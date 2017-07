Bayern schlägt Chelsea dank furiosem Start

Club Friendlies Di Live Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal

Der FC Bayern München hat sich für das Debakel gegen den AC Milan rehabilitiert und sein erstes Spiel auf der Asienreise gewonnen. Im Zuge des International Champions Cup schlug der Deutsche Meister den FC Chelsea mit 3:2 (3:1).

Vor 48.522 Zuschauern im National Stadium in Singapur brachte Rafinha die Bayern bereits in der 6. Minute durch einen sehenswerten Fernschuss in Führung. Thomas Müller erhöhte in der 12. und 26. Minute mit einem Doppelpack auf 3:0.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Marcos Alonso das 1:3 (45.+3). Michy Batshuayi erzielte in der 86. Minute sogar noch den 2:3-Anschlusstreffer für den englischen Meister.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Conte nimmt nach dem 3:0-Sieg gegen Arsenal zwei Änderungen an seiner Startelf vor: Christensen und Boga stehen für David Luiz und Pedro im Team.

Ancelotti verändert seine Startelf im Gegensatz zur Partie gegen Milan auf vier Positionen: Anstelle von Früchtl, Alaba, Bernat und Coman beginnen Starke, Friedl, Sanches und James.

FC Bayern München: Starke (46. Früchtl) - Rafinha (64. Götze), Hummels, Martinez, Friedl - Sanches, Tolisso (64. Pantovic) - James, Müller (81. Wintzheimer), Ribery (81. Dorsch) - Lewandowski (46. Coman)

FC Chelsea: Courtois (76. Eduardo) - Azpilicueta, Christensen (63. David Luiz), Cahill - Moses, Kante, Fabregas (86. Pasalic), Alonso (77. Tomori) - Willian, Boga (64. Morata) - Batshuayi (86. Baker)

6., 0:1, Rafinha: Aus dem rechten Halbfeld geht Rafinha zur Mitte und zieht aus 20 Metern ab. Links unten schlägt das Leder über den Innenpfosten ein.

12., 0:2, Müller: Ribery geht von links in den Sechzehner, lässt Azpilicueta am linken Fünfereck alt aussehen und chippt das Leder nach innen. An der Fünfmeterlinie rauscht Müller heran und muss nur noch den rechten Fuß reinhalten.

18.: Wieder zaubert Ribery, der das Leder aus linker Position quer durch den Strafraum auf den freistehenden James flankt. Dieser nimmt das Leder zwar gut runter, setzt den Abschluss dann jedoch knapp über die Latte.

26., 0:3, Müller: Traumtor! Nach einem Zuspiel von Tolisso treibt Müller den Ball von der Mittellinie zentral durchs Mittelfeld, legt ihn sich zurecht und löffelt aus etwa 20 Metern rechts in den Kasten.

43.: Batshuayi zieht von rechts nach innen und zieht aus 18 Metern scharf aufs linke untere Eck ab, doch Starke ist schnell unten und wehrt zur Ecke ab.

45.+3, 1:3, Alonso: Moses lässt Friedl stehen und passt von rechts flach durch den Sechzehner. Martinez und Hummels schaffen es nicht, den Passweg zuzustellen. So kommt der Pass am langen Pfosten bei Marcos Alonso an, der das Ding mit Vollspann ins rechte Eck ballert.

57.: Ribery legt auf den linken Flügel zu Friedl. Dieser flankt aus vollem Lauf auf den Elfmeterpunkt, wo James frei zum Kopfball kommt, das Leder aber knapp links neben den Kasten setzt.

68.: Links im Strafraum bedient Ribery James, der nicht lange abwartet, sondern direkt zum Flachschuss aufs lange Eck ansetzt - knapp am Außenpfosten vorbei.

72.: Pfosten! David Luiz schießt aus 22 Metern. Pantovic fälscht das Leder ab, sodass es tückisch aufspringt und Starke nicht mehr rankommt. Glück für den Keeper, dass der rechte Pfosten rettet.

85., 2:3, Batshuayi: Fabregas schlägt eine Ecke von rechts an den kurzen Pfosten. Dort verlängert Dorsch unglücklich an den Fünfer, wo Batshuayi aus drei Metern einschiebt.

Fazit: Bayern wirkte deutlich frischer gegen einen diesmal müde startenden Gegner und siegte aufgrund der starken ersten Hälfte hochverdient.

