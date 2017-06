Alle Infos zum Spielplan der Bundesliga

Erlebe

Am 29. Juni 2017 um 12 Uhr veröffentlicht die DFL den Spielplan der Bundesliga-Saison 2017/18. Hier findest Du alle Infos zur Bekanntgabe, den Livestreams, dem Auftaktspiel, den Montagspartien, der Relegation, der Winterpause, den Länderspielen und dem Supercup.

Wie kann ich die Bekanntgabe verfolgen?

Die Spielplanveröffentlichung kann auf der Homepage der DFL und sämtlichen Social-Media-Kanälen der Liga (Youtube, Twitter als Periscope-Broadcast, Facebook) verfolgt werden. Angeboten wird der Livestream in deutscher, englischer und spanischer Sprache. Auch auf SPOX ist der Stream der DFL live zu verfolgen.

Wann wird der Supercup ausgetragen?

Der Supercup des Jahres 2017 wurde für den 5. August terminiert. Die Fans dürfen sich an diesem Samstag somit auf den ersten Showdown zwischen dem Meister FC Bayern München und dem Sieger des DFB-Pokals, Borussia Dortmund, freuen. Ausgetragen wird die Partie im Signal Iduna Park in Dortmund. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Wann findet das Auftaktspiel der neuen Saison statt?

Das erste Spiel der Saison 2017/18 findet am 18. August statt und wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Zum letzten Mal wird mit dem FC Bayern München der amtierende Meister in jedem Fall ein Teilnehmer sein. Ab der Spielzeit 2018/19 ist der Titelverteidiger nicht mehr für das erste Spiel der neuen Spielzeit gesetzt.

Wann finden die Montagsspiele der neuen Saison statt?

Ab der Spielzeit 2017/18 rollt der Ball in der Bundesliga auch am Montagabend. Insgesamt werden an einem Montag in der Saison 2017/18 fünf Partien angepfiffen. Los geht es jeweils um 20.30 Uhr. Die DFL hat zwar noch keine offiziellen Angaben gemacht, jedoch mögliche Tage im Rahmenkalender bereits markiert. Die tatsächlichen fünf Montagsspiele werden zu einem späteren Zeitpunkt (unter Berücksichtigung der UEFA-Klubwettbewerbe) im Rahmen der Ansetzungen bekanntgegeben.

Datum für mögliche Montagsspiele Kalenderwoche Spieltag 27. November 2017 48 13 15. Januar 2018 3 18 22. Januar 2018 4 19 29. Januar 2018 5 20 5. Februar 2018 6 21 12. Februar 2018 7 22 19. Februar 2018 8 23 26. Februar 2018 9 24 5. März 2018 10 25 12. März 2018 11 26 2. April 2018 14 28 9. April 2018 15 29 16. April 2018 16 30 23. April 2018 17 31 30. 2018 18 32

Wie sind die Anstoßzeiten der Saison 2017/18?

Zu den gewohnten Spielen am Freitag (ab 20.30 Uhr), Samstag (ab 15.30 und 18.30 Uhr) sowie Sonntag (ab 15.30 und 17.30 Uhr) gesellen sich zwei neue Anstoßzeiten. Über die Saison verteilt werden je fünf Spiele am Sonntag ab 13.30 Uhr sowie montags ab 20.30 Uhr stattfinden

Tag Anstoßzeit Zeitraum Freitag 20.30 Uhr Ganze Saison Samstag 15.30 Uhr Ganze Saison Samstag 18.30 Uhr Ganze Saison Sonntag 13.30 Uhr 5 Spiele in der Saison Sonntag 15.30 Uhr Ganze Saison Sonntag 18.00 Uhr Ganze Saison Montag 20.30 Uhr 5 Spiele in der Saison

Wann beginnt und endet die Winterpause?

Die Winterpause 2017 startet nach dem 17. Spieltag der Bundesliga, der am 15. bis 17. Dezember 2017 ausgetragen wird. Aufgrund der WM in Russland endet die Winterpause bereits am 12. Januar 2018. Die Rückrunde beginnt damit deutlich früher als zuletzt.

Wann finden die englischen Wochen statt?

Am 19. und 20. September (Kalenderwoche 38) findet die erste englische Woche der Saison statt. Es handelt sich dabei um den 7. Spieltag der Bundesliga. Auch am 12. und 13. Dezember (KW 50) rollt der Ball. Hier geht es im Rahmen des 16. Spieltags zur Sache.

Wann findet der 34. Spieltag statt?

Die letzten Entscheidungen fallen in der Saison 2017/18 spätestens am 12. Mai 2018. An diesem Samstag steht in der Bundesliga der 34. und somit letzte Spieltag auf dem Programm.

Wann steht die Relegation 2018 an?

Im Anschluss an den 34. Spieltag finden am 17. und 21. Mai 2018 die Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem 3. der 2. Liga statt. Als Ausweichtermine hat die DFL den 16. sowie 23. Mai vorgesehen.

Wann finden die Länderspielpausen statt?

Insgesamt gibt es während der Saison vier Länderspielpausen. Die erste beginnt am 28. August und endet am 5. September 2017. Es folgen die Wochen vom 2. bis zum 10. Oktober 2017, dem 6. November bis 14. November 2017 und dem 19. bis 27. März 2018. Während der Abstellungsphasen finden wie üblich keine Partien der Bundesliga statt.

Welche Teams nehmen an der Saison 2017/18 teil?