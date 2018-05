BVB-Boss Watzke über die kommende Saison: "Der Umbruch wird deutlich ausfallen"

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Hans-Joachim Watzke hat sich zum bevorstehenden Kader-Umbruch bei Borussia Dortmund geäußert. Der BVB-Boss sprach im Interview mit dem Fan-Portal schwatzgelb.de ausführlich über die Pläne für den "neuen" BVB, seine Verantwortung für die vergangene Saison und die Auswirkungen des Anschlags auf den Dortmunder Mannschaftsbus.





BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über...

...den Umbruch im BVB-Kader zur neuen Saison: "Er wird sicher mehr als zwei bis drei Positionen betreffen, das ist klar. Wir können uns jetzt aber nicht limitieren und auf eine konkrete Zahl festlegen. Wir haben relativ klare Vorstellungen davon, was wir wollen. Aber da gehören am Ende immer zwei Parteien dazu. Ganz wichtig: Wir werden Verträge akzeptieren, es wird hier niemand weggemobbt. Es wird keine Trainingsgruppe II geben. Jeder Spieler bekommt von uns eine ehrliche Einschätzung und eine klare Aussage, wie die Chancen stehen, wer ins Konzept passt und wer es schwer haben wird, Teil des Kaders zu sein. Natürlich auch in Rücksprache mit dem neuen Trainer. Das werden wir klar kommunizieren, und dann müssen die Spieler entsprechend mit ihrem Berater Ableitungen treffen. Ob es jetzt sechs, acht oder neun von 26 oder 28 Spielern im Kader betrifft, kann ich natürlich nicht sagen. Das ergibt sich, aber der Umbruch wird deutlich ausfallen. [...] Ich glaube, dass wir in allen Mannschaftsteilen Handlungsbedarf haben."

Mögliche Transfers bei Borussia Dortmund: Diese Spieler könnten kommen und gehen © getty 1/19 Nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs soll die nächste Spielzeit beim BVB konstanter werden. Dafür müssen neue Spieler her und andere gehen. SPOX zeigt, welche Transfers Borussia Dortmund tätigen könnte. © getty 2/19 Sokratis: Der Innenverteidiger wird laut verschiedenen Medien besonders in England gehandelt. Sein Berater soll bereits im Kontakt mit dem FC Arsenal gestanden haben. © getty 3/19 Julian Weigl: Pep Guardiola hat schon mehrfach versucht ihn zu verpflichten, auch jetzt soll City dran sein. Er schätzt vor allem dessen Spielintelligenz. Dortmund möchte 46 Millionen Euro haben. Aber auch Thomas Tuchel soll ihn nach Paris holen wollen. © getty 4/19 Jeremy Toljan: Hat sich in seiner Premierensaison in Dortmund nicht vollständig durchsetzen können und stand immer wieder in der Kritik. Der BVB könnte ihn im Sommer wieder abgeben. Der VfB Stuttgart hat scheinbar Interesse am Außenverteidiger. © getty 5/19 Christian Pulisic: Wird den BVB früher oder später für einen größeren Klub verlassen. Klopp will ihn wohl diesen Sommer schon nach Liverpool holen. Da er aber noch zwei Jahre Vertrag hat, wird Dortmund ihn wohl erst nächsten Sommer verkaufen. © getty 6/19 Jacob Bruun Larsen: Mit 19 Jahren tat sich Larsen bei seiner Leihe nach Stuttgart schwer. Eine Knieverletzung und die schwierige sportliche Lage bedeuteten ein verlorenes Jahr für das Talent. Dortmund könnte ihn erneut verleihen. © getty 7/19 Dzenis Burnic: Das 20-jährige Talent war in der vergagenen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen, fand dort aber kaum Spielpraxis. Fraglich, wie die Dortmunder mit dem Eigengewächs umgehen werden. © getty 8/19 Michy Batshuayi: Der belgische Stürmer konnte in wenigen Wochen beim BVB überzeugen, dann verletzte er sich schwer. Das Leihgeschäft mit dem FC Chelsea endet im Sommer. Die Dortmunder werden sich darum bemühen, den 24-Jährigen zu halten. © getty 9/19 Diadie Samassekou: Der 22-Jährige von RB Salzburg ist eines der gefragtesten Talente im Defensiven Mittelfeld. Dortmund braucht dort noch Verstärkung. Wäre für zehn Millionen günstig zu bekommen. Auch Marseille buhlt um ihn. © getty 10/19 Tiemoue Bakayoko: Der zentrale Mittelfeldspieler konnte sich bei Chelsea nicht durchsetzen, gilt als guter Zweikämpfer und Anführer, Attribute die der BVB benötigt. Chelsea fordert aktuell 57 Millionen Euro, Dortmund will weniger zahlen. © getty 11/19 Stephan Lichtsteiner: Für die rechte Defensivseite bekommt der BVB offenbar Erfahrung pur. Der Transfer des 34-jährigen Schweizers von Juventus nach Dortmund soll bereits perfekt sein. © getty 12/19 Thomas Delaney: Hat bei Werder Bremen mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Auch englische Vereine wollen ihn. Bremen hat allerdings bisher jedes Angebot abgelehnt. 15 Millionen Euro scheinen die Schmerzgrenze für Werder. © getty 13/19 Bryan Cristante: Aktuell von Benfica an Atalanta Bergamo ausgeliehen. Atalanta wird ihn durch eine Kaufoption verpflichten, um eine hohe Ablöse zu generieren. Auch Chelsea, Arsenal und Juve sollen interessiert sein. BVB wohl nur mit Außenseiterchancen. © getty 14/19 Eder Militao: Der Innenverteidiger vom FC Sao Paulo könnte als Sokratis-Ersatz kommen. Wäre mit 5 Millionen Euro äußerst günstig, zumal er seinen im Winter auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Aber auch die Manchester-Klubs und Chelsea sind dran. © getty 15/19 Marwin Hitz: Der Torhüter hat dem FC Augsburg bereits mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Sein Weg führt den 30-Jährigen wohl nach Dortmund - als Ersatz oder Konkurrent für Roman Bürki? © getty 16/19 Mohamed Elyounoussi: Der 23-jährige Norweger vom FC Basel kommt bevorzugt über links und ist enorm offensivgefährlich. Er selbst sieht sich für einen Wechsel bereit, der BVB soll ihn vor Ort beobachtet haben. © getty 17/19 Karl Toko Ekambi: Bulliger Mittelstürmer von SCO Angers. Sollte der Batshuayi-Wechsel nicht klappen, wäre er eine Alternative. Würde wohl 25 Millionen Euro kosten. Auch Villarreal und Brighton signalisieren Interesse. © getty 18/19 David Neres: Für den 21-jährigen Flügelspieler von Ajax Amsterdam soll Dortmund mit einer 30-Millionen-Offerte gescheitert sein. Der Spieler selbst will wohl zum BVB - das letzte Kapitel scheint noch nicht geschrieben. © getty 19/19 Filip Benkovic: Der 20-jährige Innenverteidiger von Dinamo Zagreb könnte als möglicher Nachfolger von Sokratis aufgebaut werden. Zagreb will ihn wohl verkaufen und 15 bis 20 Millionen Euro mit dem Talent einnehmen.

