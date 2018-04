Ramon Calderon über Lewandowski: "Wenn Robert weg will, hat Bayern keine Chance."

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Live Kashima -

Ramon Calderon, ehemaliger Präsident von Real Madrid, hält einen Transfer von Bayern Münchens Robert Lewandowski zu den Königlichen für durchaus möglich. "Wenn Robert weg will, hat Bayern eigentlich keine Chance", sagte der Spanier der Bild.

Vor kurzem hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge noch betont, dass Lewandowski auch in der kommenden Saison im Dress des deutschen Rekordmeisters spielen werde. Allerdings steht Calderon dieser Aussage eher skeptisch gegenüber. "Natürlich möchte er, dass Robert bleibt. Aber ich habe das so oft während meiner Zeit als Präsident gehört", verriet er.

Während seiner Amtszeit verpflichteten die Königlichen unter anderem Cristiano Ronaldo, David Beckham und Arjen Robben. Besonders bei den Transfers von CR7 und 'Becks' gab es laut Calderon Parallelen zu Robert Lewandowksi. "Bei Cristiano Ronaldo betonten Manchester United und Sir Alex Ferguson stets, dass es keine Chance gäbe. Auch bei David Beckham war es so", offenbarte er. "Aber am Ende wird immer der Spieler über seine Zukunft entscheiden", fügte er hinzu.

© getty

Mindestens 150 Millionen Euro für Lewandowski?

Der kürzlich vorgenommene Beraterwechsel Lewandowskis heizte das Wechselgerücht weiter an. "Er wird nicht der Schlüssel zur Lewandowski-Verpflichtung sein", relativierte Calderon aber mit Blick auf den neuen Agenten des Stürmers.

Um einen Transfer des Polen zu realisieren, müsste Real wohl tief in die Tasche greifen. "Mittlerweile gibt es kein Limit", so Calderon über die Ablösesummen. "Nach den letzten Transfers wird es schwierig werden, einen Top-Spieler unter 150 Millionen Euro zu holen. In diese Kategorie gehört Robert auch", machte er klar.

Auch in dieser Saison scheint Lewandowski wieder nach Belieben zu treffen: In bislang 43 Einsätzen für die Münchner in allen Wettbewerben erzielte er 39 Tore und führt auch die Torschützenliste der Bundesliga mit 28 Treffern souverän an.

Lewandowskis Statistik in der Saison 17/18