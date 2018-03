Stimmen zum 25. Spieltag - Kruse: "Wir haben uns die Dinger selbst reingeschossen"

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Superliga San Lorenzo -

Union SF Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Premier League Man City -

Chelsea Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Ligue 1 Monaco -

Lille

Werder Bremens Max Kruse ist trotz des Punktgewinns von Werder Bremen nach Zwei-Tore-Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach nicht zufrieden. Vor allem wegen der Leistung in der ersten Halbzeit übte er Selbstkritik. Lars Stindl redet die Diskussion um Trainer Dieter Hecking derweil klein. Die Stimmen zum 25. Spieltag.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Aus meiner Sicht sind nur halbe Glückwünsche angebracht, denn wir wollten gewinnen und das wäre möglich gewesen. In der ersten Halbzeit haben wir defensiv nicht gut gespielt. Da war ich nicht vollständig zufrieden. Da hatten wir ein Problem mit dem Zugriff. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dazu entschieden, offensiver anzulaufen und mit zwei Stürmern mehr Druck zu machen, aber wir wollten die Staffelung im Mittelfeld beibehalten."

Max Kruse (Werder Bremen): "Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. In der ersten Halbzeit waren wir im Tiefschlaf und haben uns die Dinger selbst reingehauen. Das ist sehr ärgerlich, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber deswegen haben wir leider nur unentschieden gespielt. Darüber ärgere ich mich. Wir müssen es analysieren, dass wir immer so frühe Gegentore bekommen. Wir haben den Anspruch, da unten schnell rauszukommen."

Thomas Delaney (Werder Bremen): "Die erste Halbzeit war ganz schlecht, da hatten wir nicht das Vertrauen. In der zweiten Halbzeit war es sehr gut. So ein Spiel ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben sehr gut reingefunden, haben das 2:0 vor der Pause und alles in der eigenen Hand. Wir müssen in der Pause Denis Zakaria rausnehmen und verlieren dann auch noch Kramer. Dadurch haben wir die Struktur verloren. Wir hatten gerade beim zweiten Gegentor Probleme mit der Zuordnung und waren nicht griffig in den Zweikämpfen. Da hatten es die Bremer leicht. Nach diesem Spiel ist erst einmal Frust da."

... über die Diskussion um Dieter Hecking: "In der Kabine gab es nie eine Diskussion über diese Personalie. Gladbach ist ein Verein, der sehr großes Vertrauen ausstrahlt und das dem Trainer auch schenkt. Max Eberl ist bekannt dafür, dass man auch schwierige Situationen zusammen übersteht."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben sehr viel investiert. Die beiden Gegentore müssen wir besser verteidigen. Als Zakaria und Kramer unten waren, ist die Stabilität verloren gegangen."