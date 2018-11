BVB siegt gegen FC Bayern und baut Vorsprung aus: Nur mit der Ruhe!?

Borussia Dortmund hat den FC Bayern München in einem hochklassigen Spitzenspiel mit 3:2 geschlagen und den Vorsprung auf den Rekordmeister auf sieben Punkte vergrößert. Der BVB, spätestens jetzt ein Kandidat auf den Meistertitel, will dennoch weiter von Spiel zu Spiel schauen - doch der Druck und die Diskussionen werden größer werden.

Michael Zorc hatte also Recht. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund sitzt seit dieser Saison regelmäßig neben Trainer Lucien Favre auf dem Podium der Pressekonferenzen, die die Borussia vor den Bundesligapartien abhält. Das ist teils auch notwendig, denn Favre ist gerne mal kurz angebunden bei solchen Veranstaltungen.

Daher wird häufig auch Zorc zu seiner Meinung befragt und am vergangenen Donnerstag sagte er sinngemäß: Leute, das sind immer noch die Bayern - Diskussionen und Instagram-Posts hin oder her. Und so war es dann auch, die ersten 25 Minuten des Topspiels am Samstagabend gingen klar an den Rekordmeister, der ein sehr hohes Tempo ging, um mit ebenso hohem Pressing Dortmunds Spielaufbau erfolgreich zu manipulieren.

Der BVB hatte Glück, bis zur Pause nur ein Gegentor kassiert zu haben. In Halbzeit zwei passierte letztlich aber das, was wiederum einige Journalisten vorhersahen: Dortmund schlug die Bayern und baute den Vorsprung in der Tabelle auf sieben Punkte aus. Selbst der FCB konnte also den Lauf der Borussen nicht aufhalten.

