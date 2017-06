Offiziell: Salzburg holt Shooting-Star

Montag, 19.06.2017

"Marin passt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, perfekt zu unserer Philosophie und es steckt noch großes Potenzial in ihm", meint RBS-Sportchef Christoph Freund über den Neuzugang. Pongracic gilt bei den Löwen als einziger Gewinner der letzten Saison, die mit einem Abstieg in die vierte Liga endete.

Der 19-jährige Kroate etablierte sich am Saisonende für sechs Partien als Stammspieler in der Innenverteidigung und weckte damit auch das Interesse anderer Klubs. Neben Salzburg sollen auch Wolfsburg und Hannover am ehemaligen Bayern-Nachwuchsspieler dran gewesen sein. Da sein Vertrag auch für die Regionalliga gegolten hätte, muss Salzburg für ihn eine Ablöse nach München überweisen.

Steckbriefvon Pongracic