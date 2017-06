Klub bestätigt Bayern-Angebot für Offei

Montag, 19.06.2017

"Ja, es ist wahr, dass wir ein Angebot von Bayern München erhalten haben", sagte Visions Präsident Michael Osekre. Neben dem FC Bayern sei auch Real Madrid am jungen Offensivmann interessiert, der in seiner Spielweise an Thomas Müller erinnern soll.

Vereinsintern soll deshalb hitzig debattiert werden, welcher Abnehmer besser für den Angreifer sei. "Wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir einen Konsens in dieser Angelegenheit erreichen können", erklärte Osekre.

FC Bayern München im Überblick