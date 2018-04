FC-Bayern-Aufstellung im CL-Kracher gegen Real Madrid: kein Platz für Thiago

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Live Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Der FC Bayern München will im Champions-League-Hinspiel am Mittwochabend gegen Real Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER) die Weichen für den Einzug ins Finale stellen und die Durststrecke gegen die Königlichen beenden. In der Startelf von Trainer Jupp Heynckes sind nur wenig Fragen offen, nur in der Offensive wird es eng. SPOX macht den Check: Auf der Bank wird Thiago Alcantara sitzen.

We call it a Klassiker: Zum 25. Mal treffen die Bayern in einem europäischen Wettbewerb auf Real - keine andere Paarung hat es so oft gegeben. Zum siebten Mal spielt das "Weiße Ballett" der Königlichen in einem Halbfinale gegen die "Bestia Negra" - die ihren Schrecken in Spanien zuletzt verloren hat, lässt man das Viertelfinale gegen den überforderten FC Sevilla Anfang des Monats außen vor.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Viermal ist der FCB nach dem Triumph 2013 bekanntlich gegen spanische Teams ausgeschieden. Gegen Real Madrid hat man die letzten fünf Partien allesamt verloren, bei einem Torverhältnis von 4:13.

Wie will Jupp Heynckes die Kehrtwende schaffen und bei seiner vierten Champions-League-Teilnahme zum vierten Mal das Endspiel erreichen? Welche Elf schickt er im Hinspiel am Mittwoch ins Rennen?

Bayern gegen Real: Keine Ausfälle außer Neuer, Vidal und Coman

Die gute Nachricht: Im Vergleich zum Viertelfinale im vergangenen Jahr geht das Team in deutlich besserer Verfassung in die beiden Duelle. "Da waren drei, vier Spieler dabei, die hatten nur 50 Prozent", erinnerte sich Arjen Robben nach dem 3:0 gegen Hannover 96. Diesmal seien die Vorzeichen anders: "Wir sind gut drauf, und alle sind fit."

So ganz stimmt das natürlich nicht: Für Manuel Neuer kommen beide Spiele noch zu früh, die Langzeitverletzten Arturo Vidal und Kingsley Coman schmälern das Überangebot im Mittelfeld deutlich. Stand jetzt kommen aber keine weiteren Ausfälle dazu: David Alaba konnte nach Oberschenkelproblemen am Montag voll mittrainieren, auch Corentin Tolisso (Schienbeinprellung) war dabei. Ziehen die beiden auch das Abschlusstraining voll durch, steht einem Einsatz nichts im Wege.

Bayerns Aufstellung gegen Real: Abwehr und Sturm sind gesetzt

Wenn Alaba dabei ist, stellt sich die Verteidigung von selbst auf: Sven Ulreich darf auf größtmöglicher Bühne beweisen, dass seine Paraden längst an die Weltklasse eines Manuel Neuers erinnern - und dann schwebt ja noch ein mögliches WM-Ticket im Raum.

Davor bekommt es Joshua Kimmich mit Cristiano Ronaldo und Co. zu tun. "Bisher war es nur letztes Jahr das Viertelfinale, aber da habe ich nur zehn Minuten gespielt", sagte er in der Bild über seine persönlichen Erfahrungen mit CR7. "Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr darauf."

Zumal die Innenverteidiger neben ihm im Vergleich zum Vorjahr fit sind. Mats Hummels hatte damals das Hinspiel verpasst, im Rückspiel waren er und Jerome Boateng - in diesem Jahr in 29 Spielen noch ohne Niederlage - nicht schmerzfrei. Und wenn es für Alaba nicht reichen sollte, steht mit Rafinha ein Back-up in hervorragender Form bereit.

Staubsauger Javi Martinez hat keine guten Erinnerungen an 2017, flog er doch im Hinspiel in der 61. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Das darf er sich diesmal nicht erlauben, auch weil Vidal ausfällt und Tolisso noch nicht bei 100 Prozent sein kann. Wie schon 2013, damals noch an der Seite von Bastian Schweinsteiger, ist er im defensiven Mittelfeld unverzichtbar.

