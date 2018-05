Wann steigt das Relegations-Rückspiel zwischen Holstein Kiel und Wolfsburg? Datum, TV, Livestream

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Live Exeter -

In der Relegation stehen sich der VfL Wolfsburg und Holstein Kiel gegenüber. Das Hinspiel findet am 17.05. statt. Wann steigt das Rückspiel? Neben dem Datum für das Rückspiel gibt es hier alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und im Livestream, sowie zum Liveticker.

Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 17.05. statt. Wolfsburg konnte am letzten Spieltag durch einen 4:1-Sieg gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Köln den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern. Nun müssen die Wölfe zum zweiten Mal in Folge in die Relegation. Letztes Jahr gelang der Klassenerhalt gegen Eintracht Braunschweig.

Holstein Kiel vs. VfL Wolfsburg: Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Vier Tage nach dem Duell in Wolfsburg geht es am Montag, den 21. Mai im Holstein-Stadion in Kiel weiter. Um 20.30 Uhr wird Partie angepfiffen. Wenn Kiel aufsteigt, dürfen sie weiterhin in ihrem eigenen Stadion spielen. Das gab die DFL am Mittwoch bekannt.

© getty

Relegations-Rückspiel: Wo kann ich Kiel gegen Wolfsburg im Livestream sehen?

Auch das Rückspiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Im Pay-TV ist die Partie auf Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Zudem bietet der Eurosport-Player einen Livestream an. Für 4,99 Euro im Monat kann man bei Eurosport ein Abonnement abschließen.

Ab 19.30 Uhr übertragt der Sender aus dem Norden Deutschlands. Mit folgender Besetzung ist Eurosport vor Ort:

Jan Henkel (Moderator)

Matthias Sammer (Experte)

Marco Hagemann (Kommentator)

Wolfgang Nadvornik (Field-Reporter)

Christian Ortlepp (Field-Reporter)

Relegations-Rückspiel: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg im Liveticker

Nicht-Abonnenten haben Glück, denn auch für diese Partie bietet SPOX einen eigenen Liveticker an.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse seit 2008/09

Jahr 3. der 2. Liga 16. der Bundesliga Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 0:0 1:1 * 2015 Karlsruher SC Hamburger SV 1:1 1:2 n. V. 2016 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 0:1 0:1

*Auswärtstor-Regelung