...die Ausbootung von BVB-Kapitän Marcel Schmelzer: "Man sollte nicht alles auf Schmelle abladen. Ich muss mal eine Lanze für ihn brechen: Es gibt kaum einen Spieler, der eine so hohe Identifikation mit dem Verein aufweist wie er. Ich würde mir wünschen, dass das bei den Fans auch honoriert wird und einen gewissen Einfluss hat. Man darf nicht verkennen, was in einem Jungen vorgeht, der seit zehn Jahren alles für den Verein gibt und sich dem Verein total verbunden fühlt, aber teilweise so unfassbar beleidigt wird wie in den vergangenen Wochen. Da müssen sich einige mal hinterfragen. Ich kann nicht auf der einen Seite Identifikation einfordern und dann den Spielern, die es leben, ständig "auf die Fresse hauen". Marcel Schmelzer hat bei uns, auf Basis dessen, was er hier geleistet hat, einen deutlich größeren Kreditrahmen als andere Spieler. Er hat Meisterschaften gewonnen und war im Champions-League-Finale - immer als Stammspieler! Bei aller Liebe, da wissen wir schon, was wir an Marcel Schmelzer haben."

© getty

...seine Verantwortung für die Auf-und-ab-Saison des BVB: "Ich spüre gerade eine sehr große Verantwortung. Die vergangenen zehn Jahre waren von enormen Erfolgen geprägt, das habe ich mir am vergangenen Wochenende erstmal wieder vor Augen geführt. Das war schon nicht so schlecht, was wir in diesem Zeitraum geschafft haben. In der vergangenen Saison sind wir Vierter geworden und haben oft nicht den besten Fußball gespielt. Das ist für Veränderungen ehrlich gesagt immer noch ein guter Ausgangspunkt. Michael Zorc hat es treffend formuliert: Wir müssen ein Stück weit einen Neustart wagen, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir müssen sehr viel ändern. Teilweise haben wir bereits damit angefangen, teilweise kommt das noch. Aber es ist sehr viel zu tun, und das löst natürlich ein starkes Verantwortungsgefühl bei mir aus."