Noten und Einzelkritik zu BVB vs. Bayern: Hummels und Süle von der Rolle - Reus top © getty 1/29 Der FC Bayern hat nun sieben Punkte Rückstand auf den BVB. Trotz doppelter Führung gingen die Münchner im Signal Iduna Park leer aus. Ein Grund dafür: die löchrige Innenverteidigung. Hier gibt's die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © getty 2/29 Marwin Hitz: An beiden Gegentoren war Bürkis Ersatzmann schuldlos. Hielt einmal mit starkem Reflex gegen Ribery, musste sonst nicht eingreifen. Note: 3. © getty 3/29 Lukasz Piszczek: Gegen einen aufgedrehten Ribery mit richtig viel Arbeit. Ließ den Franzosen zwar nie ziehen, wurde aber ein paar Mal eingedreht und konnte nicht mehr eingreifen. Note: 3,5. © getty 4/29 Manuel Akanji: Grätschte in Halbzeit eins Gnabrys Großchance weg, hatte die meisten Ballaktionen beim BVB und gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Das Foul an Lewandowski an der Seitenlinie war dunkelgelb. Note: 2,5. © getty 5/29 Dan-Axel Zagadou: Gewann fast alle Zweikämpfe, als Hauptgegenspieler von Lewandowski zumeist Sieger. Stand beim 0:1 aber zu weit weg vom Polen. Räumte in der Schlussphase wieder alles weg. Note: 2. © getty 6/29 Achraf Hakimi: Diesmal kaum Ausflüge nach vorn, stattdessen als Verteidiger in der Kette gefordert. Ließ dort hin und wieder zu viel Raum, warf sich aber energisch in die Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 7/29 Axel Witsel: Hatte fast immer Martinez oder Goretzka auf den Füßen stehen, konnte lange wenig für den Spielaufbau tun und musste die Bälle sehr tief abholen. Kam dann besser ins Spiel, sensationeller Pass auf Alcacer zum 3:2. Note: 2,5. © getty 8/29 Julian Weigl: Überraschend neben Witsel aufgeboten, machte gegen das Gegenpressing der Bayern aber kaum einen Stich und gewann nur einen Zweikampf, dazu früh Gelb vorbelastet. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Note: 5. © getty 9/29 Jadon Sancho: In Halbzeit eins durch Ribery und Alaba extrem physisch fast komplett aus dem Spiel genommen. In Halbzeit zwei hatte er mehr Platz und zeigte seine Qualität: Spielte den Pass zum Elfmeter, bereitete weitere Großchancen vor. Note: 3. © getty 10/29 Marco Reus: Auffälligster Spieler – mit Abstand! Vergab die erste Großchance in Halbzeit eins, es sollte nicht die einzige bleiben. Holte den Elfer heraus und verwandelte souverän, herrliche Direktabnahme zum 2:2. Note: 1,5. © getty 11/29 Jacob Bruun Larsen: Kam offensiv kaum zum Zug, gegen giftige Bayern stattdessen hinten gebunden und beim 1:2 viel zu passiv. Bei Umschaltsituationen kam der letzte Pass nicht an. Note: 4 © getty 12/29 Mario Götze: Als zentrale, spielstarke Spitze aufgeboten, sollten mit den Nebenmännern kombinieren. Es gab aber lange nichts zu kombinieren. Vergab eine Konterchance durch Fehlpass, ansonsten kaum zu sehen. Machte Platz für Alcacer. Note: 4. © getty 13/29 Mamoud Dahoud: Kam zur Pause für den schwachen Weigl. War besser im Spiel, auch weil die Bayern nicht mehr so zwingend waren. Starke Zweikampfquote (71 Prozent). Note: 2,5. © getty 14/29 Paco Alcacer: Wieder als Joker im Einsatz – wieder traf er als Joker. Zuerst frei vor dem Tor noch zu umständlich, dann im Eins-gegen-eins gegen Neuer kalt wie eine Hundeschnauze. Note: 2. © getty 15/29 Thomas Delaney: Durfte die letzten zehn Minuten helfen, die Führung über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 16/29 Manuel Neuer: Rettete gleich zu Beginn des Spiels, als Reus völlig frei vor ihm auftauchte. Verursachte den Elfmeter zum 1:1. An den beiden anderen Gegentoren machtlos. – Note: 4,5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Kimmichs Engagement trug Früchte: Zunächst leitete er das 1:0 mit einem Pass auf Flankengeber Gnabry ein, das 2:1 bereitete er selbst vor. Rettete außerdem überragend gegen den einschussbereiten Reus auf der Linie. – Note: 2. © getty 18/29 Mats Hummels: Gebrauchter Abend im alten Wohnzimmer. Hummels leistete Aussetzer gegen Reus und Sancho. Hatte Glück, dass in beiden Fällen seine Kollegen retteten – Note: 5. © getty 19/29 Jerome Boateng: Verhinderte einmal mit einer herausragenden Grätsche gegen Alcacer, sah bei den weiteren Gegentoren – wie seine Abwehrkollegen – nicht gut aus. – Note: 3,5. © getty 20/29 David Alaba: Sehr engagiert beackerte der Österreicher die linke Seite mit Franck Ribery, war allerdings nicht wachsam genug, als er Piszczek vor dem 2:2 völlig frei flanken ließ. – Note: 4. © getty 21/29 Javi Martinez: Der Spanier zeigte enorme Präsenz im Mittelfeld und lief die sich bietenden Räume für den BVB umsichtig zu. Im zweiten Durchgang konnte aber auch Martinez den blitzschnellen Angriffswellen der Dortmunder nicht standhalten. – Note: 3,5. © getty 22/29 Leon Goretzka: Machte im ersten Durchgang ein starkes Spiel, gewann viele Zweikämpfe und war hauptverantwortlich für die Dominanz im Mittelfeld. Nach dem Seitenwechsel weniger souverän, leistete sich einen schlimmen Fehler gegen Hakimi – Note: 3,5. © getty 23/29 Franck Ribery: Im Vergleich zu den vergangenen Wochen stark verbessert, aber ohne Fortune im Abschluss. Ribery initiierte zahlreiche Angriffe, brachte letztendlich keinen Scorerpunkt auf die Uhr. – Note: 3,5. © getty 24/29 Thomas Müller: Hatte keinen sonderlich großen Einfluss aufs Spielgeschehen. Müller zeigte sich immerhin lauf- und einsatzfreudig. – Note: 4. © getty 25/29 Serge Gnabry: Wurde in der ersten Halbzeit nur selten beachtet, bereitete aber mit einer sehenswerten Flanke das 1:0 der Gäste vor. Vor dem 2:1 leitete er die Kugel mit der Hacke auf Kimmich weiter, der Lewandowski erfolgreich bediente. Note: 2,5. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hätte zum Münchner Helden des Abends avancieren können, wenn seine Kollegen in der Defensive nicht mehrfach geschlafen hätten. Lewandowski erzielte beide Treffer des Rekordmeisters mit seiner Kaltschnäuzigkeit. – Note: 2. © getty 27/29 Niklas Süle: Ersetzte den glücklosen Hummels, um die Abwehr zu stabilisieren, stattdessen passierte genau das Gegenteil: Kurz nach seiner Einwechslung ließ auch er Reus aus den Augen, beim 2:3 verteidigte er zu hoch. Note: 5. © getty 28/29 Renato Sanches: Konnte nach seiner Einwechslung nichts mehr ausrichten. Keine Bewertung. © getty 29/29 Sandro Wagner: Sollte noch irgendwie dazu beitragen, einen Punkt aus dem Signal Iduna Park zu entführen, blieb aber blass. Keine Bewertung.

