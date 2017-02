Gladbach kommt ungefährdet in Fürth weiter

Dienstag, 07.02.2017

Oscar Wendt brachte den klar überlegenen Erstligisten in der 12. Minute in Führung. Thorgan Hazard erhöhte in der 36. Minute per Foulelfmeter. Der Belgier war selbst gefoult worden.

Fürth spielte ab der 18. Minute in Unterzahl. Adam Pinter sah nach einer groben Attacke gegen Weltmeister Christoph Kramer von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) die Rote Karte.

Gladbach, bislang dreimal Pokalsieger, das letzte Mal allerdings vor 22 Jahren (1995), hat damit vor dem Zwischenrunden-Duell in der Europa League gegen den AC Florenz weiteres Selbstvertrauen gesammelt.

Gladbach ohne Raffael

Zuletzt holte die Borussia mit Hecking, der 2015 mit Wolfsburg den Pokal gewonnen hatte, in den ersten drei Ligaspielen des Jahres schon sieben Punkte.

Gladbach musste auf den angeschlagenen Raffael verzichten. Für den Brasilianer erhielt Josip Drmic eine Bewährungschance. Ansonsten nahm Hecking im Vergleich zum 3:0 gegen Freiburg nur noch eine Änderung vor: Für André Hahn begann Fabian Johnson.

Mit dieser Aufstellung wollte der Borussen-Coach zeigen, dass man das Spiel gegen den Zweitligisten, der 2012 immerhin das Halbfinale erreicht hatte, entsprechend ernst nimmt.

Wendt: Erst Pfosten, dann Tor

Und die Gladbacher, die in den vergangenen 14 Jahren zehnmal mindestens schon im Achtelfinale gescheitert waren, übernahmen sofort die Initiative, spielten konzentriert und zielstrebig.

Bereits in der 8. Minute traf Wendt aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten. Kurz darauf zielte er nach Zuspiel von Johnson besser.

Fürth, das zuletzt in der Liga mit einem 4:1 gegen Hannover ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, hatte in Unterzahl Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten.

Gladbach siegt souverän

Torwart Sascha Burchert verhinderte mit glänzenden Reflexen gegen Drmic und Hazard Schlimmeres. Bei dessen Elfer hatte er keine Abwehrchance. Der Belgier war von Marcel Franke gefoult worden.

Nach dem Wechsel nahmen die Gladbacher mit Blick auf das Spiel am Samstag in Bremen Tempo raus, hatten das Geschehen aber meist unter Kontrolle.

Nach vorne fehlte den Aktionen aber die Konsequenz. Fürth wehrte sich tapfer, hätte bei einer Nachlässigkeit der Gäste fast sogar durch Sercan Sararer (69.) den Anschluss erzielt.

