Real Madrid - FC Bayern München 2:2: Triple ade! FCB scheitert an sich selbst

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Eibar -

Las Palmas Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Bologna -

Chievo First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League verpasst. Die Münchner kamen im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid nur zu einem 2:2 (1:1) - zu wenig nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel. Im Finale in Kiew am 26. Mai trifft Madrid entweder auf den FC Liverpool oder die AS Rom.

Beginn nach Maß für den FC Bayern, der sofort im Spiel war, nach vorne spielte und mit der ersten Chance nach einem Fehler von Ramos traf. Real insgesamt mit einem nervösen Beginn, aber mit der aus München bekannten Zielstrebigkeit im Spiel Richtung Tor. Den ersten guten Angriff über Modric und Marcelo verwandelte Benzema per Kopf.

Es entwickelte sich ein herausragendes Fußballspiel, das von den starken Offensivreihen dominiert wurde und das in Phasen hin- und herwogte. Mal hatten die Bayern Chancen zur Führung, dann wieder Real. Zu oft fehlte auf beiden Seiten aber der letzte Pass und die Genauigkeit. Die beste Chance hatten wieder die Bayern: Zuerst scheiterte Lewandowski im Eins-gegen-eins an Navas, dann setzte James den Nachschuss aus zwei Metern übers Tor.

Nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel verteilten die Bayern wie im Hinspiel ein Geschenk zum 1:2. Einen zu kurz geratenten Rückpass von Tolisso wollte Ulreich zuerst mit der Hand aufnehmen, zog dann zurück und ließ den Ball passieren, Benzema schob ins leere Tor ein.