Zorc mahnt: "Wir müssen weiter wachsen"

Nach Spielschluss dröhnte laute Musik aus der Dortmunder Kabine, doch diejenigen, die dort herauskamen und sich den Medienvertretern stellten, kamen durch die Bank nicht besonders enthusiastisch herüber. Nur mit der Ruhe, es sei erst November, man wolle Spiel für Spiel angehen. Und Zorc sagte: "Wir müssen weiter wachsen, weiter lernen. Wir machen es step by step."

Diese Zurückhaltung ehrt die Dortmunder, wobei sie witzig herüberkam wenn man bedenkt, wie draußen die BVB-Fans 90 Minuten lang und darüber hinaus tobten und von der Meisterschaft sangen. Guckt man weder zurückhaltend, noch glückselig auf die Fakten, dann lässt sich nüchtern feststellen: Spätestens jetzt ist die Borussia ein echter Kandidat auf die Meisterschaft.

Denn: Dortmund drehte erneut ein Spiel, wieder schoss ein Einwechselspieler ein Tor (bereits das 18. in dieser Saison), wieder war dieser Torschütze Paco Alcacer, der mit acht Buden in sechs Spielen nun etwas vollbrachte, was es in der Bundesliga zuletzt 1963 zu bestaunen gab.

BVB mit laufstärkster Saisonleistung

Doch vor allem zeigte der BVB erneut großen Willen, er zeigte Glauben an die eigene Stärke, Mut, Selbstbewusstsein und 90 Minuten Kampfgeist. Auf 125,3 gelaufene Kilometer kam Favres Mannschaft - neuer Saisonrekord für die Schwarzgelben. Mit 265 Sprints lag man zudem nur sieben Läufe hinter der eigenen Bestmarke.

Dortmund ließ sich selbst von zwei Rückständen sowie beinahe schon grotesk vergebenen Torchancen nicht aus der Bahn werfen. Und wieder wurden die Westfalen für diese Mentalität - in dieser Saison das Modewort Nummer eins in Dortmund - belohnt. Nach dem 4:3-Heimsieg gegen Augsburg gewannen sie ein weiteres Spiel, das für das junge Team einen Schlüsselmoment darstellen kann.

"Wir haben nicht aufgegeben und immer weiter gekämpft. Wir haben die Stärke, immer wieder zurückzukommen und haben es auch heute wieder bewiesen", sagte Manuel Akanji und dann kam's wieder: "Es war eine Sache der Mentalität." Der überragende Kapitän Marco Reus fügte hinzu: "Das Wichtigste ist, wir sind ein Team. Jeder ackert für den anderen."

BVB-Kapitän Reus: "Jetzt wird's von Spiel zu Spiel schwieriger"

Favre sprach anschließend davon, das Spiel sei Werbung für die Bundesliga gewesen. Das stimmt, doch es war gleichsam eine deutliche Ansage des BVB an die Konkurrenz. Dortmund hat seine Position fürs Erste zementiert. Man wird nun wohl über viele Wochen der Gejagte sein und das Gerede vom Titel wird nun erst recht richtig anziehen.

"Wir sind absolut die Gejagten, deswegen wird's jetzt von Spiel zu Spiel schwieriger, jeder will uns schlagen", sagte Reus. Damit dürfte auch der Druck auf die Spieler künftig rapide ansteigen und die Verantwortlichen alles unternehmen, um wie bisher Ruhe und Normalität vorzuleben. Favre scheint seine Truppe in dieser Hinsicht schon gut im Griff zu haben. "Wir tun gut daran, uns weiter auf uns zu fokussieren, jedes Spiel zu nehmen, wie der Trainer es sagt", betete Reus herunter.