Das ist auch Robert Lewandowski, der hervorragenden Torquote Sandro Wagners zum Trotz. Er sinnt auf Wiedergutmachung, schließlich hatte er das Hinspiel vor einem Jahr verpasst und war im Rückspiel "angeschlagen, nicht bei 100 Prozent und habe mich selbst gequält", wie er im Kicker sagte. Davon ist jetzt keine Rede mehr, seine Torquote in der Allianz Arena sensationell (25 Tore in 21 Spielen). Er denkt ebenfalls an 2012, als er Real im Halbfinale im Alleingang abschoss, damals allerdings noch im Trikot von Borussia Dortmund.

Überläufer: Diese Spieler kickten für Bayern und Real © getty 1/19 Vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid zeigt SPOX Spieler, die im Laufe ihrer Karriere bei beiden Klubs unter Vertrag standen. © getty 2/19 James Rodriguez - Real Madrid: 2014-2017 © getty 3/19 FC Bayern: seit 2017 © getty 4/19 Toni Kroos - FC Bayern: 2007-2014 © getty 5/19 Real Madrid: seit 2014 © getty 6/19 Xabi Alonso - Real Madrid: 2009-2014 © getty 7/19 FC Bayern: 2014-2017 © getty 8/19 Arjen Robben - Real Madrid: 2007-2009 © getty 9/19 FC Bayern: seit 2009 © getty 10/19 Paul Breitner - FC Bayern 1970-1974 und 1978-1983 © imago 11/19 Real Madrid: 1974-1977 © getty 12/19 Hamit Altintop - FC Bayern: 2007-2011 © getty 13/19 Real Madrid: 2011-2012 © getty 14/19 Ze Roberto - Real Madrid: 1997-1998 © getty 15/19 FC Bayern: 2002-2006 und 2007-2009 © getty 16/19 Und auch zwei Trainer standen bei beiden Vereinen unter Vertrag. Jupp Heynckes - FC Bayern: 1987-1991, 2008/09, 2011-2013 und seit 2017 © getty 17/19 Real Madrid: 1997-1998 © getty 18/19 Carlo Ancelotti - Real Madrid: 2013-2015 © getty 19/19 FC Bayern: 2016-2017

Bayerns Mittelfeld: Vier Plätze für Müller, Robben, Ribery, Thiago und James

Sieben Startplätze für den Mittwochabend sind damit vergeben. Spannend wird es im offensiven Mittelfeld, dort stehen schließlich fünf Spieler für vier Plätze zur Verfügung: Thomas Müller, der entweder den Rechtsaußen oder den Raumdeuter auf der Halbposition geben kann. Arjen Robben, der beim Titel 2013 erst durch die Verletzung von Toni Kroos ins Team rutschte, und jetzt von Müller auf die Bank verdrängt werden könnte.

Links und zentral stehen Heynckes Franck Ribery, James Rodriguez und Thiago Alcantara zur Verfügung. Ersterer war nach Comans Verletzung gesetzt, aber auch James und Thiago könnten auf links aushelfen, wenn in der Feldmitte kein Platz ist. Darf Thiago gegen seine Nationalmannschaftskollegen ran - oder Standardwaffe James gegen seine Ex-Kollegen?

Sollte sich niemand verletzen, muss einer der fünf Genannten auf der Bank Platz nehmen. Wen erwischt es?

