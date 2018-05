VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel heute: Liveticker zum Relegations-Hinspiel zur Bundesliga

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Am Donnerstag empfängt der VfL Wolfsburg Holstein Kiel zum Hinspiel in der Bundesliga-Relegation. In unserem Live-Ticker verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird ständig mit den neuesten Geschehnissen aktualisiert und geupdated.

Wolfsburg gegen Holstein Kiel im Liveticker

Vor dem Anpfiff: Noch ist nicht bekannt, mit welcher Aufstellung die beiden Teams auflaufen. Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Trainer ihre Startformationen veröffentlichen. So könnten die Teams auflaufen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Brooks, William - Guilavogui - Malli, Arnold - Steffen, Brekalo - Origi

Casteels - Verhaegh, Knoche, Brooks, William - Guilavogui - Malli, Arnold - Steffen, Brekalo - Origi

Holstein Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - Schindler, Mühling, Drexler, Weilandt - Ducksch

Wolfsburg gegen Kiel: Die Fakten vor dem Anpfiff

Beide Teams wurden bislang einmal in der Vereinsgeschichte Meister: Wolfsburg holte den Titel 2009, Kiel gelang dieses Kunststück 1912.

Das letzte Duell liegt bereits 26 Jahre zurück. 1991/92 trafen die Klubs zuletzt in der Oberliga Nord aufeinander.

Das 4:1 gegen Köln am 34. Spieltag war der erste Wolfsburger Heimsieg im Jahr 2018 und damit auch der erste Heimsieg unter Bruno Labbadia.

Mit 33 Punkten spielte der VfL die schwächste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Die lediglich 14 Zähler in der Rückrunde waren ebenfalls ein neuer negativer Vereinsrekord sowie Ligatiefstwert.

Holstein Kiel holte insgesamt 56 Punkte und landete damit auf Platz drei der 2. Liga. Dabei gelangen Kiel 14 Siege bei ebenso vielen Unentschieden und sechs Niederlagen.

Bundesliga-Relegation: Wolfsburg erneut dabei

Bereits in der Saison 2016/17 landeten die Wölfe auf dem 16. Platz und mussten in die Relegation. Damals holte Wolfsburg 37 Punkte (10 Siege, 7 Unentschieden, 17 Niederlagen) in der regulären Saison.

In der Relegation traf der VfL auf Eintracht Braunschweig und gewann beide Partien mit 1:0. Im Hinspiel traf Mario Gomez, im Rückspiel war Vieirinha erfolgreich.

Holstein Kiels Stadionfrage vor der Relegation

Lange war nicht klar, ob Holstein Kiel im Falle eines Aufstiegs im eigenen Stadion spielen dürfte. Doch kurz vor dem Relegations-Hinspiel hat der Verein Entwarnung gegeben.

"Holstein Kiel hat durch umfangreiche Zusagen gegenüber der DFL Deutsche Fußball Liga den Weg geebnet, um bei einem Aufstieg in die Bundesliga in der kommenden Saison 2018/19 im eigenen Stadion spielen zu können", heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Ein zentrales Thema dabei war das Erreichen der geforderten Kapazität von 15.000 Zuschauerplätzen.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09