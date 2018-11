FC Bayern München verliert Spitzenspiel gegen BVB: Es fehlt der lange Atem

Der FC Bayern hat das Duell mit Tabellenführer Borussia Dortmund verloren. Es war ein Spiel, das nicht nur den Zuschauern im zweiten Durchgang kaum Luft zum Atmen gab - sondern auch den Münchnern. Woran das lag, blieb am Ende offen. Es wird allerdings Konsequenzen haben.

Sie hatten München, das dieser Tage zweifelsfrei in jedem Prospekt mit "Indian Summer an der Isar" werben könnte, verlassen, um es im grauen, regnerischen Dortmund endlich mal wieder allen zu zeigen. Diejenigen, die in den vergangenen Wochen so leidenschaftlich draufgehauen hatten, sollten die Wut des Dauerdominators aus dem Süden zu spüren bekommen. Ausgerechnet die Partie beim Erzrivalen wurde als potenzieller Wendepunkt ausgemacht, sollte als "Benchmark" dienen, wie Karl-Heinz Rummenigge das Vorhaben so herrlich anglisierte.

Lange sah es aus Sicht des FC Bayern auch verheißungsvoll danach aus, das ausgerufene Ziel zu erreichen. Die Münchner brauchten zwar rund zehn Minuten, um in die umkämpfte Begegnung hineinzufinden - inklusive eines ausgestandenen Schreckmomentes, als Marco Reus nach einem schweren Patzer des erkälteten, aber dennoch von Beginn an spielenden Mats Hummels völlig alleine vor Manuel Neuer auftauchte, aber vergab.

Doch dann sorgten Javi Martinez im defensiven Mittelfeld und Leon Goretzka davor für größtmögliche Stabilität, erkannten Löcher, bevor diese von BVB-Spielern genutzt wurden, zeigten sich leidenschaftlich im Zweikampf und generierten immer wieder Überzahlsituationen. Auf der linken Seite erinnerten David Alaba und Franck Ribery bisweilen an alte Zeiten, an damals, als ganz Europa das Außenbahn-Duo fürchtete. Hinterlaufen, Tempodribbling, Pass an die Grundlinie, Flanke oder Abschluss.

Als sei das nicht schon Grund genug zur Freude, präsentierte sich Robert Lewandowski in seinem alten Wohnzimmer, wo er - gelinde gesagt - nicht unbedingt mit offenen Armen von seiner einstigen Familie empfangen wurde, in Torlaune. "Die Mannschaft, das muss ich ehrlich sagen, hat erstklassig gespielt", erklärte Rummenigge im Anschluss an die Begegnung in der Mixed-Zone. "Wir haben zweimal geführt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat heute seit Wochen das beste Spiel abgeliefert."

Rummenigge: Clasico? BVB gegen Bayern war "fußballerisch besser"

Aber? Aber sie hat erstmals seit Wochen eben auch verloren, erstmals seit der legendären Wut-PK der Münchner Führungsspitze. Obwohl die Leistung stimmte, zumindest über knapp 60 Minuten. Bis die Hausherren sich - wie so häufig schon in dieser Saison - in einen Rausch spielten.

"Das war ein großartiges Fußballspiel. Ich habe vor kurzem den spanischen Clasico zwischen Barcelona und Real gesehen und muss sagen, dass der deutsche Klassiker heute besser war", fasste Rummenigge zusammen und ergänzte: "Das war attraktiver und auch fußballerisch besser."

"Es war ein völlig verrücktes Spiel. Bayern hat stark angefangen. Wir haben durch das Pressing der Bayern den Ball sofort verloren", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem 3:2-Spektakel seiner Mannschaft, und schob nach: "Aber ich hatte das Gefühl, dass sie nicht das ganze Spiel mit dem Tempo der ersten 30 Minuten spielen können. Wir haben in der Halbzeit zum Glück nur mit 0:1 zurückgelegen."

