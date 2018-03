Leihgabe Marko Pjaca schießt biederes Schalke 04 zum Heimsieg gegen Hertha BSC

Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Premier League Man City -

Chelsea Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Ligue 1 Monaco -

Lille A-League FC Sydney -

Brisbane Championship Bolton -

Aston Villa Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg

Der FC Schalke 04 hat seinen siebten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. S04 gewann gegen Hertha BSC am 25. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Juventus-Leihgabe Marko Pjaca.

Flotte erste Viertelstunde mit einigen leichten Ballverlusten auf beiden Seiten. Schalke zunächst mit starkem Gegenpressing, forciertem Flügelspiel über die rechte Seite und drei Torschüssen in den ersten zehn Minuten. Anschließend folgte eine kurze Drangphase der Gäste, die aus Standardsituationen resultierte.

In der Folge sammelte S04 mehr Ballbesitz an, Herthas 4-5-1 gegen den Ball verschob aber gut und hielt weitestgehend dicht. Entlastung für die Hauptstädter war jedoch nicht mehr. Beim Rückstand muss sich die Hertha Passivität vorwerfen lassen, da man in zwei von drei Situationen vor dem Treffer in Überzahl agierte.

Berlin nach der Pause einen Tick mutiger nach vorne, wenngleich die Hausherren die Partie größtenteils unter Kontrolle hatten. Schalke ging aber die Zielstrebigkeit in der Offensive ab, Tedescos Truppe blieb über eine halbe Stunde ohne eigenen Torschuss.

Die Hertha stellte rund 20 Minuten vor dem Ende erst auf 4-4-2 und dann auf 3-5-2 um, blieb aus dem Spiel heraus aber zu ungefährlich. Einzig nach Standardsituationen wurde es brenzlig für S04, das immer mehr in den Verwaltungsmodus schaltete - und auf diese Weise die Partie über die Zeit rettete.

Die Daten zum Spiel

Tor: 1:0 Pjaca (37.)

Schalke traf im 22. Pflichtspiel in Serie - eine längere Serie hatte S04 im Profifußball zuletzt im Jahr 1984 (26 Pflichtspiele).

Das 0:1 war für die Hertha das 1100. Gegentor in der Fremde in ihrer Bundesligahistorie.

Nach Rückstand ist die Hertha in dieser Saison noch ohne Sieg, erkämpfte sich allerdings noch 6 Remis (dazu 8 Niederlagen).

43 oder mehr Punkte erreichte Schalke nach 25 Spielen letztmals 2013/14 (damals 47 unter Jens Keller).

Der Star des Spiels: Daniel Caligiuri

Sehr emsige Partie im rechten Mittelfeld und fleißig im Spiel gegen den Ball. War mit seiner Flanke entscheidend am Tor des Tages beteiligt.

Der Flop des Spiels: Valentino Lazaro

Versucht hat er viel, gelungen ist ihm nur wenig. In weiten Teilen nicht stabil genug in den direkten Duellen und mit einigen falschen Entscheidungen mit Ball am Fuß.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Wunderbar unaufgeregte Spielleitung in einer fairen Partie, die bis zur Nachspielzeit ohne persönliche Strafen auskam.

Die Reaktionen der Trainer

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Es war enorm wichtig, intelligent und clever zu spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit geschafft. Hertha ist eine Mannschaft, die enorm eklig ist. Die erste Halbzeit war gut, die zweite sehr schlecht. Wir haben keine zweiten Bälle mehr gewonnen, dann kriegst du keinen Ballbesitz. Am Ende haben wir es nach Hause geschaukelt. "

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir sind ein bisschen traurig. Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgemacht und waren in der zweiten dominant. Trotzdem haben wir verloren, obwohl wir mehr verdient hatten. Es war ein gutes Auswärtsspiel, wir haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen. Ohne Tore geht es nicht. Deshalb hat Schalke gewonnen."