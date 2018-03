Eintracht feiert Arbeitssieg gegen Hannover 96 und macht Schritt in Richtung Europa

Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Premier League Man City -

Chelsea Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Ligue 1 Monaco -

Lille A-League FC Sydney -

Brisbane Championship Bolton -

Aston Villa Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg

Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal gemacht. Am 25. Spieltag gewann die SGE zu Hause mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 und biss sich damit in der Spitzengruppe der Bundesliga fest.

Die Eintracht hatte in der Anfangsphase Feldvorteile, war im Mittelfeld präsenter und hatte durch Rebic (9., 17.) zwei Abschlusschancen. In der Folge kam Hannover ins Spiel und machte die Räume enger. Daran litt der Unterhaltungswert. Die beiden Teams, die jeweils im 3-5-2 aufliefen, neutralisierten sich und es gab kaum Torraumszenen. Entsprechend passte es ins Bild, dass der Führungstreffer für die Frankfurter durch Da Costa nach einer Ecke fiel.

Nach der Pause übernahmen die Hausherren wieder die Kontrolle und drückten auf den zweiten Treffer. Allerdings vergab de Guzman nach einer starken Kombination freistehend vor Tschauner die Chance auf die Vorentscheidung.

Der zunächst gepfiffene, dann durch den VAR als Schwalbe entlarvte und deshalb zurückgenommene Foulelfmeter für Hannover in der 60. Minute brachte die Gäste zurück ins Spiel. Ab diesem Zeitpunkt zog sich die Eintracht tief zurück. Die offensiven Wechsel von 96-Trainer Breitenreiter zahlten sich aus, Hannover wurde immer überlegener und näherte sich dem Frankfurter Tor an. Diese Druckphase erhielten die Niedersachsen allerdings nicht bis zum Spielende aufrecht.

In den letzten zehn Minuten hatten die Frankfurter, jeweils eingeleitet durch den kampfstarken Rebic, zwei Chancen, das Spiel mit dem zweiten Tor zu entscheiden, doch sowohl Haller als auch Wolf scheiterten am überragenden Hannover-Keeper Tschauner. Unter dem Strich geht der Sieg der Eintracht aufgrund des deutlichen Chancenplus in Ordnung.

Die Daten zum Spiel

Tor: 1:0 Da Costa (39.)

Hannover blieb nur in einem der letzten 19 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor: Beim 2:0 gegen Hoffenheim am 15. Spieltag.

Die 16 Punkte aus den ersten acht Rückrundenspielen hatte die Eintracht letztmals vor 10 Jahren in der Bundesliga. Überhaupt holte die SGE aus den ersten acht Rückrundenspielen nur 1975/76 und 1976/77 mehr Zähler (je 18).

Schon nach 25 Spieltagen hat die Eintracht nun genauso viele Punkte auf dem Konto wie in der kompletten Vorsaison (42).

Erstmals seit November und zum dritten Mal in der laufenden Saison verliert Hannover zwei Bundesliga-Spiele in Folge, mehr waren es zuletzt im März/April 2016 (fünf Pleiten in Folge). Die Breitenreiter-Elf gewann nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele.

Der Star des Spiels: Makoto Hasebe

Machte eine souveräne Partie als Chef der Dreierkette und überzeugte mit gutem Stellungsspiel. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen, gewann 70 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte knapp 90 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler.

Der Flop des Spiels: Miiko Albornoz

Kam in der Halbzeit für Ostrzolek und versuchte, das Spiel über links anzukurbeln. Scheiterte dabei jedoch an einer enorm schwachen Passquote (46 Prozent). Versuchte darüber hinaus, mit einer dreisten Schwalbe einen Foulelfmeter für Hannover zu schinden, der nach Ansicht der TV-Bilder zurückgenommen wurde und ihm Gelb einbrachte.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Sein Team leistete sich einen folgenschweren Fehler vor der Frankfurter Ecke, die zum 1:0 führte, da eigentlich Wolf zuletzt am Ball war. Dagegen absolut richtig, in der 55. Minute nicht auf Foulelfmeter zu entscheiden, als Russ seinen Körper gegen Füllkrug reinstellte. Pfiff nach Da Costas vermeintlichem Foul gegen Albornoz zunächst Strafstoß für 96, nahm diesen jedoch nach Ansicht der TV-Bilder zurück und zeigte dem Hannoveraner völlig zu Recht die Gelbe Karte wegen Schwalbe.

Die Reaktionen der Trainer

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "In der ersten Halbzeit war es sehr schwierig durchzukommen. Als sich das Spiel dann geöffnet hat, hätten wir mindestens einmal den Ball über die Linie bringen müssen. Unterm Strich war der Sieg verdient, obwohl es kein ansehnliches Spiel war. Heute zählt einzig und allein der Erfolg."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Es war das erwartet intensive Spiel. Beide Mannschaften spielen einen ähnlichen Fußball, was sich insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Bis zum unberechtigten Eckball, der zum 1:0 führt, gab es keine Torszenen. Aufgrund der Chancen nach der Halbzeit geht der Sieg für die Eintracht aber in Ordnung."