Bayerns Mittelfeldrotation der letzten Wochen: Einsatzzeit in Minuten Datum Partie Müller Ribery Robben James Thiago 31.03. Borussia Dortmund (H) 90 69 90 65 35* 03.04. FC Sevilla (A) 90 79 11* 54* 90 07.04. FC Augsburg (A) 7* 8* 83 64 - 11.04. FC Sevilla (H) 90 71 90 90 19* 14.04. Borussia Mönchengladbach (H) 45 - - 45* 90 17.04. Bayer Leverkusen (A) 80 90 90 10* 85 21.04. Hannover 96 (A) 45* - 45 72 90

*Einwechslung

Bayerns Aufstellung: Müller und Ribery sind gesetzt

Erste Erkenntnis: Jupp Heynckes rotierte im letzten Monat mit viel Bedacht: Lediglich Müller spielte einmal zwei Partien hintereinander über die volle Distanz - als mit Dortmund und Sevilla zwei Knallerspiele back-to-back anstanden. In den letzten Wochen wurde alles auf die entscheidenden Wochen der Saison ausgerichtet.

Der Erfolg gibt dem 72-Jährigen recht, vor allem was die Fitness der Offensiven und Kreativen angeht. In sieben Spielen musste kein Akteur passen. Wenn sie nicht zum Einsatz kamen, saßen sie auf der Bank.

Teilt man diesen Zeitraum in "wichtige" (BVB, zweimal Sevilla und Pokal gegen Bayer) und "unwichtige" (Liga gegen Augsburg, Gladbach und Hannover) auf, sticht Müller als wichtigster Mann hervor: Dreimal spielte er durch, gegen Leverkusen konnte er sich nach seinem Hattrick den Applaus der mitgereisten Fans abholen.

Nächste Erkenntnis: Ohne den langzeitverletzten Coman werden die Minuten des 35 Jahre alten Ribery sehr sorgfältig gemanagt. Dass er in den wichtigen Spielen von Beginn an ran durfte, war keine Überraschung. Die drei übrigen Partien mit gerade mal acht Minuten Einsatzzeit zeigen, dass der Franzose keine Minute zu viel auf dem Platz stehen soll - er ist schlicht zu wertvoll.

Bayerns Aufstellung: Robben gegen Real wohl in der Startelf

Was ist mit Robben auf dem rechten Flügel? Im Hinspiel gegen Sevilla kam er als Joker zum Einsatz und reagierte danach so verschnupft, wie man es vom Holländer kennt, wenn er die Bank drückt. Aber auch er spielte zuvor gegen Dortmund, im Rückspiel gegen Sevilla und im Pokal durch und wurde danach jeweils geschont.

Der Rhythmus spricht insofern für einen Startelfeinatz gegen Real Madrid.

Bleiben James und Thiago. Natürlich könnten sie auch beide in der Zentrale spielen, mit Müller auf dem Flügel und Robben auf der Bank. Diese Variante wurde von Heynckes aber kein einziges Mal getestet. Einmal standen sie gemeinsam in der Startelf, als gegen Hannover groß rotiert wurde - aber hier stellte Heynckes den Spanier Thiago auf dem linken Flügel auf.

Ist es ein Plus, dass sie beide in der Primera Division gespielt haben, James bekanntlich sogar jahrelang bei Real? Das Viertelfinale gegen Sevilla ist dafür zumindest kein Anhaltspunkt: James kam dort für den verletzten Vidal von der Bank, im Rückspiel musste Thiago erst einmal zuschauen.

Wer hat also die Nase vorn? Thiago riss zuletzt deutlich mehr Minuten ab, spielte zweimal durch und gegen Leverkusen 85 Minuten, während James im so wichtigen Spiel gegen die Werkself die Bank drückte. Sollte Bayer faktisch die "Generalprobe" für Real gewesen sein, spricht das für den Spanier, der in der Zentrale auch eher neben Martinez zurückfallen und so den zweiten Sechser geben könnte.

