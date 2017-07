Alle Infos zum Telekom Cup 2017

Erlebe

Beim Telekom Cup treten vier Bundesligisten gegeneinander an, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Hier findet Ihr alle Informationen zu den Teilnehmern, Übertragung, dem Format und früheren Siegern.

Wann findet der Telekom Cup 2017 statt?

Der Telekom Cup 2017 findet am Samstag, den 15. Juli statt. Auch in der neunten Ausgabe des Vorbereitungturniers werden alle Spiele an einem Tag ausgetragen.

Zeitplan im Überblick:

Uhrzeit Spiel 14 Uhr Bayern München - Hoffenheim 15.15 Uhr Mönchengladbach - Bremen 16.30 Uhr Spiel um Platz 3 17.45 Uhr Finale

Wo findet der Telekom Cup 2017 statt?

Die diesjährige Sommerausgabe des Telekom Cups findet im Mönchengladbacher Borussia-Park statt. Dort wurde das Turnier bereits 2013 und 2015 ausgetragen.

"Wir sind sehr gerne zum insgesamt dritten Mal Austragungsort des Telekom Cups. Wir wollen uns erneut als gute Gastgeber präsentieren und freuen uns, unseren Fans in diesem Rahmen unsere neue Mannschaft vorstellen zu können", sagte Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers.

Wer nimmt am Telekom Cup 2017 teil?

FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach

TSG 1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen

Wer überträgt den Telekom Cup 2017?

Alle vier Spiele des Telekom Cups 2017 überträgt Sat1 live im Free-TV. Online ist das Turnier bei ran.de im Livestream zu sehen.

Format: Wie läuft der Telekom Cup 2017 ab?

Zunächst werden die zwei Halbfinals zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen sowie zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim ausgetragen.

Die beiden Verlierer kämpfen anschließend um den dritten Platz, ehe das Finale mit anschließender Siegerehrung stattfindet.

Alle Spiele dauern lediglich 45 Minuten. Steht es nach dieser Zeit unentschieden, gibt im Anschluss keine Verlängerung, sondern direkt ein Elfmeterschießen.

Alle Teilnehmer und Sieger des Telekom Cups