Dieses Gefühl trug der Schweizer wohl in der Halbzeit an seine Schützlinge heran, das ließ der eine oder andere Borusse mit seinen Aussagen in den Katakomben vermuten. Eine Kabinenpredigt, die von den Protagonisten umgesetzt wurde, Früchte trug, den 80.000 Zuschauern im Fußball-Tempel namens Signal Iduna Park den Atem raubte.

Noten und Einzelkritik zu BVB vs. Bayern: Hummels und Süle von der Rolle - Reus top © getty 1/29 Der FC Bayern hat nun sieben Punkte Rückstand auf den BVB. Trotz doppelter Führung gingen die Münchner im Signal Iduna Park leer aus. Ein Grund dafür: die löchrige Innenverteidigung. Hier gibt's die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © getty 2/29 Marwin Hitz: An beiden Gegentoren war Bürkis Ersatzmann schuldlos. Hielt einmal mit starkem Reflex gegen Ribery, musste sonst nicht eingreifen. Note: 3. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Gegen einen aufgedrehten Ribery mit richtig viel Arbeit. Ließ den Franzosen zwar nie ziehen, wurde aber ein paar Mal eingedreht und konnte nicht mehr eingreifen. Note: 3,5. © getty 4/29 Manuel Akanji: Grätschte in Halbzeit eins Gnabrys Großchance weg, hatte die meisten Ballaktionen beim BVB und gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Das Foul an Lewandowski an der Seitenlinie war dunkelgelb. Note: 2,5. © getty 5/29 Dan-Axel Zagadou: Gewann fast alle Zweikämpfe, als Hauptgegenspieler von Lewandowski zumeist Sieger. Stand beim 0:1 aber zu weit weg vom Polen. Räumte in der Schlussphase wieder alles weg. Note: 2. © getty 6/29 Achraf Hakimi: Diesmal kaum Ausflüge nach vorn, stattdessen als Verteidiger in der Kette gefordert. Ließ dort hin und wieder zu viel Raum, warf sich aber energisch in die Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 7/29 Axel Witsel: Hatte fast immer Martinez oder Goretzka auf den Füßen stehen, konnte lange wenig für den Spielaufbau tun und musste die Bälle sehr tief abholen. Kam dann besser ins Spiel, sensationeller Pass auf Alcacer zum 3:2. Note: 2,5. © getty 8/29 Julian Weigl: Überraschend neben Witsel aufgeboten, machte gegen das Gegenpressing der Bayern aber kaum einen Stich und gewann nur einen Zweikampf, dazu früh Gelb vorbelastet. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Note: 5. © getty 9/29 Jadon Sancho: In Halbzeit eins durch Ribery und Alaba extrem physisch fast komplett aus dem Spiel genommen. In Halbzeit zwei hatte er mehr Platz und zeigte seine Qualität: Spielte den Pass zum Elfmeter, bereitete weitere Großchancen vor. Note: 3. © getty 10/29 Marco Reus: Auffälligster Spieler – mit Abstand! Vergab die erste Großchance in Halbzeit eins, es sollte nicht die einzige bleiben. Holte den Elfer heraus und verwandelte souverän, herrliche Direktabnahme zum 2:2. Note: 1,5. © getty 11/29 Jacob Bruun Larsen: Kam offensiv kaum zum Zug, gegen giftige Bayern stattdessen hinten gebunden und beim 1:2 viel zu passiv. Bei Umschaltsituationen kam der letzte Pass nicht an. Note: 4 © getty 12/29 Mario Götze: Als zentrale, spielstarke Spitze aufgeboten, sollten mit den Nebenmännern kombinieren. Es gab aber lange nichts zu kombinieren. Vergab eine Konterchance durch Fehlpass, ansonsten kaum zu sehen. Machte Platz für Alcacer. Note: 4. © getty 13/29 Mamoud Dahoud: Kam zur Pause für den schwachen Weigl. War besser im Spiel, auch weil die Bayern nicht mehr so zwingend waren. Starke