...die Gründe für die abgelaufene BVB-Saison: "Als erstes muss man anführen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren fünf absolute Klassespieler verloren haben: Mats Hummels, der unersetzlich ist, weil er in allen Bereichen einfach top ist. Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und eine herausragende Persönlichkeit. Aber auch Mkhitaryan, Gündogan, Dembele und Aubameyang - die haben wir verloren und konnten sie nicht eins zu eins ersetzen. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht, es sei denn, du bist dauerhaft außergewöhnlich kreativ und hast auch noch das nötige Glück. Das ist aber nicht so einfach. Wenn man einen Spieler für 50 Millionen Euro verkauft, dann muss man Steuern zahlen und dem Spieler meistens auch noch ein paar Prozent der Ablösesumme abgeben. Dann bleiben vielleicht 2/3 der Ablösesumme zum Reinvestieren. Das heißt: Du wirst eigentlich nie besser durchs Verkaufen. Deswegen sind am Ende auch meistens die Klubs ganz oben, die selten verkaufen - das ist kein Zufall."

BVB: Die Bilanz der Saison 2017/2018

1. Bundesliga Spiele Siege Remis Niederlagen Heimbilanz 17 9 4 4 Auswärtsbilanz 17 6 6 5 Gesamtbilanz 34 15 10 9

...die Entscheidung zugunsten von Trainer Peter Bosz: "Es ist offensichtlich, dass wir bei der Trainerentscheidung im Sommer nicht richtig gelegen haben. Wenn wir den Trainer im Dezember wechseln mussten, weil wir vorher in acht Spielen drei Punkte geholt haben, dazu noch zwei Unentschieden gegen Nikosia, ist das eine dramatische Situation. Wir müssen Peter Stöger sehr dankbar sein, dass er für die Aufgabe zur Verfügung stand. Ich denke, dass er die richtige Entscheidung war. Unser Fehler liegt natürlich im Sommer. Peter Bosz ist ein sehr guter Trainer und ein außergewöhnlich guter Mensch, aber manchmal passt es eben nicht. Wir haben das zum Beispiel bei Ciro Immobile gesehen, der jetzt wieder alles kaputt schießt. Aber hier und auf seiner nächsten Station passte es eben nicht."

...den BVB-Kader: "Wir haben unter dem Einfluss der vorherigen Trainer das Augenmerk zu stark auf das spielerische Element der Mannschaft gelegt und zu wenig auf die anderen Dinge. Im Zweifel haben wir immer versucht, den technisch besten Spieler zu holen, aber nicht den mit der besten Mentalität oder Führungsstärke. Das ist einfach so, der Kader ist am Ende des Tages mehr auf Fußballspielen zugeschnitten worden und die anderen Dinge haben wir ein bisschen vernachlässigt - was ich aber nicht als Vorwurf an Michael Zorc und das Scouting verstanden wissen möchte. Es ist immer ein Zusammenspiel mit dem Trainer. Wenn man Trainer hat, die nicht so großen Wert auf diese Eigenschaften legen und zum Beispiel einen Mentalitätsspieler wie Sven Bender für absolut verzichtbar halten, dann muss man ihnen auch Entscheidungsbefugnisse zugestehen. Vielleicht hätten wir uns hier und da aber stärker durchsetzen sollen."