Champions-League-Halbfinale, Real Madrid - FC Bayern München: Noten und Einzelkritik © getty 1/28 Der FC Bayern München ist nach einem engen Spiel bei Real Madrid im Halbfinale der Champions League gescheitert - ausgerechnet durch einen dicken Patzer von Sven Ulreich. Die Noten und die Einzelkritik für beide Teams. © getty 2/28 Keylor Navas: Strahlte bei Flanken Sicherheit aus und zeigte keine Wackler. Hielt stark gegen Lewandowski (33.) und Alaba (51.). Bei den Gegentoren machtlos. In der Schlussphase ein Garant, dass Real den Finaleinzug nicht mehr aus der Hand gab. Note: 2. © getty 3/28 Lucas Vazquez: Hatte mit Bayerns linker Offensivseite einiges zu tun und sah anfangs nicht gut aus. Bekam Unterstützung. Offensiv stärker, viele Ballaktionen, gute Passquote. Note: 3. © getty 4/28 Raphael Varane: Nicht so souverän wie im Hinspiel. Abstimmungsfehler mit Ramos beim 0:1, später noch mit einem Querschläger (56.). Beim zweiten Gegentor prallte er James‘ ersten Versuch noch ab. Note: 3,5. © getty 5/28 Sergio Ramos: Schwacher Klärungsversuch vor dem 0:1. Danach starker Staubstauger, der sich in alle Schüsse warf und mehrfach den Ball aus der Gefahrenzone köpfte. Stellte Passwege zu und war offensiv mit einem Kopfball ans Außennetz gefährlich. Note: 2,5. © getty 6/28 Marcelo: Wieder ein Schlüssel. Hinderte zwar Müller vor dem 0:1 nicht am Flanken. Hatte dann viele gefährliche Aktionen. Tanzte Kimmich vor dem 1:1 aus und flankte perfekt. Starke Flanke vor Ronaldos Chance. Glück, dass es keinen Handelfer gab. Note: 2. © getty 7/28 Luka Modric: Starker Auftritt des Kroaten. Unterstützte Vazquez häufig hinten rechts und fing die meisten Bälle ab. Zeigte seine großen technischen Fähigkeiten, als er sich mit seinen Kollegen mehrmals aus engen Deckung herauskombinierte. Note: 2. © getty 8/28 Mateo Kovacic: Erledigte seinen zentralen Part unaufgeregt, war zweikampfstark und passsicher. Half immer wieder hinten rechts aus. Jedoch ohne auffällige, spektakuläre Abwehraktionen. Offensiv wirkungslos. Note: 3. © getty 9/28 Toni Kroos: Gute Freistoßvariante (7.), danach aber weniger dominant und mit weniger Einfluss aufs Spiel als gewohnt. Note: 4. © getty 10/28 Marco Asensio: Durfte diesmal von Beginn an ran, war aber nicht so auffällig wie im Hinspiel. Hatte zwar die beste Passquote der Königlichen, war jedoch an keiner Torchance direkt beteiligt und defensiv mehrfach nachlässig. Note: 4,5. © getty 11/28 Karim Benzema: Gab seinen Kritikern die richtige Antwort: Bereitete zwei gute Ronaldo-Chancen vor (7./39.) und traf zweimal eiskalt in Mittelstürmer-Manier (11./46.). Auftrag erledigt. Note: 1,5. © getty 12/28 Cristiano Ronaldo: Auffälliger als im Hinspiel. Zu verschnörkelt, als Benzema ihn hinterlief (23.). Scheiterte mit einem Abschluss an Ulreich (39.) und vergab später die riesige Chance zum 3:1 (54.). Ackerte in der Schlussphase defensiv mit. Note: 3,5. © getty 13/28 Casemiro: Kam in der 72. Minute für Benzema und sollte das Ergebnis absichern. Leistete sich einige Wackler, die jedoch nicht bestraft wurden. Ohne Bewertung. © getty 14/28 Gareth Bale: Ersetzte ab der 72. Minute Kovacic mit dem Auftrag, vielleicht noch einen Konter zu setzen. Hatte nach überragendem Ronaldo-Pass auch tatsächlich die Chance aufs 3:2. Ohne Bewertung. © getty 15/28 Nacho Fernandez: In der 88. für Asensio eingewechselt. Ohne Bewertung. © getty 16/28 Sven Ulreich: War am ersten Gegentor schuldlos und dann lange nicht gefordert. Stark gegen Ronaldo (39.), aber dann mit einem üblen Ausrutscher vor dem 1:2, der für die Vorentscheidung sorgte. Note: 5. © getty 17/28 Joshua Kimmich: Mit viel Entschlossenheit erzielte er das 1:0. Ließ sich kurz danach beim Gegentor von Marcelo düpieren. Brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann und schaltete sich vorne ein, schaffte es nicht immer, Flanken zu verhindern. Note: 3. © getty 18/28 Niklas Süle: Machte als Boateng-Ersatz ein bärenstarkes Spiel. Mehrfach souverän bei Flanken, beim Ablaufen von Pässen und sogar im Zweikampf mit Ronaldo (78.). Dazu mit einem offensiven Ausflug und einer guten Flanke vor dem 2:2. Note: 2. © getty 19/28 Mats Hummels: Bei gegnerischen Angriffen in der Anfangsphase wacklig. Dann mit einem überragenden Solo und Pass vor der Doppelchance von Lewandowski und James. Im Laufe der Partie zweikampfstärkster Münchner und vor allem in der Luft mächtig. Note: 2,5. © getty 20/28 David Alaba: Starke Anfangsphase, als er Vazquez offensiv und defensiv gut beschäftigte. Beim 1:1 orientierungslos, als er Benzema aus den Augen verlor. Später kein gutes Timing bei Ramos‘ Kopfballchance. Seinen guten Abschluss (51.) hielt Navas. Note: 4. © getty 21/28 Thiago: Spielte den defensiven Sechserpart und ließ sich im Spielaufbau häufig zwischen die Innenverteidiger fallen. Passsicher und mit vielen Ballaktionen, jedoch nicht sonderlich stark im Zweikampf (38 Prozent) und ohne Akzente nach vorne. Note: 3,5. © getty 22/28 Corentin Tolisso: Spielte einen offensiveren Part als Thiago und stieß wiederholt in den Strafraum vor. Setzte einen Schlenzer nur knapp am Tor vorbei. Spielte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff den verheerenden Fehlpass, der zum 1:2 führte. Note: 4. © getty 23/28 James Rodriguez: Wie immer sehr präsent und dominant im Mittelfeld. Vergab in der 33. Minute freistehend vor dem leeren Tor die große Chance zum 2:1. Bei seinem Ausgleichstreffer später mit voller Entschlossenheit. Note: 2. © getty 24/28 Thomas Müller: Schlug bereits in der 3. Minute die Flanke zum Führungstor. Generell häufig Flankengeber vom rechten Flügel und verhältnismäßig selten mit dem Zug zur Mitte. Das änderte sich, er kam einige Male zum Abschluss, blieb aber glücklos. Note: 4. © getty 25/28 Robert Lewandowski: Wieder einmal ein unglücklicher Auftritt des vielkritisierten Angreifers. Scheiterte in der 33. Minute freistehend an Navas. Real verwickelte ihn in die meisten Zweikämpfe, die er selten für sich entscheiden konnte. Note: 5. © getty 26/28 Franck Ribery: Deutlich schwächer als im Hinspiel. Schaffte es selten, seine Geschwindigkeit auszuspielen, war zahnlos im Zweikampf, leistete sich mehrere ungenaue Anspiele und gab keinen eigenen Torschuss ab. Note: 5. © getty 27/28 Sandro Wagner: Kam in der 75. Minute für Tolisso. Ohne Bewertung. © getty 28/28 Javi Martinez: Wurde in der 83. Minute für James eingewechselt. Ohne Bewertung.

