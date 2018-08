HIGHLIGHTS FC Bayern München gegen TSG Hoffenhein 3:1: Alle Tore im Video (1. Spieltag)

Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2018/19 hat der FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Hier könnt ihr alle Tore im Highlight-Video sehen.

Es war das erste Spiel der Saison. Dabei stand der Videoschiedsrichter nach dem umstrittenen Elfmeter für den FC Bayern München im Fokus.

FC Bayern München gegen TSG Hoffenhein 3:1: Alle Tore im Video

Auf SPOX könnt ihr die Highlights aller Bundesligaspiele ab Montagmorgen um 0.01 Uhr sehen. Hier gibt es die Highlights zum Spiel der Bayern gegen Hoffenheim.

Bereits früher, nämlich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff sind die Highlights auf dem Streaming-Dienst DAZN verfügbar. DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen und hat sich seitdem die Rechte für internationalen Spitzenfußball gesichert. Neben den Highlight-Rechten für die Bundesliga und 2. Liga hat DAZN Live-Spiele aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Aber damit nicht genug: Ab dem Start der Saison 2018/19 hat DAZN auch Rechte an der Champions League live und Europa League. Außerdem zeigt DAZN Events aus der NBA, NFL, MLB und vieles mehr.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos, danach kostet ein Abonnement 9,99 Euro im Monat. Teste JETZT 30 Tage kostenlos das Angebot!

FC Bayern besiegt TSG Hoffenheim: Tore, Highlights, Torschützen

Die Bayern gingen in der 24. Minute durch einen Kopfball von Thomas Müller in Führung (Kimmich bereitete vor) und brachte diese Führung auch in die Halbzeit. Allerdings gab es auch eine Hiobsbotschaft im ersten Durchgang: Kingsley Coman musste verletzt vom Platz, Arjen Robben ersetzte den Franzosen.

Nach dem Seitenwechsel gelang Adam Szalai der Ausgleich für die Hoffenheimer (57.), doch die Gäste konnten den Punkt nicht verteidigen. Nachdem Franck Ribery im Strafraum zu Fall kam, wurde den Bayern ein Elfmeter zugesprochen. Dieser wurde letztlich von Robert Lewandowski verwandelt (82.). Kurz vor dem Abpfiff traf Arjen Robben zum 3:1-Endstand (90.).

© getty

FC Bayern gegen Hoffenheim: Tore, Statistiken, Fakten

Kovac hat zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere gegen Hoffenheim gewonnen (zuvor drei Remis, zwei Niederlagen).

Zum siebten Mal in seiner Karriere hat Lewandowski am 1. Spieltag einer Bundesligasaison getroffen. Kein anderer aktiver Bundesligaspieler traf häufiger zum Auftakt.

Joshua Kimmich hatte die meisten Ballaktionen und Pässe aller Spieler.

Hoffenheim sah vier Gelbe Karten (Adams, Bittencourt, Kaderabek, Schulz), Bayern nur eine (Müller).

© getty

Bayern besiegt Hoffenheim und steht auf Platz 2: Ergebnisse des 1. Spieltags

Die Bayern feiern damit einen erfolgreichen Start in die neue Saison. Mit dem Sieg ordnen sie sich auf dem zweiten Platz ein. Nach dem 1. Spieltag ist der BVB Tabellenführer in der Bundesliga, die Dortmunder gewannen mit 4:1 gegen RB Leipzig.