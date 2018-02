Messi rettet Barcelona ein Remis nach Rückstand beim FC Chelsea

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition zum Einzug ins Viertelfinale der Champions League erarbeitet. Dank eines Treffers von Lionel Messi im Anschluss an einen dicken Patzer von Andreas Christensen holte Barca auswärts beim FC Chelsea ein 1:1 (0:0).

Barcelona war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, kam über das Positionsspiel und hatte über 70 Ballbesitz. Weil die Tiefe und das Tempo fehlten, erspielten sich die Gäste allerdings kaum Torchancen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Chelsea positionierte sich im 3-4-3 tief und presste die Katalanen erst in der eigenen Hälfte an. Auffällig war dabei, wie kompakt die Mannschaftsteile der Blues verteidigten und welches Übergewicht sie in den Zweikämpfen hatten. Trainer Antonio Conte verzichtete auf Morata und Giroud und brachte stattdessen mit Pedro, Hazard und Willian drei schnelle Spieler. Das zahlte sich aus. Über Kontersituationen waren die Hausherren deutlich gefährlicher als ihr Gegner. Nach einer halben Stunde positionierten sie sich etwas höher und hatten bis zur Halbzeit eine Druckphase, in der Willian allerdings mit zwei Fernschüssen am Pfosten scheiterte.

Auch in der zweiten Halbzeit begann Chelsea extrem defensiv. Zwar war Barca bemüht, über mehr Tempowechsel zu Chancen zu kommen, tat sich gegen die starke Defensive jedoch weiter schwer. Mit seinem dritten technisch starken Fernschuss brachte Willian die Blues schließlich verdient in Führung.

Im Anschluss machten die Katalanen noch weiter auf, um das wichtige Auswärtstor zu erzielen und boten so Räume für Konter. Chelsea spielte diese jedoch nicht sauber zu Ende und fing sich nach einem schlimmen individuellen Fehler von Andreas Christensen den Ausgleich durch Lionel Messi.

In der Schlussphase stellte Conte auf ein System mit echtem Stürmer (Morata) um, konnte jedoch nicht mehr den gewünschten Effekt damit erzielen.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Willian (62.), 1:1 Messi (75.)

In den letzten 27 Champions-League-Heimspielen traf Chelsea immer mindestens einmal (insgesamt 70 Treffer) - laufender Vereinsrekord. Das letzte Mal, als Chelsea in einem CL-Heimspiel keinen Treffer erzielte, war Anfang April 2011 im Viertelfinal-Hinspiel beim 0:1 gegen Manchester United.

Eden Hazard bereitete das 1:0 vor und war in seinen letzten sechs Champions-League-Partien an sechs Treffern direkt beteiligt (drei Tore, drei Assists).

Bann gebrochen: Im neunten Champions-League-Spiel gegen Chelsea traf Lionel Messi erstmals.

Der FC Barcelona hat keines der letzten acht Champions-League-Spiele gegen Chelsea gewonnen (sechs Remis, zwei Niederlagen). Der letzte Sieg gegen die Blues gelang im Februar 2006 (in London 2:1).

Der Star des Spiels: Willian

Gab die meisten Torschüsse aller Spieler auf dem Platz ab. Scheiterte in der ersten Hälfte noch zweimal mit Fernschüssen am Pfosten, traf später dann mit einem technisch überragenden Fernschuss zur Führung.

Der Flop des Spiels: Andreas Christensen

Unkonzentrierter Auftritt, der bestraft wurde. Leistete sich schon in der ersten Halbzeit einen schlampigen Pass ins Toraus, der zu einer Ecke für Barca führte. Später mit dem schlimmen Fehlpass am eigenen Strafraum, der das Ausgleichstor durch Lionel Messi zur Folge hatte.

Der Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Ein insgesamt souveräner Auftritt mit kleinen Wacklern. Brachte Conte in der 35. Minute auf die Palme, als er einen Vorteil für Chelsea zurückpfiff. In dieser Situation hätte er abwarten müssen.