Zweikampfquote (71 Prozent). Note: 2,5. © getty 14/29 Paco Alcacer: Wieder als Joker im Einsatz – wieder traf er als Joker. Zuerst frei vor dem Tor noch zu umständlich, dann im Eins-gegen-eins gegen Neuer kalt wie eine Hundeschnauze. Note: 2. © getty 15/29 Thomas Delaney: Durfte die letzten zehn Minuten helfen, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Rettete gleich zu Beginn des Spiels, als Reus völlig frei vor ihm auftauchte. Verursachte den Elfmeter zum 1:1. An den beiden anderen Gegentoren machtlos. – Note: 4,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Kimmichs Engagement trug Früchte: Zunächst leitete er das 1:0 mit einem Pass auf Flankengeber Gnabry ein, das 2:1 bereitete er selbst vor. Rettete außerdem überragend gegen den einschussbereiten Reus auf der Linie. – Note: 2. © getty 18/29 Mats Hummels: Gebrauchter Abend im alten Wohnzimmer. Hummels leistete Aussetzer gegen Reus und Sancho. Hatte Glück, dass in beiden Fällen seine Kollegen retteten – Note: 5. © getty 19/29 Jerome Boateng: Verhinderte einmal mit einer herausragenden Grätsche gegen Alcacer, sah bei den weiteren Gegentoren – wie seine Abwehrkollegen – nicht gut aus. – Note: 3,5. © getty 20/29 David Alaba: Sehr engagiert beackerte der Österreicher die linke Seite mit Franck Ribery, war allerdings nicht wachsam genug, als er Piszczek vor dem 2:2 völlig frei flanken ließ. – Note: 4. © getty 21/29 Javi Martinez: Der Spanier zeigte enorme Präsenz im Mittelfeld und lief die sich bietenden Räume für den BVB umsichtig zu. Im zweiten Durchgang konnte aber auch Martinez den blitzschnellen Angriffswellen der Dortmunder nicht standhalten. – Note: 3,5. © getty 22/29 Leon Goretzka: Machte im ersten Durchgang ein starkes Spiel, gewann viele Zweikämpfe und war hauptverantwortlich für die Dominanz im Mittelfeld. Nach dem Seitenwechsel weniger souverän, leistete sich einen schlimmen Fehler gegen Hakimi – Note: 3,5. © getty 23/29 Franck Ribery: Im Vergleich zu den vergangenen Wochen stark verbessert, aber ohne Fortune im Abschluss. Ribery initiierte zahlreiche Angriffe, brachte letztendlich keinen Scorerpunkt auf die Uhr. – Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Hatte keinen sonderlich großen Einfluss aufs Spielgeschehen. Müller zeigte sich immerhin lauf- und einsatzfreudig. – Note: 4. © getty 25/29 Serge Gnabry: Wurde in der ersten Halbzeit nur selten beachtet, bereitete aber mit einer sehenswerten Flanke das 1:0 der Gäste vor. Vor dem 2:1 leitete er die Kugel mit der Hacke auf Kimmich weiter, der Lewandowski erfolgreich bediente. Note: 2,5. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hätte zum Münchner Helden des Abends avancieren können, wenn seine Kollegen in der Defensive nicht mehrfach geschlafen hätten. Lewandowski erzielte beide Treffer des Rekordmeisters mit seiner Kaltschnäuzigkeit. – Note: 2. © getty 27/29 Niklas Süle: Ersetzte den glücklosen Hummels, um die Abwehr zu stabilisieren, stattdessen passierte genau das Gegenteil: Kurz nach seiner Einwechslung ließ auch er Reus aus den Augen, beim 2:3 verteidigte er zu hoch. Note: 5. © getty 28/29 Renato Sanches: Konnte nach seiner Einwechslung nichts mehr ausrichten. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sandro Wagner: Sollte noch irgendwie dazu beitragen, einen Punkt aus dem Signal Iduna Park zu entführen, blieb aber blass. Keine Bewertung.

