 Und Rene Adler: "Wieso nicht immer so?" /de/sport/diashows/1702/fussball/dfb-pokal/beste-bilder-achtelfinale-bayern-wolfsburg-hamburg-koeln-schalke-dortmund,seite=11.html

Jürgen Kramny (Trainer Bielefeld): "Das war der atemberaubende Pokalabend, den wir uns ganz anders vorgestellt hatten. Walldorf hat uns alles abverlangt. Wir sind sehr froh über den Viertelfinaleinzug."

Stephan Salger (Bielefeld): "Wir haben das relativ gut gespielt, hatten in der ersten Halbzeit schon mehrere klare Torchancen. In der zweiten Halbzeit schießen wir das Tor und haben danach auch noch hundertprozentige Möglichkeiten, die wir leider nicht reinmachen. Und dann ist es ein typisches Pokalspiel: Wir kriegen ein Gurkentor und es nimmt seinen Lauf. Einen Wunschgegner für die nächste Runde habe ich nicht. Ich bin froh, dass wir weiter sind."

DFB-Pokalfinale: Das Achtelfinale im Überblick