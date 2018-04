Bayern-News, -Gerüchte und -Stimmen: Arjen Robben froh über Abschied aus Madrid

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Live Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ de Chile A-League Newcastle Jets -

Melbourne City First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki A-League FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Coupe de France Les Herbiers -

PSG

Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Arjen Robben erinnert sich zurück an seinen Ex-Verein, Mats Hummels hat ein Ass im Ärmel.

Arjen Robben froh über Wechsel zum FC Bayern

Das Halbfinale gegen Real Madrid ist für Arjen Robben auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. In der Bild gab er aber an, froh darüber zu sein, Spanien verlassen zu haben: "Für mich war der Wechsel zu Bayern der beste Schritt in meiner Karriere! Mit Bayern habe ich alles erreicht, alles gewonnen, was man gewinnen kann."

Dementsprechend trauert Robben seiner Zeit in Madrid nicht hinterher. "Der Abschied aus Madrid war ein Fortschritt", stellte er fest. Nun will er die Königlichen schlagen: "Wir haben unseren Plan schon. Wir spielen zu Hause, vor eigenem Publikum. Das muss uns den Schub in die richtige Richtung zum Sieg geben."

Mats Hummels hat sich auf Cristiano Ronaldo vorbereitet

Vor einem Kracher wie dem am Mittwochabend sind beide Mannschaften natürlich bestens vorbereitet. Bei den Bayern hat Verteidiger Mats Hummels aber noch Extraschichten eingelegt, verriet er in der SportBild. "Ich schaue viele Spiele von großen Teams, interessiere mich allgemein für den internationalen Fußball. Da sieht man schon ein bisschen was. Ich meine, bei Ronaldo ein paar Muster erkannt zu haben, es gibt gewisse Auffälligkeiten."

Durch diese Analyse könne Hummels gegen CR7 besser verteidigen: "Er ist nicht mehr so dominant wie in früheren Tagen, sondern voll und ganz auf das Vollstrecken und Tore aus. Er ist in dieser Hinsicht der beste Torjäger auf der Welt, weil er auf alle Arten treffen kann, in jeder Sekunde des Spiels."

Hummels warnt auch vor den Hereingaben von Ronaldos Mitspielern: "Das macht es so schwierig, Ronaldo zu verteidigen. Er schließt eben nicht nach acht Kontakten ab, sondern beim ersten oder spätestens zweiten."

Bayerns Manuel Neuer hofft auf CL-Finale

Im Halbfinale wird der verletzte Torhüter Manuel Neuer noch nicht helfen können, eventuell aber bei einem möglichen Finale. Das ist zumindest die Hoffnung: "Da muss alles passen, aber es hat mich in der Reha schon sehr motiviert, dass wir noch in zwei Wettbewerben sind - DFB-Pokal und Champions League. Das hat mir Perspektiven eröffnet - noch für diese Saison."

Klar ist dem Torhüter aber, dass Sven Ulreich ein ernster Konkurrent geworden ist. "Die Leistung im Training wird entscheidend sein", stellte Neuer im Stern fest. Der Bayern-Keeper hat die WM fest im Blick: "Ich denke schon, dass ich dabei bin und auch spielen kann. Und das will ich auch."

Das Restprogramm des FC Bayern München