Borussia Dortmund in der Bundesligasaison 2017/2018: Das Jahreszeugnis für die BVB-Spieler © getty 1/29 Der BVB quälte sich mit Müh und Not in die Champions League, flog dort hochkant hinaus und blamierte sich in der Europa League - Dortmunds Saison verlief alles andere als berauschend. SPOX hat ein Jahreszeugnis für die BVB-Spieler erstellt. © getty 2/29 TORHÜTER - Roman Bürki: Beging vier von elf individuellen BVB-Fehlern. Erwischte zwischenzeitlich eine Krise, bekam eine Vertragsverlängerung, legte sich mit dem Publikum an und hielt mehrere Male sehr gut. Muss sich aber gehörig steigern. Note: 4 © getty 3/29 Roman Weidenfeller: Kam zu zwei Einsätzen - beim 4:4 gegen S04 und für die letzten Sekunden am letzten Spieltag. Sein Abschied gehört zu den wenigen positiven Bildern, die von dieser BVB-Saison in Erinnerung bleiben werden. Keine Bewertung. © getty 4/29 ABWEHR - Sokratis: Spielte seine schwächste und wohl auch letzte Saison im BVB-Dress. Ging nie als Führungsspieler voran, hatte gerade unter dem Bosz-Ansatz stark zu kämpfen. Zwischenzeitlich allenfalls solide, aber mit untypisch vielen Patzern. Note: 4,5 © getty 5/29 Ömer Toprak: Zum Sündenbock unter Bosz auserkoren, dann bei Stöger gesetzter Stammspieler und um ein Vielfaches besser. Trotzdem bei beiden Trainern alles andere als fehlerfrei. Wenig Licht, viel Schatten in seiner ersten BVB-Saison. Note: 4,5 © getty 6/29 Manuel Akanji: Kam erst im Winter und dann noch auf elf Pflichtspiele, kürzlich sogar erstmals als Linksverteidiger. Ihm gehört die Zukunft, die Ansätze waren bereits vielversprechend. Wird im neuen Jahr ein wichtiger Baustein. Note: 3 © getty 7/29 Marc Bartra: Unter Bosz Stammspieler, allerdings fehlte ihm die Konstanz. Als Stöger kam, war Bartra komplett außen vor und flüchtete nach Sevilla. Ein Wechsel, der wohl unumgänglich war. Note: 4 © getty 8/29 Neven Subotic: Musste unter Bosz als Notnagel herhalten, nachdem schon alles den Bach hinunter ging. Löste diese Aufgaben ordentlich, unter Stöger dann außen vor. Wechselte im Winter nach Frankreich. Keine Bewertung. © getty 9/29 Dan-Axel Zagadou: Kam in der BL nur unter Bosz zum Einsatz und half als Linksverteidiger aus. Zeigte dort, dass er ein Innenverteidiger ist. Gute Anlagen und stark im Zweikampf, aber nicht sehr schnell. Könnte in Zukunft noch wichtig werden. Note: 4. © getty 10/29 Marcel Schmelzer: Hatte zu Saisonbeginn mit zwei Verletzungen Pech. Fand danach nie in den Rhythmus, die Konstanz ging ihm ab. Die Degradierung unter Stöger rundete seine schwache Saison ab. Note: 5. © getty 11/29 Jeremy Toljan: Stieß spät zum BVB und durfte sich unter beiden Trainern zeigen, überzeugte dabei aber kaum. Schoss ein wichtiges Tor gegen Freiburg, ansonsten besonders defensiv sehr anfällig. Ist ein möglicher Wechselkandidat. Note: 4,5. © getty 12/29 Lukasz Piszczek: Als er verletzt fehlte, ging es mit dem Bosz-BVB rapide bergab. Nach seiner Rückkehr unter Stöger solide, aber weit von seiner Bestform entfernt. Note: 3,5. © getty 13/29 Raphael Guerreiro: Kam verletzungsbedingt nur auf 15 Pflichtspiele. Konnte die positiven Ansätze der letzten Saison nicht bestätigen und wirkte bisweilen gar lustlos. Ihm fehlte jedoch auch jeder Rhythmus. Note: 4,5. © getty 14/29 Julian Weigl: Fremdelte unter Bosz stark mit seiner offensiveren Rolle und saß häufig nur auf der Bank. Unter Stöger dann besser, aber längst nicht mehr der Faktor, der er unter Tuchel war. Note: 4,5. © getty 15/29 Mahmoud Dahoud: Kam häufig nur als Einwechselspieler zum Einsatz, einige Male zeigte er dann ordentliche Leistungen. Zwischenzeitlich auch in der Startelf und einer der besseren Dortmunder. Lief jedoch auch häufig nur mit. Note: 4. © getty 16/29 Nuri Sahin: Unter Bosz Stammspieler und mit guten Leistungen, danach meist außen vor und in den wenigen Einsätzen nicht überzeugend. Konnte auch als Anführer auf dem Platz keine entscheidenden Impulse geben. Zukunft ungewiss. Note: 4,5. © getty 17/29 Gonzalo Castro: Bei Bosz noch regelmäßig in der Anfangsformation, fand aber nie