Dass Favre großen Anteil an dieser unerwartet rasanten Entwicklung hat, dafür brauchte es die Partie gegen die Bayern nicht. Doch dort zeigte sich, während wie nach dem Spiel, welch guten Transfer die Dortmunder mit ihm getätigt haben.

Favre verzettelte sich ein wenig mit der Hereinnahme von Julian Weigl und der Hoffnung, das Gros des Ballbesitzes zu bekommen. Sein - Vorsicht: Anglizismus - Ingame-Coaching ist in dieser Saison bislang herausragend. Er korrigiert große und kleine Kleinigkeiten, die Hereinnahme von Mo Dahoud zur Pause erwies sich als goldrichtig.

So reagiert das Netz auf den BVB-Sieg über den FC Bayern: Rolls Reus! © getty 1/24 Der BVB hat es tatsächlich geschafft und den FC Bayern in einem großartigen Fußballspiel knapp geschlagen. SPOX hat sich die Netzreaktionen zum Duell angeschaut und lässt das Spiel anhand von Kommentaren auf Twitter Revue passieren. © twitter.com/sportpmueller 2/24 17.00 Uhr: Ganz Dortmund fiebert dem Topspiel entgegen. "Ein Tabellenführer muss tun, was ein Tabellenführer tun muss", dachten sich wohl einige BVB-Fans und reisten ganz bequem in der Limo zum Spiel. Kann man mal so machen. © twitter.com/11Freunde_de 3/24 17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Alles wie gehabt auf beiden Seiten. Also fast. Also eigentlich gar nicht. © twitter.com/CarlSchmFcB 4/24 Beim Bayern-Anhang sorgt die Aufstellung von Lisa M....Niko Kovac mit Hummels/Boateng anstelle von Süle und Müller/Goretzka statt James für kontroverse Diskussionen. © twitter.com/fluestertweets 5/24 Doch die Aufstellungen sind nach kurzer, aber intensiver Betrachtung schnell abgehakt. Kurz vor dem Anpfiff teilen die BVB-Fans auf der Südtribüne mit, was sie so von einer europäischen Super League halten. © twitter.com/jochenrabe 6/24 8. Minute: Der FC Bayern legt gut los, kommt gut ins Gegenpressing, doch die erste Chance hat der BVB durch Reus. 0:0 nach zehn Minuten - oder wie Uli Hoeneß sagen würde: 1:0 Bayern. © twitter.com/FritzschingMax 7/24 11. Minute: Gellende Pfiffe gegen Lewandowski, der vehement nach hauchzartem Kontakt einen Elfmeter fordert. Wenig später liegt er erneut und meckert mit Schiri Gräfe. Der reagiert abweisend. Irgendwo in Paris verdrückt ein Brasilianer zwei Tränchen. © twitter.com/chrisprech 8/24 26. Minute: Dann scheppert's durch Lewandowski. Der selbsternannte Außenseiter kommt leichter durch die Abwehr als ein Student heutzutage an den Bachelor. Frage: Wo haben die Schwarz-Gelben das bloß her? © twitter.com/FritzschingMax 9/24 29. Minute: Weigl senst Martinez um, bedankt sich artig bei Gräfe für die Gelbe. Ribery langt wenig später ebenfalls zu, zeigt Gräfe aber seinen Diplomatenausweis. "Alles in Ordnung", sagt Gräfe und öffnet die Schranke. © twitter.com/ThorstenBrenk 10/24 48. Minute: Reus wird von Neuer elfmeterreif gelegt. Der Reklamierarm feiert sein Comeback, wird aber kurz darauf von Gräfe vom Platz gestellt. Reus trifft zum 1:1. In Gelsenkirchen nimmt man es nüchtern zur Kenntnis - oder auch nicht. © twitter.com/chbiermann 11/24 52. Minute: Der BVB macht nach dem Ausgleich Druck, doch der FC Bayern antworte so, als wolle er ein großes "Mia san Mia" auf den Rasen des Signal Iduna Parks brennen. Wieder macht's Lewandowski. © twitter.com/kikabalika 12/24 Mitten in die Spannung hinein dann das: Sky zeigt einen 30-sekündigen Werbespot der Firma Braun. Nicht, dass Twitter-User keine Rasierer mögen würden, aber das war dann doch zu viel für die meisten. © twitter.com/fums_magazin 13/24 62. Minute: Jadon Sancho lässt Mats Hummels im Laufduell noch älter aussehen, als er eigentlich schon ist und legt auf den eingewechselten Alcacer ab, der vergibt jedoch freistehend kläglich. Diagnose bei Hummels ist raus. © twitter.com/hands575 14/24 67. Minute: Reus setzt einen so schönen Volley zum Ausgleich in den bajuwarischen Kasten, dass nicht einmal Karl-Heinz Rummenigge mit der Unterlassungsklage droht. © twitter.com/Steelfrage 15/24 73. Minute: "Jetzt geht's dahin", hätte Marcel Reif wohl früher diesen Sahne-Lupfer von Alcacer zum 3:2 wegkommentiert. Der BVB dreht das Spiel und zumindest der Kumpel von @Steelfrage wusste eh schon Bescheid. © twitter.com/ 16/24 73. Minute: Eklat auf der Tribüne! Rummenigge und Hoeneß werden beim Jubel über das 3:2 mit Bier übergossen. Das weckt zwar schöne Erinnerungen, aber es ist doch erst November.... © twitter.com/exprofis 17/24 80. Minute: Das Spiel spitzt sich zu, die Spannung ist erdrückend und Rummenigge? Der hat plötzlich sein Handy in der Hand und die Interpretationen nehmen ihren Lauf... © twitter 18/24 Nach dem Sieg, beziehungsweise nach der Niederlage, ist vor der Unterlassungsklage. Das wussten schon die Aldvorderen des Fußballs. © twitter.com/teiteemaer 19/24 Oder aber Rummenigge hat schon die Presseabteilung des BVB zum sonntäglichen Rapport gebeten. Mail-Betreff: Grundgesetz. © twitter.com/Ekynos 20/24 90.+5: Lewandowski netzt per Hacke! Abseits! Herzinfarkt! Und dann ist Schluss! Der BVB ist auf sieben Punkte weg. Das kann auch Uli Hoeneß nicht wegdiskutieren. Oder doch? © twitter.com/guek62 21/24 Es könnte aber auch sein, dass es intern zu Streitigkeiten kommt. Mail-Inhalt: "Kalle, wir müssen reden. Gruß, Uli." © twitter.com/ArthurSchonbein 22/24 Um die aktuelle Situation in der Bundesliga mal einzuordnen.... © twitter.com/_giannicosta 23/24 Unterm Strich hat jedoch nicht nur der BVB das Spitzenspiel gegen den FC Bayern gewonnen, sondern eigentlich hat ganz Fußball-Deutschland gewonnen. Es war ein großartiges Spiel und daran hatten auch die Bayern ihren Anteil. © twitter.com/Schmiddelinho 24/24 Da bleibt eigentlich nur eins zu sagen: Danke, Super League!

Favre nimmt die Spieler mit - und mahnt wie Zorc

Die Spieler verrieten zudem, der Trainer habe ihnen in der Pause prognostiziert, dass die Bayern ihr hohes Tempo nicht würden halten können. Und dann ist es ja eben auch Favre, der die ständig treffenden Joker einwechselt.

Dauergrinsend bahnte sich der Schweizer nach dem Sieg seinen Weg durch die Mixed Zone. Bayern-Trainer Niko Kovac saß zeitgleich auf dem Podium und äußerte seine Zufriedenheit ob der Leistung seiner Elf. Als Favre zur PK erschien, grinste er zwar weiterhin und wollte sich anders als an seinem Geburtstag auch noch ein Gläschen Rotwein gönnen. Doch wie gewohnt mahnte und warnte er, für ihn gibt es nach jeder Partie zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten.

Diese seien zumeist taktischer Natur und betreffen vor allem die Defensivbewegungen, lässt er immer wieder durchblicken. Auch diesmal: "Wir haben offensiv wie defensiv immer noch viele Details zu verbessern. Wir wissen, dass wir viele Sachen zu korrigieren haben. Kleine Details, aber die sind sehr, sehr wichtig."

Für ihn als Trainer bleibt es alternativlos, von Spiel zu Spiel zu schauen und seine Mannschaft auf die einzelnen Gegner vorzubereiten. Wie erfolgreich er künftig diese Maßgabe auch unter der nun deutlichen Tabellenkonstellation an seine Spieler weitergibt, steht aber noch auf einem anderen Blatt.