Die besten Bilder der Asienreise des FC Bayern © getty 1/32 Der FC Bayern reist in der Saisonvorbereitung nach Asien und beglückt eine ganze Ladung Fans in Fernost. SPOX blickt auf die besten Bilder © getty 2/32 "Hallo Herr Präsident!" Uli Hoeneß begrüßt seine Granate James Rodriguez am Flughafen in München © getty 3/32 Es ist auch gleichzeitig der Moment, in dem James feststellt, dass er noch nie einen roteren Kopf gesehen hat © getty 4/32 Da hilft nur ein Handschlag mit dem knuffigen Maskottchen Berni. James hat sichtlich Spaß. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! © getty 5/32 Thomas Müller fotografiert eifrig in der Gegend herum. Irgendwie bekommt bei ihm das Gefühl nicht los, dass er schon wieder Unfug im Sinn hat © getty 6/32 Natürlich darf auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nicht fehlen. Besonders gut gefällt uns, dass Rucksack und Anzug gut aufeinander abgestimmt sind © getty 7/32 Bevor es in den Flieger geht, muss Rummenigge aber noch Licht ins journalistische Dunkel bringen: "Milan will Sanches und Bayerns Deal mit Sanchez ist geplatzt." Eigentlich sieht alles nach einem normalen Abflug aus. Doch dann ... © getty 8/32 .. taucht auf einmal Thomas Tuchel am Flughafen auf. Ääääääh, was macht denn der da?! Zahlreichen FCB-Fans rutscht das Herz in die Hose, Dortmund-Fans liegen sich heulend in den Armen. Aber! Alles gut. Der gute Thomas ist privat am Flughafen © getty 9/32 Auch Mitchell Weiser ist vor Ort. Natürlich gibt's direkt mal ein Selfie mit dem ehemaligen BVB-Trainer © getty 10/32 Doch jetzt reicht's dann auch mit der Aufregung. Ab in den Flieger! © getty 11/32 Ah, das macht natürlich Sinn: Juan Bernat nimmt neben James Rodriguez Platz, sodass beide auf Spanisch plaudern können © getty 12/32 Die Granate macht es sich bequem und zieht seine Schuhe aus. Juan Bernat (nicht mehr im Bild) liegt ohnmächtig auf dem Boden © getty 13/32 "Och, ich trink nen Sekt vielleicht." © getty 14/32 Dann landet die bayerische Maschine endlich am Shanghai Pudong International Airport. Dort warten vier bis fünf zurückhaltende Fans © getty 15/32 Na gut, ein paar mehr waren es dann doch. Selfiestick-Check ... wir zählen drei Stück. Das geht eigentlich noch © getty 16/32 Auch Corentin Tolisso darf Autogramme geben. Ob die Fans ihn überhaupt schon kennen? Ach, egal ... © getty 17/32 Thomas Müller hingegen ist bei der Fangunst ganz vorne mit dabei. Autogramme hier, Autogramme da © getty 18/32 Ein Kuscheltier gibt's ebenfalls. Dieses ist allerdings etwas ... na gut ... sehr verstörend © getty 19/32 Ja ja, okay, wir haben es verstanden © getty 20/32 James Rodriguez pflügt mit lässiger Brille durch die Fanmassen © getty 21/32 Was uns der nette Herr im Vordergrund mit seinem etwas angespannten Gesichtsausdruck wohl sagen will? © getty 22/32 Doch genug mit dem Trubel am Flughafen. Eine FCB-Delegation besucht am nächsten Tag das vereinseigene Büro in Shanghai © getty 23/32 Jetzt mal ganz formell von links nach rechts: Dieter Mayer (Vizepräsident), Jörg Wacker (Vorstand für Internationalisierung und Strategie), Uli Hoeneß (Präsident) und Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender) © getty 24/32 Ach ja, von außen sieht das Gebäude übrigens so aus © getty 25/32 Natürlich gibt's ein Erinnerungsfoto mit el Presidente © getty 26/32 Bevor der Ulrich wichtige Dinge unterschreiben muss © getty 27/32 Das geübte Brezn-Auge sieht, dass die eine bereits zur Hälfte gegessen ist und dann frecherweise wieder hingehängt wurde. Wer macht denn so was?! © getty 28/32 Während sich die Vereinsoberen den Magen vollschlagen, schnüren die Kicker die Fußballschuhe © getty 29/32 Juan Bernat gönnt sich erstmal eine Erfrischung © getty 30/32 James Rodriguez albert mit Rafinha herum. Der Grund? Wahrscheinlich gab es zuvor ... © getty 31/32 .. den Tunnel von Franck Ribery © getty 32/32 Dieser kleine Knopf hat das alles auf Tape und wird uns die Videos sicherlich zur Verfügung stellen

Der Star des Spiels: Franck Ribery. Stärkster Münchner Offensivspieler. War auf seiner linken Außenbahn sehr aktiv und dynamisch. Beinahe jeder Angriff lief über den Franzosen, der den Ball immer wieder forderte und das Eins-gegen-eins suchte. Bereitete dadurch die ersten beiden Treffer und zahlreiche Chancen vor. Im zentralen Mittelfeld darüber hinaus enorm stark und ballsicher: Corentin Tolisso.

Der Flop des Spiels: Cesar Azpilicueta. Rechts in der Dreierkette heillos überfordert mit den Tempoläufen von Ribery. Ließ sich vor dem 0:2 viel zu einfach ausspielen. Hatte darüber hinaus immer wieder Schwierigkeiten in der Abstimmung mit seinen Innenverteidiger-Kollegen.

Der Schiedsrichter: Muhammad Taqi Aljaafari bin Jahari. Lange Zeit wenig gefordert. Als Chelsea zu einer härteren Gangart überging, griff er durch und zeigte Moses die Gelbe Karte. Behielt in dieser Phase seine Autorität. Insgesamt souveräne Leitung.

Das fiel auf: