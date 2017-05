Alle Infos zum DFB-Pokal 2017/18

Samstag, 27.05.2017

Der DFB-Pokal 2017/18 wird die 75. Austragung des Pokalwettbewerbs. Das Finale findet am 19. Mai 2018 statt und wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Wie bereits in der Vergangenheit darf sich das siegreiche Team über das Startrecht in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 freuen.

Ist der Pokalsieger allerdings bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League oder für die Europa League beziehungsweise deren Qualifikationsrunden qualifiziert, so rückt der Sechste der Abschlusstabelle nach 34. Spieltagen von der Qualifikationsrunde in die Gruppenphase.

Der Siebte erhält in der Folge den freien Platz, um sich in der Qualifikation zu beweisen und so ebenfalls den Sprung nach Europa zu schaffen.



Wann findet die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2017/18 statt?

Die Auslosung zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokal 2017/18 findet am 11. Juni 2017 statt. Die 64 teilnehmenden Mannschaften messen sich zwischen dem 11. und 14. August.

Welche Teams sind für den DFB-Pokal 2017/18 qualifiziert?

Aus der Bundesliga, der 2. Liga und der 3. Liga sind 40 Teams für die erste Hauptrunde qualifiziert:

Bundesliga 2. Liga 3. Liga FC Bayern München VfB Stuttgart MSV Duisburg RB Leipzig Hannover 96 Holstein Kiel Borussia Dortmund Eintracht Braunschweig SSV Jahn Regensburg TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Union Berlin 1. FC Magdeburg 1. FC Köln Dynamo Dresden Hertha BSC 1. FC Heidenheim SC Freiburg FC St. Pauli SV Werder Bremen SpVgg Greuther Fürth Borussia Mönchengladbach VfL Bochum FC Schalke 04 SV Sandhausen Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1. FC Kaiserslautern Hamburger SV FC Erzgebirge Aue 1. FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg TSV 1860 München FC Ingolstadt 04 Würzburger Kickers SV Darmstadt 98 Karlsruher SC

Hinzu kommen 24 Vertreter der Landesverbände des DFB:

Baden Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt FC Nöttingen Hansa Rostock VfB Germania Halberstadt Bayern Niedersachsen Schleswig-Holstein SpVgg Unterhaching Lüneburger SK Hansa SV Eichede 1. FC Schweinfurt 05 VfL Osnabrück Berlin Mittelrhein Südbaden BFC Dynamo Bonner Sc 1. FC Rielasingen-Arlen Brandenburg Niederrhein Südwest FC Energie Cottbus Rot-Weiss Essen SV Morlautern Bremen Rheinland Thüringen Leher Turnerschaft TuS Koblenz FC Rot-Weiß Erfurt Hamburg Saarland Westfalen Eintracht Norderstedt 1. FC Saarbrücken SC Paderborn 07 Hessen Sachsen Württemberg SV Wehen Wiesbaden Chemnitzer FC Sportfreunde Dorfmerkingen

Welche Besonderheiten gibt es beim DFB-Pokal 2017/18 zu beachten?

Es gilt: Keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft dürfen an den Pokalspielen teilnehmen.

Die drei Landesverbände (Bayern, Niedersachsen, Westfalen) mit den meisten Mannschaften im Spielbetrieb der Herren verfügen jeweils über zwei Startplätze. So nimmt neben dem Pokalsieger der unterlegene Pokalfinalist (Niedersachsen), der bestplatzierte teilnahmeberechtigte Regionalligist (Bayern) sowie der Sieger des Qualifikationsspiels zwischen dem Meister der Oberliga Westfalen und der bestplatzierten westfälischen Mannschaft der Regionalliga West teil.

Der Pokalsieger des Landesverbandes Niederrhein (MSV Duisburg) war bereits als Gewinner der 3. Liga qualifiziert, weswegen der unterlegene Finalist Rot-Weiß Essen nachrückt.

Der 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt) war bereits als viertplatzierte Mannschaft der 3. Liga qualifiziert. Auch hier rutscht der unterlegene Endspielteilnehmer (VfB Germania Halberstadt)nach.

Ähnlich verhält es sich bei Holstein Kiel. Die Kieler waren als Vizemeister der 3. Liga qualifiziert. Der SV Eichede rückt nach.

Wann finden die einzelnen Runde des DFB-Pokals 2017/18 statt?

Die Spielrunden des Pokals werden an folgenden Terminen ausgetragen:

1. Hauptrunde: 11. bis 14. August 2017

2. Hauptrunde: 24. und 25. Oktober 2017

Achtelfinale: 19. und 20. Dezember 2017

Viertelfinale: 6. und 7. Februar 2018

Halbfinale: 17. und 18. April 2018

Finale: 19. Mai 2018

Wo kann ich die Auslosungen und Spiele des DFB-Pokals 2017/18 sehen?

In der Saison 2017/18 werden erneut alle Spiele des DFB-Pokals live auf Sky in Deutschland übertragen. Zusätzlich werden neun Partien des Wettbewerbs frei empfangbar in der ARD zu verfolgen sein.

Dennoch gibt es ab dieser Saison eine Neuheit: So gibt es einen festen Sendeplatz für die Auslosung in der Sportschau. Diese findet jeden Sonntag ab 18 Uhr nach der jeweiligen Pokalrunde statt.

Die Auslosung bekommt zudem mit dem Deutschen Fußballmuseum, das in Dortmund beheimatet ist, eine feste Location.

Wer sind die Rekordsieger des DFB-Pokals?

Platz Mannschaft Siege Endspielteilnahmen 1. FC Bayern München 18 21 2. SV Werder Bremen 6 10 3. FC Schalke 04 5 12 4. Eintracht Frankfurt 4 6 4. 1. FC Nürnberg 4 6 4. 1. FC Köln 4 10 7. Hamburger SV 3 6 7. Borussia Mönchengladbach 3 5 7. VfB Stuttgart 3 6 7. Borussia Dortmund 3 8 11. Dresdner SC 2 2 11. Fortuna Düsseldorf 2 7 11. 1. FC Kaiserslautern 2 7 11. Karlsruher SC 2 4 11. TSV 1860 München 2 2

Alle Infos zum DFB-Pokal