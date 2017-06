FC Bayern: Alle Infos zur Saisonvorbereitung

Erlebe

Die Bundesliga-Saison 2017/18 wirft ihre Schatten bereits voraus. Der FC Bayern München nimmt erneut das Triple ins Visier. Hier findet Ihr alle Informationen zum Trainingslager, den Testspielen, dem Supercup und den Zu- sowie Abgängen des Rekordmeisters.

Wann ist der Trainingsauftakt des FC Bayern?

Der FC Bayern wird am 1. Juli 2017 die Vorbereitung für die kommende Saison beginnen. Ab 16 Uhr können die Fans des Rekordmeisters den offiziellen Trainingsauftakt verfolgen. Darüber hinaus luden die Münchner am Sonntag, den 2. Juli, um 10.30 Uhr zu einer öffentlichen Trainingseinheit.

Wann sind alle Spieler an Bord?

Da für zahlreiche Profis des FC Bayern München vor dem Urlaub noch diverse Länderspiele mit den Nationalmannschaften - unter anderem im Rahmen des Confederations Cups - auf dem Programm stehen, wird sich der Kader erst im Lauf der Vorbereitung komplettieren.

Wann findet das erste Testspiel der neuen Saison statt?

Zum ersten Mal rollt der Ball in einem Testspiel am 6. Juli 2017. Um 18.30 Uhr trifft der FC Bayern dabei auswärts auf den BCF Wolfratshausen. Am 9. Juli gibt es zudem um 17 Uhr ein Benefizspiel in Erlangen. Gegner ist der FSV Erlangen-Bruck.

Wann finden weitere Testspiele statt?

Nach dem Start der neuen Bundesliga-Saison trägt der FC Bayern am 20. August um 17 Uhr das "Traumspiel" in Coburg aus. Gegner ist die Auswahl Fanclub Residenz Coburg. Zehn Tage danach kommt es zum Testspiel gegen Kickers Offenbach. Anpfiff der Partie im Sparda-Bank-Hessen-Stadion ist um 18 Uhr.

Wann läuft der FC Bayern beim Telekom Cup auf?

Am 15. Juli um 15.15 Uhr bekommen es die Bayern im Rahmen der 2017er-Ausgabe des Telekom Cups in Mönchengladbach mit der TSG 1899 Hoffenheim zu tun.

Wo findet das Trainingslager des FC Bayern statt?

In diesem Jahr touren die Münchner durch China - und zwar vom 16. bis 28. Juli 2017.

Im Rahmen der Reise kommt es beim Audi Football Summit zu Duellen mit dem FC Arsenal (19. Juli um 13.30 Uhr MESZ in Shanghai) und dem AC Milan (22. Juli um 11.30 Uhr MESZ in Shenzhen). Außerdem dürfen sich die Fans des amtierenden Meisters auf zwei Duelle im International Champions Cup freuen. Am 25. Juli um 13.30 Uhr MESZ treffen die Münchner zunächst in Singapur auf den FC Chelsea, zwei Tage später am 27. Juli steht dann das Spiel gegen Inter Mailand auf dem Programm (13.30 Uhr MESZ).

Wann geht es im Audi Cup zur Sache?

Am 1. August findet um 20.30 Uhr das erste Spiel des Audi Cups zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool statt. Einen Tag später kommt es für die Truppe von Trainer Carlo Ancelotti am 2. August entweder zum Spiel um Platz drei (17.45 Uhr) oder dem Finale (20.30 Uhr). Das andere Halbfinale findet zwischen dem SSC Neapel und Atletico Madrid statt.

Wie sehen die aktuellen Transfers des FC Bayern München aus?

Bayern: Fixe Neuzugänge

Spieler Alter Position ehemaliger Verein (kolportierte) Ablösesumme Corentin Tolisso 22 Mittelfeld Olympique Lyon 41,5 Millionen Euro Serge Gnabry 21 Angriff Werder Bremen 8 Millionen Euro Kingsley Coman 21 Angriff Leihspieler von Juventus 21 Millionen Euro Niklas Süle 21 Abwehr TSG Hoffenheim 20 Millionen Euro Sebastian Rudy 27 Mittelfeld TSG Hoffenheim ablösefrei Gianluca Gaudino 20 Mittelfeld St. Gallen Leih-Ende Christian Früchtl 17 Torwart Bayern-Jugend - Marco Friedl 19 Abwehr Bayern-Jugend - Felix Götze 19 Abwehr Bayern-Jugend -

Bayern: Fixe Abgänge

Spieler Alter Position aufnehmender Verein kolportierte Ablösesumme Medhi Benatia 30 Abwehr Juventus Turin 17 Millionen Euro (KO nach Leihe) Holger Badstuber 28 Abwehr unbekannt ablösefrei Tom Starke 36 Torwart Karriereende - Philipp Lahm 33 Abwehr Karriereende - Xabi Alonso 35 Mittelfeld Karriereende -

Wann trifft der FC Bayern im Supercup auf Borussia Dortmund?

Der Rekordmeister bekommt es am 5. August um 20.30 Uhr mit dem BVB zu tun. Ausgetragen wird der Supercup 2017 im Signal Iduna Park.

Wann spielt der FCB im DFB-Pokal?

Die erste Runde findet vom 11. bis zum 14. August statt. Innerhalb dieser Tage wird auch der FC Bayern München sein Spiel beim Chemnitzer FC bestreiten. Alle Infos zum DFB-Pokal gibt's hier.

Wann beginnt für den FCB die Bundesliga-Saison und wer ist der Gegner?

Am 18. August um 20.30 Uhr eröffnet der FC Bayern die Bundesliga-Saison 2017/18 gegen Bayer 04 Leverkusen. Ausgetragen wird das Spiel in der Allianz Arena.

Wie sieht der Bundesliga-Spielplan des FC Bayern aus?

Mit der Veröffentlichung des Spielplans für die Bundesliga-Saison 2017/18 stehen alle wichtigen Termine der Saison des FC Bayern München fest. SPOX gibt einen Überblick über die wichtigsten Termine und den gesamten Plan.