wirklich zu seiner Top-Form und beging gerade unter Stöger leichte Fehler. Nach dem 0:6 in München ohne jede weitere Spielminute. Note: 5. © getty 18/29 Mario Götze: Stark unter Bosz und auch in der Krise noch einer der besseren Dortmunder. Die Rückrunde verlief dann holprig, den Unterschied konnte er nur selten machen. Muss um die WM-Teilnahme zittern. Note: 3,5. © getty 19/29 Shinji Kagawa: Unter Bosz mit wechselhaften Leistungen. Erst unter Stöger wieder stark in Form, danach mit Knöchelverletzung lange raus. Kam nur auf 27 Pflichtspiele. Note: 4. © getty 20/29 Sergio Gomez: Kam im Winter aus Barcelona und half auch in der A-Jugend aus. In der Bundesliga gab ihm Stöger zwei Kurzeinsätze. Deutete dort sein Potential an und sollte bald eine größere Rolle spielen. Keine Bewertung. © getty 21/29 Christian Pulisic: Bärenstark in der ersten Saisonphase unter Bosz, wirkte anschließend überspielt und fand dann nie mehr richtig zu seiner Form. Gehörte dank seines Einsatzes und guter Dribblings dennoch zu den besseren Spielern. Note: 3,5. © getty 22/29 Jadon Sancho: Bosz ließ ihn zweimal kurz ran, doch erst unter Stöger bekam er regelmäßige Spielzeit - und nutzte sie teils eindrucksvoll. Stark im Eins-gegen-eins, hohes Tempo und torgefährlich. Wird kommende Saison wichtiger Bestandteil werden. Note: 2. © getty 23/29 Maximilian Philipp: Für einen Neuzugang in einer schwierigen Saison mit starken Statistiken (20 BL-Spiele, 9 Tore). Super zum Saisonauftakt, dann lange verletzt raus. Nach seinem Comeback gleich wieder torgefährlich. Note: 2. © getty 24/29 Andre Schürrle: Auch in seinem zweiten BVB-Jahr eine Enttäuschung. Erzielte lediglich drei Pflichtspieltreffer. Fand zwischenzeitlich zu besserer Form, blieb aber häufig sehr ineffektiv oder tauchte ganz ab. Note: 4,5. © getty 25/29 Andrey Yarmolenko: Startete nach seinem Wechsel beeindruckend und war auch in der Bosz-Krise nicht der Schlechteste. Defensiv jedoch ohne Bindung, offensiv dann immer harmloser. Anschließend lange verletzt. Note: 3,5. © getty 26/29 Marco Reus: Feierte erst am 22. Spieltag sein Comeback nach Kreuzbandanriss. Seitdem mit sieben (wichtigen) Toren in elf Bundesligaspielen. Ohne ihn hätte der BVB die Champions League wohl verpasst. Note: 2. © getty 27/29 Alexander Isak: Die nächste Saison zum Vergessen für den Schweden. Viermal in der Bundesliga eingewechselt, dazu ein Startelfeinsatz. Als sich Batshuayi verletzte, vertraute ihm Stöger nicht. Dürfte den BVB bald verlassen. Note: 4. © getty 28/29 Pierre-Emerick Aubameyang: Anfangs richtig stark unter Bosz und Dortmunds Torgarant, gegen Ende der Hinrunde allerdings mit schwachen Leistungen. Streikte sich dann im Winter nach England. Note: 2,5. © getty 29/29 Michy Batshuayi: Kam im Winter per Leihe als Aubameyang-Ersatz und netzte sofort. Schoss in der Europa League gegen Bergamo zwei wichtige Tore. Sein taktisches Geschick ist jedoch ausbaufähig. Vorzeitiges Saisonende nach Verletzung. Note: 2.

...die Auswirkungen des Anschlags auf den BVB-Bus: "Wir haben massiv unter den Folgen des Anschlags gelitten. Für den Umgang damit und die Folgen gab es keine Blaupause, weil es sowas im Fußball noch nicht gegeben hat. Wenn du das miterlebt hast, dann vergisst du das so schnell nicht. Wir waren im Viertelfinale der Champions League sogar leicht favorisiert. Ab dem Halbfinale ist alles möglich - und dann wird den Spielern dieser Traum genommen. Dadurch ist einiges kaputt- und einiges an Vertrauen auf dieser Reise verloren gegangen. Das war auch für mich sehr schwierig. Experten hatten uns früh davor gewarnt, und dementsprechend ist es auch eingetroffen: Das Trauma kam. Bei einigen Spielern war das Erlebte irgendwann kein Problem mehr, bei anderen wurde es schwierig, und durch den Gerichtsprozess kam alles wieder hoch. Die Mannschaft wurde stark kritisiert, auch von den Fans. Weil wir aber wussten, was diese Mannschaft alles durchgemacht hatte, fiel es uns als Verantwortlichen natürlich schwer, die Mannschaft in dem einen oder anderen Moment härter anzufassen.