Fehler beim FC Bayern häufen sich nach 60 Minuten

Apropos geraubter Atem: Tatsächlich schien den Münchnern an diesem Samstagabend im Ruhrpott die Puste in den entscheidenden Minuten auszugehen. Hummels leistete sich beispielsweise seinen zweiten Blackout, diesmal gegen Jadon Sancho, dessen Vorarbeit Paco Alcacer noch nicht in einen Treffer ummünzte. Kurz darauf hatte der deutsche Nationalspieler offenbar selbst ein Einsehen und machte freiwillig Platz für Niklas Süle, der in der Folge jedoch überhaupt keinen Zugriff auf seine flinken Gegenspieler bekam.

Immer wieder durften die Hausherren in aller Seelenruhe kontern, ließen Hochkaräter um Hochkaräter aus. Ohne Not, beim Stand von 2:2, pressten die Gäste Dortmund kurz vor Schluss noch einmal hoch an und liefen dann, am Ende der Fehlerkette, in Person von Martinez aussichtslos hinter Alcacer her, der diesmal die Ruhe gegen Neuer behielt.

Bereits gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende hatte es der Rekordmeister nicht geschafft, einen Vorsprung über die volle Distanz zu verteidigen, hatte sich kurz vor Abpfiff noch den Ausgleich eingehandelt. Wochen zuvor, quasi im Spiel, das als Geburtsstunde der "Bayern-Krise" einen Platz in jedem Buch für neuere Fußballgeschichte sicher haben wird, war Selbiges gegen Augsburg geschehen. Weder gegen Freiburg noch gegen Augsburg fußte das Ganze auf konditionellen Defiziten.

Hat Bayern überpaced? Hummels glaubt nicht an Kräfteproblem

Dennoch neigt manch ein Pressevertreter allenthalben dazu, auf markante Parallelen in grundverschiedenen Spielpaarungen mit grundverschiedenen Verläufen hinzuweisen. "Das kann man jetzt nicht vergleichen", sagte Neuer verhältnismäßig aufbrausend.

Klar, dass der betriebene physische Aufwand im Duell mit Dortmund weitaus höher einzuordnen war. Hummels wollte dennoch nichts davon wissen, dass es sich bei dem Leistungseinbruch in Hälfte zwei womöglich um ein Kräfteproblem gehandelt haben könnte. "Nein, keineswegs. Ich glaube nicht, dass das ein Kräftethema war", sagte der Innenverteidiger auf die Frage, ob die Bayern vielleicht im ersten Durchgang "überpaced" haben könnten.

Zumindest schienen sie bis an ihre Grenzen gegangen zu sein: Die Statistik des Rekordmeisters wies am Ende 123,1 Kilometer Laufleistung aus, dazu insgesamt 260 Sprints - beides Saisonrekord. Das spräche zumindest dafür, dass der Akku am Ende etwas gestottert haben könnte. Die BVB-Spieler sind im Schnitt eben doch ein paar Jahre jünger - sie liefen über zwei Kilometer mehr und zogen zwölf Sprints mehr an. Die Zeiten, in denen ein Franck Ribery seinen Gegnern enteilte, sie scheinen vorbei.

FC Bayern: Der Umbruch folgt im Sommer

Woran auch immer der schleichende Verlust der Spielkontrolle lag, am Ende flog der FCB-Tross ohne Punkte und Benchmark zurück in die bayrische Landeshauptstadt. Das Vorhaben, die große Wende einzuläuten, funktionierte lediglich bedingt, höchstens auf moralischer Ebene. Ein Blick auf die Tabelle am Sonntagabend dürfte dem erfolgsverwöhnten Rekordmeister einen weiteren Stich verpassen. Sowohl Leipzig (3:0 gegen Leverkusen) als auch die Frankfurter Eintracht zogen am FCB vorbei, der aktuell als Fünfter außerhalb der Champions-League-Plätze liegt.

So zufrieden die Bosse auch waren: Dass es trotz der besten Saisonleistung nicht reichte, muss auch eine Warnung für die Zukunft sein. Vielleicht erinnerte sich Uli Hoeneß daran, als er am Sonntagmorgen den großen Umbruch ankündigte: Man werde "das Mannschaftsgesicht" im Sommer "ziemlich verändern".