Real hatte in den folgenden Minuten mehrmals die Chance mit Kontern das Spiel zu entschieden, ließ die Chancen aber liegen und hielt Bayern somit in der Partie. Die sammelten sich wieder und kamen durch James zum Ausgleich.

Die Königlichen danach sichtlich gezeichnet und unsicher. Die Bayern schafften es aber nicht, diese Anfälligkeit für einen weiteren Treffer zu nutzen und spielten ihre Angriffe nicht gut zu Ende. Heynckes brachte eine Viertelstunde vor Schluss Wagner und sorgte für noch mehr Präsenz im Zentrum. Am Ende stand wieder ein deutliches Plus an Torschüssen (21:9) bei den Münchnern, aber es fehlte die Effizienz.

Die Daten des Spiels Real Madrid - FC Bayern München

Tore: 0:1 Kimmich (3.), 1:1 Benezema (11.), 2:1 Benzema (46.), 2:2 James (63.)

Die Bayern kassierten im 14. CL-Auswärtsspiel in Folge mindestens 1 Gegentor und stellten einen neuen negativen Vereinsrekord auf.

In 8 von 11 Fällen schied der FC Bayern nach einer Hinspiel-Niederlage in der Champions League aus - nach einer Heimniederlage schafften sie es sogar noch nie in die nächste Runde.

Real blieb nur in 1 der letzten 7 CL-Spiele ohne Gegentor (3-0 in Turin) und konnte nur in 1 der letzten 15 Heimspiele eine Weiße Weste wahren.

Der Star des Spiels: Karim Benzema (Real Madrid)

Kam im Hinspiel nur von der Bank, zeigte im Bernabeu aber seine ganze Klasse und Wichtigkeit für Real Madrid. Viel unterwegs, gut im Kombinationsspiel und souverän im Abschluss.

Der Flop des Spiels: Sven Ulreich (FC Bayern München)

Wochenlang in bestechender Form und auch in Madrid anfangs immer auf dem Posten. Mit seinem Fehler vor dem 1:2 leistete er sich aber einen spielentscheidenden Fehler zu viel.

Der Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Bis zur letzten Aktion der ersten Halbzeit mit einem guten Auftritt, dann leistete sich das Schiedsrichtergespann einen groben Fehler. Marcelos Handspiel nach einer Flanke von Kimmich hätte Elfmeter nach sich ziehen müssen. Nach der Pause mit weiteren kleinen Wacklern.

Reaktionen zu Real Madrid - FC Bayern München

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Wir sind sehr enttäuscht. Meine Mannschaft hat ein überragendes Spiel gemacht. So habe ich den FC Bayern in den letzten Jahren noch nie spielen sehen. Auf dem hohen Niveau darf man nicht die Fehler machen, die wir heute nach der Pause gemacht haben. Wenn man so ein hohes Tempo geht, fehlt vor dem Tor manchmal etwas die Konzentration. Das Spiel war Werbung für den Fußballsport."

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Ein tolles Spiel von beiden Mannschaften. Bayern hat fantastisch gespielt, phänomenal. Sie haben es uns sehr schwer gemacht. Wir können sehr zufrieden sein, im Finale zu stehen."