VfL Wolfsburg - Holstein Kiel: Das Relegations-Hinspiel heute live im TV und Livestream sehen

Im Hinspiel der Relegation kämpfen der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel heute (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) um den letzten freien Platz für die kommende Bundesliga-Saison. SPOX hat alle Infos zur Übertragung im TV und im Internet im Livestream.

Bereits in der vergangenen Spielzeit musste der VfL Wolfsburg den Weg in die Relegation nehmen. Gegen Eintracht Braunschweig setzten sich die Wölfe sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel mit 1:0 durch und hielten so die Klasse. Für den diesjährigen Gegner Holstein Kiel könnte es ein Durchmarsch werden. Letztes Jahr stiegen die Störche von der 3. in die 2. Liga auf.

VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel im TV oder Livestream sehen

Im Hinspiel der Relegation hat stets der 16. der Bundesliga Heimrecht. Dementsprechend findet das Spiel in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. Schiedsrichter Deniz Aytekin wird die Partie um 20.30 Uhr anpfeifen.

Anders als in den vergangenen Jahren ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen. Die Rechte für die Relegation hat sich der Sender Eurosport gesichert. Im Pay-TV ist das Duell zwischen Wolfsburg und Kiel auf Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Zudem bietet der Eurosport-Player einen Livestream an. Das Abonnement kostet 4,99 Euro im Monat.

Die Vorberichte beginnen um 19.30 Uhr mit Jan Henkel als Moderator und Matthias Sammer als Experte. Zudem werden folgende Personen zu sehen bzw. zu hören sein:

Marco Hagemann (Kommentator)

Wolfgang Nadvornik (Field-Reporter)

Christian Ortlepp (Field-Reporter)

© getty

Relegations-Hinspiel heute live: Wolfsburg gegen Kiel im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream sehen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, im Liveticker auf dem Laufenden zu bleiben.

VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden in etwa eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten die Teams auflaufen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Brooks, William - Guilavogui - Malli, Arnold - Steffen, Brekalo - Origi

Casteels - Verhaegh, Knoche, Brooks, William - Guilavogui - Malli, Arnold - Steffen, Brekalo - Origi Holstein Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - Schindler, Mühling, Drexler, Weilandt - Ducksch

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09