Champions League: Diese Spieler holten den Henkelpott am häufigsten © getty 1/19 Ronaldo hat anders als Messi in der laufenden Saison noch Chancen auf seinen fünften Henkelpott. SPOX zeigt aus diesem Anlass die Rekord-Titeljäger der Champions League bzw. des Pokals der Landesmeister. © getty 2/19 64 Spieler holten den Henkelpott bereits drei Mal. Bevor wir zu den vierfachen Siegern der CL bzw. des Pokals der Landesmeister kommen, ein paar Honorable Mentions. 3 Titel: u.a. Johan Cruyff (Niederlande) mit Ajax Amsterdam (1970/71, 1971/72, 1973/74). © imago 3/19 3 Titel: u.a. Horst Blankenburg (Deutschland) mit Ajax Amsterdam (1970/71, 1971/72, 1973/74). © getty 4/19 3 Titel: u.a. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Sepp Maier und Co. mit dem FC Bayern München (1973/74, 1974/75, 1975/76). © getty 5/19 3 Titel: u.a. Raul (Spanien) und Roberto Carlos (Brasilien) mit Real Madrid (1997/98, 1999/00, 2001/02). © getty 6/19 3 Titel: u.a. Marcelo (Brasilien), Sergio Ramos (Spanien), Luka Modric (Kroatien) und Co. mit Real Madrid (2013/14, 2015/16, 2016/17). © getty 7/19 3 Titel: u.a. Toni Kroos mit dem FC Bayern (2012/13) und Real Madrid (2015/16, 2016/17). © getty 8/19 4 Titel: Phil Neal (England, 2.v.l.) mit dem FC Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84). © getty 9/19 4 Titel: Clarence Seedorf (Niederlande) mit Ajax Amsterdam (1994/95), Real Madrid (1997/98) und dem AC Milan (2002/03, 2006/07). © getty 10/19 4 Titel: Gerard Pique (Spanien) mit Manchester United (2007/08) und dem FC Barcelona (2008/09, 2010/11, 2014/15). © getty 11/19 4 Titel: Xavi (Spanien) mit dem FC Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). © getty 12/19 4 Titel: Andres Iniesta (Spanien) mit dem FC Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). © getty 13/19 4 Titel: Lionel Messi (Argentinien) mit dem FC Barcelona (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). © getty 14/19 4 Titel: Cristiano Ronaldo (Portugal) mit Manchester United (2007/08) und Real Madrid (2013/14, 2015/16, 2016/17). © getty 15/19 5 Titel: Alessandro Costacurta (Italien) mit dem AC Milan (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07). © getty 16/19 5 Titel: Paolo Maldini (Italien) mit dem AC Milan (1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07). © getty 17/19 5 Titel: Alfredo di Stefano (Spanien) mit Real Madrid (1955/56 - 1959/60). © getty 18/19 5 Titel: Hector Rial (Spanien, untere Reihe: 2.v.l.) mit Real Madrid (1955/56 - 1959/60). © getty 19/19 6 Titel: Paco Gento (Spanien) mit Real Madrid (1955/56 - 1959/60, 1965/66).

James von Beginn an, Thiago gegen Real wohl nur als Joker

Andererseits: Nach Thiagos schwerer Verletzung im Winter wäre das schon ein enormes Pensum für den 27-Jährigen. Der hatte in der Rückrunde vor dem Auswärtsspiel in Sevilla noch keine Partie über 90 Minuten bestritten. Real wäre das vierte Mal Startelf in Folge. Wahrscheinlicher ist es da, dass Thiago aus dem Quintett als Einziger gegen Hannover durchspielte, weil er gegen Madrid den Joker gibt.

Ein Joker, der James ersetzen könnte - aber eben auch Ribery, wenn dessen Luft nicht für 90 Minuten reichen sollte. Heynckes dürfte ihn nicht umsonst auf dem Flügel getestet haben. Den Test bestand Thiago, auch wenn er seine Rolle natürlich anders interpretierte als Ribery.

Ein letzter Blick auf die vier "wichtigen" Spiele. Zweimal spielte Bayern daheim, zweimal begann James. Zweimal spielte Bayern auswärts, zweimal stellte Heynckes mit Thiago einen Tick defensiver auf. Gegen Real will man daheim vorlegen ...

Wenn Heynckes sein Konzept der letzten Wochen also nicht über den Haufen wirft und allen Beobachtern, inklusive Real, ein Schnippchen schlägt, dürfte es auf folgende Aufstellung hinauslaufen: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski.