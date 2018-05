FC Bayern - News und Gerüchte nach Aus gegen Real: Gerrard fühlt mit Ulreich

World Championship Fr 04.05. Eishockey-WM ab Freitag: Alle Spiele live auf DAZN Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell J1 League Live Kobe -

Steven Gerrard zeigt Mitgefühl für Sven Ulreich nach dessen Patzer in der Champions League bei Real Madrid. Arturo Vidal und Jerome Boateng wittern eine Verschwörung wegen des nicht gegebenen Handelfmeters, während Rummenigge mit der Leistung des Rekordmeisters mehr als zufrieden ist. Hier gibt es alle News, Gerüchte und Personalupdates rund um den FC Bayern.

FC Bayern: Steven Gerrard fühlt mit Sven Ulreich

Steven Gerrard hat Mitgefühl für Sven Ulreich gezeigt, nachdem dessen Fehler zum zwischenzeitlichen 2:1 für Real Madrid den Bayern schlussendlich das Weiterkommen in der Champions League kostete.

"Ich war auch mal in der Situation, dass ich in einer wichtigen Situation weggerutscht bin. Es ist grausam, ein Fußballspiel so zu verlieren", sagte Gerrard nach dem Spiel gegenüber BT Sport: "Neuer hätte den Ball 60 oder 70 Meter weit den Platz runter gehämmert."

Gerrad spielte damit auf seinen folgeschweren Ausrutscher gegen Chelsea im Jahr 2014 an. Damals rutschte der ehemalige Liverpool-Kapitän als letzter Mann aus und schenkte Demba Ba so das einfache Tor. Die daraus folgende Niederlage am vorletzten Spieltag der Saison kostete den Reds die Meisterschaft.

Bayerns Vidal und Boateng wittern Verschwörung

Die strittigste Szene im Halbfinal-Rückspiel ereignete sich Ende der ersten Halbzeit, als Marcelo eine Flanke von Kimmich im Strafraum an den Arm sprang. Schiedsrichter Cüneyt Cakir entschied sich jedoch gegen einen Strafstoß. Vidal und Boateng äußerten darüber in den sozialen Medien ihren Unmut.

"Schon wieder" ("otra vez") und "kriminelle Scheiße" ("Penal mierdaaaa") schrieb Vidal zu einem Bild in seiner Instagram-Story, auf dem zu sehen ist, wie Marcelo die Kimmich-Flanke deutlich mit der Hand abwehrt.

Boateng postete ein ähnliches Bild auf Twitter und quittierte es mit den Worten "No penalty?!? Come on ...".

Rummenigge lobt seine Bayern: "Bestes Spiel seit fünf Jahren"

"Ich habe jetzt leider keinen Hut auf. Wenn ich einen hätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen", sagte der Bayern-Boss auf der Bankettrede nach der Partie: "Wir haben heute Abend das beste Spiel in der Champions League gesehen, das ich in den letzten fünf Jahren mit Bayern München erlebt habe. Wir hatten die beste Mannschaft des UEFA-Rankings am Abgrund."

"Wir sind alle ein Stück weit traurig, weil es heute möglich war, das große Real Madrid in den Abgrund zu stürzen. Im Fußball ist es genauso wie im Leben: Hätte, würde, könnte zählt nicht so ganz, aber trotzdem möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken", führ Rummenigge fort.

Für ihn sei es "die beste Werbung für den Fußball", meinte Rummenigge: "Ich glaube nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland und die Fußball-Welt werden unserer Mannschaft, dem Cheftrainer Jupp Heynckes und seinem Trainergespann heute größten Respekt zollen."

Bayerns Champions-League-Abschneiden

Saison Runde Gegner 2017/18 Halbfinale Real Madrid 2016/17 Viertelfinale Real Madrid 2015/16 Halbfinale Atletico Madrid 2014/15 Halbfinale FC Barcelona 2013/14 Halbfinale Real Madrid

FC Bayern: Alles zum Champions-League-Aus gegen Real Madrid

Analyse zum Spiel

Kommentar zum Spiel

Nachbericht zum Spiel

Die Spieler in der Einzelkritik

Die Pressestimmen zu der Partie