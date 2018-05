DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke rügt überzogene Kritik an Loris Karius

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke hat die harsche Kritik an Loris Karius nach dessen Fehlern im Champions-League-Finale gegen Real Madrid verurteilt und den Schlussmann des FC Liverpool in Schutz genommen.

"Wenn man Kommentare abgibt wie 'Das war die schlechteste Torwartleistung seit 20, 30 Jahren', dann finde ich das grenzwertig und total unverschämt", rügte Köpke im DFB-Trainingslager in Südtirol die Äußerungen von Lothar Matthäus im Anschluss an Liverpools Pleite im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

LFC-Schlussmann Karius hatte bei zwei Gegentoren gepatzt und war so maßgeblich an der Niederlage beteiligt gewesen. "Das ist brutal für ihn, so etwas erleben zu müssen", sagte Köpke, der verriet: "Wir haben ihm direkt nach dem Spiel eine SMS geschrieben, ihn versucht aufzubauen. Die Situation für ihn ist schwer."

Der ehemalige Mainzer sei vom Nationalteam bereits "länger beobachtet" worden: "Er hat sich super gesteigert. Die Voraussetzungen für die Zukunft waren sehr gut. Er war auf dem Zettel, aber nicht in der engeren Wahl", sagte Köpke. Nun müsse man "abwarten, wie es für ihn weitergeht. In so einer schweren Situation kann ihm nur das Beste wünschen."