HIGHLIGHTS BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig: Witsel trifft artistisch - Alle Tore im Video

Am 1. Spieltag der Bundesliga hat der BVB mit 4:1 (3:1) gegen RB Leipzig gewonnen. Hier gibt es alle Informationen zu den Highlights. Schaue dir die Tore im Video an!

Es war die letzte Partie am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19. Bereits am Freitag gewann Bayern München gegen Hoffenheim, am Samstag gewann unter anderem der VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04.

BVB gegen RB Leipzig: Alle Tore im Highlight-Video sehen

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: BVB dreht Partie

Das Spiel begann mit einer kalten Dusche für den Gastgeber: Noch in der 1. Spielminute brachte Jean-Kevin Augustin die Bullen mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz in Führung.

Der frühe Gegentreffer hinterließ Wirkung bei Dortmund. Leipzig wirkte in der Anfangsphase präsenter und unterband das Aufbauspiel des BVB früh.

Doch in der 21. Minute gelang dem BVB der Ausgleich. Nach einer Flanke vom linken Flügel war Mahmoud Dahoud im Strafraum komplett frei und köpfte ins rechte Eck.

Kurz vor der Halbzeit dann der Doppelschlag: Erst verlängerte Marcel Sabitzer einen Reus-Freistoß unglücklich ins lange Eck (40.), nur wenige Minuten später traf Axel Witsel artistisch zum 3:1.

In der zweiten Halbzeit flachte die Partie mehr und mehr ab. Kurz vor Schluss erzielte Reus den 4:1-Endstand (90.+1).

Hier gibt es das komplette Spielgeschehen zum Nachlesen.

BVB - RB Leipzig: Die Fakten zum Spiel

Das Tor von Jean-Kevin Augustin nach 31 Sekunden war das schnellste Tor in der Bundesliga-Geschichte von RB Leipzig.

Mahmoud Dahoud erzielte sein erstes Tor in einem Pflichtspiel für den BVB. Es war sein erstes Kopfball-Tor in der Bundesliga und das erste Tor unter Lucien Favre.

Axel Witsel hat in seinen ersten beiden Spielen für den BVB getroffen. Der letzte BVB-Spieler dem das gelang, war sein Landsmann Michy Batshuayi.

Marco Reus hat sein 100. Bundesliga-Tor erzielt (64 für Dortmund, 36 für Mönchengladbach).

Die letzten fünf BVB-Trainer starteten alle mit einem Sieg. Der letzte Trainer der das nicht schaffte, war Thomas Doll in 2007 (0:0 gegen Nürnberg)

BVB besiegt Leipzig und Bayern die TSG: Alle Ergebnisse des 1. Spieltags

Damit ist der 1. Spieltag der Saison 2018/19 abgeschlossen. Hier gibt es alle Ergebnisse im Überblick.