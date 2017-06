kicker: FCB und Juve einigen sich auf Ablöse

Montag, 19.06.2017

Gemäß dem kicker soll Juventus 40 Millionen Euro nach München überweisen. Auch Costa ist sich bereits mit der Alten Dame über einen Wechsel einig.

Damit wäre der Brasilianer der teuerste Bayern-Verkauf aller Zeiten. Diesen Status hatte bislang Toni Kroos mit seinem 30-Millionen-Euro-Wechel zu Real Madrid inne.

Bei Juventus würde Costa wohl eine andere Rolle zukommen als in München. Er wäre eher als schneller Konterspieler denn als klassischer Flügelspieler eingeplant und soll so die Stürmer in Szene setzen.

Douglas Costa im Steckbrief