UEFA Champions League: Das Achtelfinale mit dem FC Bayern in der Übersicht

Primera División Live Valencia -

Levante Serie A Live AS Rom -

Benevento Ligue 1 Live Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

Adelaide Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED)

Die UEFA Champions League startet ins neue Jahr und hat im Achtelfinale ein paar echte Kracher zu bieten. Neben dem Duell der Bayern mit Besiktas stehen die Kracher Real Madrid gegen Paris Saint-Germain und FC Barcelona gegen FC Chelsea im Blickpunkt. Bei SPOX findet ihr alle Infos zu den Partien und den Terminen im Achtelfinale der Königsklasse.

Die Partien des Achtelfinals sind in zwei Blöcke unterteilt. Der erste Block trägt seine Hinspiele in dieser Woche aus, der zweite erst in der darauffolgenden. Genauso verhält es sich mit den Rückspielen im März.

Den Auftakt machen am Dienstag Juventus Turin und die Tottenham Hotspur. Außerdem tritt Manchester City beim Schweizer Meister FC Basel an.

Am Mittwoch kehrt Paris' Superstar Neymar nach Spanien zurück, wenn PSG im Estadio Santiago Bernabeu gegen Titelverteidiger Real Madrid ran muss. Zeitgleich spielt Jürgen Klopps FC Liverpool beim FC Porto.

Das Highlight der zweiten Woche ist ohne Frage die Partie FC Chelsea gegen FC Barcelona. Außerdem empfängt Bayern München Besiktas Istanbul, FC Sevilla Manchester United und die AS Roma reist zu Schachtjor Donezk.

Champions League: Das Achtelfinale im Liveticker

Auf SPOX findet ihr zu allen Champions-League-Partien einen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker-Kalender.

Die Partien des Champions-League-Achtelfinals im Überblick