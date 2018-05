FC Bayern München - News und Gerüchte: Alaba und Robben über DFB-Pokalfinale

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Arjen Robben, Thomas Müller und David Alaba haben vor dem DFB-Pokalfinale über den Gegner Eintracht Frankfurt gesprochen. Friedhelm Funkel vermisst Heynckes' Co-Trainer Peter Hermann. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern vor Pokalfinale: Alaba, Robben und Müller über Double

Thomas Müller und Arjen Robben haben vor dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt im kicker über die Erwartungshaltung gesprochen. "Wenn wir mit einem Sieg im DFB-Pokalfinale diese Saison beenden, dann war es - nachdem wir die Deutsche Meisterschaft schon eingefahren haben - für uns eine gute Saison", sagte Müller.

Robben stimmte diesbezüglich mit ein und sprach ebenso von einer "guten Saison" im Falle des Double-Gewinns. Dementsprechend ist die Zielsetzung für das Spiel am Samstag ganz klar. Das betonte auch David Alaba und fügte mit Blick auf die 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart an: "Vor allem kommt es auf die Einstellung an, und die wird gegen Frankfurt definitiv eine andere sein."

Müller fügte an: "Wir sind auch nur Menschen und haben es ein bisschen laufen lassen. Es ist nicht unser bester Tag gewesen, klar. Wir werden das Spiel abhaken als Betriebsunfall." Robben warnte: "Frankfurt wird defensiv spielen und auf Konter lauern. Gegen Stuttgart haben wir gesehen, dass wir bei Kontern Probleme hatten."

FC Bayern: Co-Trainer Hermann bei Fortuna Düsseldorf vermisst

Im Pokalfinale wird Bayerns Trainer Jupp Heynckes einmal mehr von Peter Hermann unterstützt. Dieser wurde als Co-Trainer für eine Millionen-Ablöse von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Dort hat man ihn nicht vergessen. "Als ich gehört habe, dass Jupp zu Bayern geht, war mir klar, dass er Peter anrufen wird", erinnert sich Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel in der Bild.

Er fügte an: "Da habe ich schon überlegt, wie es weitergehen kann - noch bevor ich Peter am nächsten Tag im Büro getroffen habe. Dann hat er es mir schweren Herzens vorgetragen. Wir beide hatten uns eigentlich versprochen, zusammen in Düsseldorf aufzuhören. Ich hatte null Prozent Unverständnis für seinen Schritt."

Somit wird Hermann in Düsseldorf zwar vermisst, aber ihm wird nicht nachgetrauert: "Die Niederlagen nachdem Peter nicht mehr bei uns war, standen überhaupt nicht im Zusammenhang zu seinem Abgang. Das zeigt, dass wir den Weggang gut verkraftet haben und Thomas Kleine und Axel Bellinghausen hervorragende Arbeit geleistet haben."

© getty

Die Stationen von Peter Hermann

Verein Von Bis Bayer Leverkusen Juli 1989 September 2008 1. FC Nürnberg September 2008 Juni 2009 Bayer Leverkusen Juli 2009 Juni 2011 FC Bayern München Juli 2011 Juni 2013 FC Schalke 04 Juli 2013 Oktober 2014 Hamburger SV März 2015 April 2015 Fortuna Düsseldorf Juli 2015 Oktober 2017 FC Bayern München Oktober 2017 vrstl. Juni 2018

James Rodriguez beim FC Bayern: "Habe alles gegeben"

James Rodriguez fühlt sich wohl beim FC Bayern. Das unterstrich der Kolumbianer zuletzt nicht nur mit guten Leistungen auf dem Platz sondern nun auch mit Aussagen im kicker. "Ich bin Spieler von Bayern und nicht von Real. Da gehört es zu meinen Aufgaben, bestmöglich zu spielen. Ich habe alles gegeben, um gut zu sein."

Dafür dankt die Leihgabe von Real Madrid auch Trainer Jupp Heynckes: "Ich habe sofort sein Vertrauen gespürt. Und wenn ich das spüre, dann geht es fast von allein. Ich bekam genug Spielzeiten, um meinen Rhythmus zu finden und um mich zu beweisen. Das war sehr wichtig für mich."

Da ist es fast schon logisch, dass er das Mia san Mia des FC Bayern auch als Kolumbianer schon verstanden hat: "Es bedeutet, dass wir alle zusammenhalten, eine große Familie sind. Das habe ich auch sofort gespürt, und das versuche ich auch zu verkörpern."

© getty

Die Leistungsdaten von James beim FC Bayern München