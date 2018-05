U20-Nationalspieler über Test gegen Manuel Neuer: "Das ist schon Weltklasse, krass"

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

U20-Nationalspieler Marco Richter hat mit der Bild-Zeitung über die Testspiele gegen die deutsche Nationalmannschaft in deren Trainingslager in Südtirol gesprochen und Torwart Manuel Neuer dabei in den höchsten Tönen gelobt. Neuer, dessen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw noch auf der Kippe steht, hatte gegen die U20 zwei Tests absolviert und soll auch am Samstag im Freundschaftsspiel gegen Österreich im Tor stehen.

"Wenn Manuel Neuer am Ball war, haben wir ihn intensiv angelaufen. Er hat dann so hinten rausgespielt, wie man ihn kennt, mit guten Diagonal- oder Unterschnitt-Bällen: ganz souverän", sagte der 20 Jahre alte Richter über den ersten Test, als Neuer für die A-Mannschaft im Tor stand. Der 32-Jährige sei "ganz der alte Neuer" gewesen.

Im zweiten Test hatte sich Neuer im Tor der U20 gegen seine Kollegen behaupten müssen. Dabei habe er laut Richter mehrfach "weltklasse pariert". Einmal habe Thomas Müller aus kurzer Distanz volley aufs Tor geschossen, "das war eigentlich ein sicheres Tor. Aber Manuel hat ihn gehalten. Den Ball holt wahrscheinlich kein anderer Torwart auf der Welt raus." Sein Fazit: "Das ist schon Weltklasse, krass."

Neuer trainiert in Südtirol voll mit dem Team mit. Der Stab um Löw und Torwarttrainer Andreas Köpke äußerte sich wiederholt optimistisch, stellte dem Bayern-Keeper aber keinen Freifahrtschein aus: Ohne einen Einsatz im Test werde er nicht mitfahren.

Löw muss seinen finalen 23-Mann-Kader am 4. Juni bei der FIFA melden. Am 17. Juni bestreitet der Weltmeister sein Auftaktmatch in Moskau gegen Mexiko.

