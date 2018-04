FC Bayern: Robben und Boateng verletzen sich gegen Real und müssen ausgewechselt werden

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Arjen Robben vom FC Bayern München musste beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid bereits nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden. Wenig später erwischte es auch Jerome Boateng.

Robben zog sich die Verletzung ohne Einwirkung eines Gegenspielers bei einem Flankenversuch zu und setzte sich anschließend mit Schmerzen auf den Boden. Das Spiel wurde unterbrochen, ehe Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt den Niederländer kurz behandelte.

Ohne Erfolg: Robben musste den Rasen verlassen und in der achten Minuten ausgewechselt werden. Jupp Heynckes ordnete die Bayern-Elf anschließend neu, zog den eingewechselten Thiago ins Zentrum und Kapitän Thomas Müller stattdessen auf den rechten Flügel.

Jerome Boateng muss auch verletzt runter

Für Robben ist die Verletzung ein besonders harter Schlag. Der 34-Jährige war von 2007 bis 2009 bei Real Madrid aktiv und entsprechend heiß auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein. Bereits beim Aufwärmen zeigte er sich hoch motiviert, ballte nach Torschüssen immer wieder die Fäuste und warf vor Anpfiff Küsschen auf die Tribünen der Allianz Arena.

Als sich Robben schließlich kopfschüttelnd vom Spielfeldrand in Richtung Kabine verabschiedete, gab es Standing Ovations von den Bayern-Fans. Beim Gang in die Katakomben fasste sich Robben laut Sky immer wieder an die linke Leiste.

Für die Münchner war es die früheste Auswechslung in ihrer Champions-League-Geschichte. Den kürzesten Startelfeinsatz hatte bis dato Toni Kroos, der in der Saison 2012/13 gegen Juventus nach 16 Minuten raus musste.

Nach einer halben Stunde kam es für den FCB noch härter. Jerome Boateng verletzte sich in einem Laufduell am Oberschenkel und musste ebenfalls verletzt raus. Für ihn kam Niklas Süle ins Spiel.