Julian Draxler nicht zum FC Bayern München - Berater Wittmann verspricht PSG-Verbleib

Julian Draxler wird Paris Saint-Germain im laufenden Transferfenster nicht verlassen. Das erklärte sein Berater Roger Wittmann nach aufkeimenden Gerüchten rund um den FC Bayern München gegenüber Sport1.

"Klar bleibt Julian in Paris", sagte Wittmann am Sonntagabend. Der kicker hatte zuvor berichtet, dass die Bayern bereit wären, Jerome Boateng im Tausch für Draxler nach Paris ziehen zu lassen. Daran scheint zumindest Draxler selbst nicht interessiert.

Zuletzt war der Nationalspieler auch mit dem FC Sevilla in Verbindung gebracht worden. Seit dem Sommer 2017 und den Verpflichtungen von Neymar sowie Kylian Mbappe wird die Zukunft Draxlers medial immer wieder in Frage gestellt. In der jüngst gestarteten Saison hat er bislang 25 Minuten in drei Liga-Spielen absolviert.

Draxler wird nicht der Coman-Ersatz

Die Gerüchte um den FC Bayern waren wohl aufgekommen, weil sie Münchner längere Zeit auf Kingsley Coman verzichten müssen. Der Franzose zog sich beim Bundesliga-Auftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim einen Syndesmoseriss zu. Da sich beide Vereine laut Berichten der SportBild weiterhin in Verhandlungen bezüglich Boateng befindet, lag ein Tausch Draxlers nahe.

PSG hat den Gerüchten zufolge aufgrund des Financial Fairplay der UEFA aktuell nicht die Möglichkeiten, die geforderte Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro für Boateng aufzubringen. Die Bayern hatten sich bereit erklärt, Boateng für eine angemessene Summe abzugeben.