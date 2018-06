DFB-Team-News: Andreas Köpke sorgt sich um deutschen Torhüter-Nachwuchs

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies Live Brasilien -

Der Torwartrainer der Nationalmannschaft Andreas Köpke sorgt sich um den deutschen Torhüter-Nachwuchs. Nils Petersen hofft derweil, dass vier andere Spieler aussortiert werden. Alle News und Personalmeldungen zur deutschen Nationalmannschaft gibt es hier.

Andreas Köpke: "Kleine Delle" bei deutschen Torhütern

Andreas Köpke sorgt sich um den deutschen Torhüter-Nachwuchs. "Man muss ehrlich sein: Da gibt es bei uns im Moment eine kleine Delle", erklärte er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Wenn man auf die U21 schaut, wo sich früher ter Stegen, Leno, Karius und Horn um die Plätze gestritten haben, sind jetzt Drittliga-Torhüter dabei", führte er aus. Der Bundesliga würden demnach junge deutsche Torhüter fehlen.

Als Grund nannte Köpke fehlenden Mut der Vereine einen, jungen unerfahrenen Keeper ins Tor zu stellen.

© getty

Nils Petersen: "Hoffe, dass es vier andere trifft"

Nils Petersen denkt bezüglich der anstehenden finalen Kadernominierung nur an sich. "So gut ich alle anderen leiden kann: Ich hoffe, dass es vier andere trifft", erklärte er nach dem Spiel in Österreich.

"Es sind ein paar Spieler, die als Wackelkandidaten auf der Liste sind. Ich weiß, dass ich als Neuling einer davon bin", schätzte er seine Chancen ein. Am Montag gibt Joachim Löw seinen endgültigen WM-Kader bekannt.

Zur ausführlichen News geht es hier.

Jerome Boateng "bei 90 Prozent"

Jerome Boateng hat sich optimistisch bezüglich seiner Einsatzchancen bei der WM geäußert. "Ich bin jetzt bei 90 Prozent. Ich habe jetzt Sprints mit dem Ball angefangen. Es sieht sehr gut aus, ich denke, dass ich nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte er der Bild am Sonntag.

"Ich bin gut im Plan, aber ich will kein Risiko eingehen. Verletzungen passieren leider im Fußball, leider ist es bei mir jetzt in einer sehr blöden Phase passiert", beschrieb Boateng seinen Zustand.

Die Leistungsdaten von Jerome Boateng in dieser Saison

Wettbewerb Spiele Tore Bundesliga 19 1 Champions League 9 - DFB-Pokal 3 1

Angela Merkel zu Besuch im Trainingslager

Am Sonntag erhält die DFB-Mannschaft im Trainingslager in Eppan Besuch von Angela Merkel. "Sie möchte der Mannschaft hallo sagen. Sie möchte das ohne große Inszenierung. Das hat mittlerweile Tradition und wird von den Spielern gut aufgenommen", erklärte Teammanager Oliver Bierhoff.

"Sie möchte sich dort über den Stand der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Russland informieren und den Spielern wie vor früheren Turnieren persönlich viel Glück und Erfolg wünschen", heißt es Regierungskreisen.

Horst Seehofer hat derweil als erstes Regierungsmitglied einen Besuch der Weltmeisterschaft in Russland angekündigt. "Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der auch für den Sport zuständige Minister der Bild am Sonntag.